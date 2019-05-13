Путин заявил о необходимости увековечить память бывшего гендиректора Казанского авиазавода Копылова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо увековечить память бывшего гендиректора Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова Виталия Копылова.

«Было бы правильным увековечить память выдающегося авиастроителя, бывшего генерального директора Копылова», — сказал Путин во время разговора с сотрудниками предприятия.

Также глава государства выразил надежду, что трагические годы середины 90-х не повторятся в истории предприятия и страны, передает ТАСС.



Напомним, что Виталий Копылов руководил Казанским авиазаводом с 1973 по 1994 год.



Ранее Путин во время посещения авиационного завода имени С.П. Горбунова рассказал, что объемы контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160 могут увеличиться.

