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Путин заявил о необходимости увековечить память бывшего гендиректора Казанского авиазавода Копылова

18:02, 13.05.2019 1
Путин заявил о необходимости увековечить память бывшего гендиректора Казанского авиазавода Копылова
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо увековечить память бывшего гендиректора Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова Виталия Копылова.

«Было бы правильным увековечить память выдающегося авиастроителя, бывшего генерального директора Копылова», — сказал Путин во время разговора с сотрудниками предприятия.

Также глава государства выразил надежду, что трагические годы середины 90-х не повторятся в истории предприятия и страны, передает ТАСС.

Напомним, что Виталий Копылов руководил Казанским авиазаводом с 1973 по 1994 год.

Ранее Путин во время посещения авиационного завода имени С.П. Горбунова рассказал, что объемы контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160 могут увеличиться.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:07
    Прекрасные новости!
    И об увековечивании памяти.
    И об увеличении объемов контрактов.
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