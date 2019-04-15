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Экономика

Казанский авиационный завод подал иск к «Камгэсэнергострою» на 86,8 млн рублей

10:27, 15.04.2019
Казанский авиационный завод подал иск к «Камгэсэнергострою» на 86,8 млн рублей
Фото: Максим Платонов

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова подал в Арбитражный суд Татарстана иск к «Камгэсэнергострою» из Набережных Челнов.

Сумма требований составила 86,8 млн рублей. Суть иска пока не раскрывается, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее Казанский авиационный завод уже подавал иск к «Камгэсэнергострою». Тогда он требовал с компании более 11 млн рублей. Иск приняли к производству, заседание назначено на 22 апреля.

Экономика Татарстан
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