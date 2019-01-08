В Казани начнут производство опытных образцов перспективного авиакомплекса дальней авиации

ПАО «Туполев» в начале 2019 года приступит к производству первых опытных образцов перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА).

«Завершается передача конструкторской документации ПАК ДА на Казанский авиазавод, строительство начнется в ближайшие месяцы», — цитирует источника «Интерфакс».

ПАК ДА призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. По данным источников агентства, авиакомплекс будет оснащен гиперзвуковым оружием и оборонительным вооружением — ракетами класса «воздух-воздух», что позволит самолету летать без сопровождения.

28 декабря модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М производства Казанского авиационного завода совершил первый полет. Он проходил на высоте 1,5 тыс. м и длился 37 минут.