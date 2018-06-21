ПАО «Туполев» передал Минобороны РФ Ту-214
ПАО «Туполев» передал Минобороны РФ самолет Ту-214 в специальной модификации.
«Это второй Ту-214 данной модификации, построенный предприятием по заказу Минобороны России. Первый Ту-214 ПУ-СБУС RA-64529 был передан в эксплуатацию 26 марта 2018 года. Всего на казанском филиале ПАО «Туполев» построено 30 самолётов Ту-214 различных модификаций», — говорится в сообщении Авиации России.
Напомним, ранее казанский авиационный завод им. Горбунова передал в эксплуатацию Минобороны РФ очередной бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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