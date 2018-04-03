Минобороны РФ получило первый самолет Ту-214ПУ-СБУС, построенный на КАЗ

Министерство обороны России получило первый из двух самолетов специального назначения — пунктов управления Ту-214ПУ-СБУС, которые строят на Казанском авиационном заводе имени Горбунова.

Как сообщается в неофициальном блоге Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) со ссылкой на данные Flightradar24, борт с серийным номером 529 прибыл 17 марта 2018 года из Казани к месту постоянного базирования на подмосковный аэродром Чкаловский.

Контракт на строительство двух самолетов Ту-214ПУ-СБУС с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» был заключен в ноябре 2015 года. Его стоимость составила 5,665 млрд рублей, срок исполнения обязательств по сделке был установлен до 31 декабря 2017 года.

Первый полет Ту-214ПУ-СБУС прошел в октябре 2017 года.