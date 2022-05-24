Дмитрий Баранов: «Развитие авиапрома в Татарстане продолжится — он обеспечит работой тысячи людей»

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» — о создании авиационного кластера в республике и ситуации на рынке российской авиации

С началом спецоперации и введением западных санкций российская авиационная промышленность и компании-перевозчики переживают непростые времена. После запрета ЕС на лизинг и поставки самолетов и двигателей в нашу страну Россия разрешила Турции занять две трети рынка перелетов между государствами из-за нехватки лайнеров. Тем временем на базе казанского авиазавода приступают к масштабному производству самолетов Ту-214, в планах сдать 70 машин к 2030 году. В этом направлении у авиапрома Татарстана большие перспективы, считает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». В авторской колонке для «Реального времени» он рассказывает, как российская авиационная отрасль справляется с кризисом.

Как остаться в числе участников мирового авиапрома

Введенные ограничения в отношении авиационной промышленности и транспорта не привели к прекращению их деятельности: по-прежнему воздушные суда разных типов в стране производят, полеты совершаются, пассажиров и грузы перевозят. Однако возникает логичный вопрос — что будет с отраслью дальше, будет ли она развиваться, и если да, то как? Попробуем в этом разобраться.

Сначала рассмотрим авиационную промышленность: несколько лет назад она была объединена в единый холдинг — Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), что позволило сконцентрировать ресурсы и усилия. Были выделены ключевые проекты, реализация которых позволит стране остаться в числе ведущих участников мирового авиапрома. К таким проектам можно отнести среднемагистральный самолет МС-21, ближнемагистральный Sukhoi Superjet New, региональный самолет ТВРС-44, который получил название «Ладога», и легкий многоцелевой самолет (ЛМС-901) «Байкал» для местных перевозок, который должен заменить устаревший Ан-2. Эти воздушные суда закроют потребности всех видов воздушных перевозок в стране, что, возможно, позволит отказаться от иностранной авиационной техники полностью или сократить объемы ее закупок.

Важно отметить, что эти самолеты в основном создаются с использованием отечественных комплектующих, и это снижает зависимость от иностранных комплектующих. Их применение возможно, например, если такое пожелание высказал заказчик.

Российские перевозчики будут обеспечены самолетами

Но не только эти проекты реализует отечественный авиапром, последние события и введенные запреты заставили искать другие способы обеспечить перевозчиков необходимой техникой. За последнее время объявлено о нескольких таких проектах. Так, глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил о том, что компания намерена увеличить производство Ил-96 и Ил-76, также планируется нарастить выпуск Ту-214.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в конце марта сообщил, что в 2022 году в Воронеже завершатся работы по транспортному самолету Ил-96-400 в удлиненной версии с модернизированной авионикой, в 2023 году будет закончена сертификация отечественных компонентов, которые заменят импортные, а в 2024 году начнется серийное производство этой модели на мощностях ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

Это лишь часть примеров, так что отечественные авиационные перевозчики не останутся без воздушных судов, им будет на чем возить пассажиров и грузы.

Глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил о том, что компания намерена увеличить производство Ил-96 и Ил-76, также планируется нарастить выпуск Ту-214. Фото: Максим Платонов

Нужно подчеркнуть, что реализация различных проектов самолетов в стране продолжается и довольно активно: например, уже построено несколько самолетов МС-21, которые проходят многочисленные испытания, что приближает их серийное производство. Идет процесс испытаний и сертификации отечественных деталей и узлов, которые заменят импортные в российской авиационной технике, например, недавно были завершены стендовые испытания авиадвигателя ПД-8, который заменит иностранные в самолетах SSJ-100 и Бе-200.

Продолжается модернизация предприятий авиапрома, которая была ускорена в последнее время, сохраняется и расширяется поддержка авиастроителей со стороны государства — это и различные субсидии и льготы, предоставление государственных гарантий, прочие меры помощи. Все это позволяет рассчитывать на то, что предприятия авиапрома смогут выполнить поставленные задачи, начать серийное производство новых моделей воздушных судов, увеличить объемы производства тех моделей, что уже выпускаются.

Меры поддержки авиаотрасли

Что касается авиационных перевозок, несомненно, они пострадали от введенных запретов на полеты в ряд стран и ограничение использования воздушных судов, арендованных в других странах. Это привело к уменьшению операционных показателей авиакомпаний, ухудшению финансового положения.

Отчасти авиакомпаниям помог ряд мер государственного регулирования, что помогло продолжить использование самолетов, арендованных в других странах. Своеобразной «помощью» для воздушного транспорта, если можно использовать такой термин, стало уменьшение доходов граждан из-за сложной ситуации в экономике, да и введенные запреты сыграли свою роль.

Многие поездки были отменены полностью или сокращены расходы на них, в результате перевозить надо меньше пассажиров, это облегчило задачу для авиакомпаний, но и привело к уменьшению их доходов. Полеты по новым направлениями в другие страны могут помочь перевозчикам, но процесс их запуска небыстрый, к тому же ситуация с доходами населения остается сложной, не факт, что будет большой платежеспособный спрос желающих совершить поездку по новым маршрутам.

Вариантом поддержки авиакомпаний может стать увеличение частоты полетов внутри страны как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов. Фото: Максим Платонов

Другим вариантом поддержки авиакомпаний может стать увеличение частоты полетов внутри страны как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов. Известно, что многие полеты из одного города в другой зачастую совершаются через Москву или Санкт-Петербург, что не всегда оправданно, возможно, именно сейчас необходимо вводить прямые маршруты между городами, пусть даже сначала их будет немного. Кроме того, не исключено и введение так называемых кольцевых маршрутов, когда взлет и посадка будут осуществляться в одном аэропорту. Например, можно осматривать какой-либо регион с воздуха или природные достопримечательности или что-то еще. Возможно, что перевозчикам имеет смысл объединить свои усилия с туристическими компаниями, что логично для развития внутреннего туризма, не исключены и многодневные полеты, совмещенные с экскурсиями в других регионах, то есть вариантов загрузки самолетов можно найти много.

Что касается грузовых перевозок, то, конечно, никто не предлагает перевозить круглый лес в салоне пассажирского самолета или уголь в мешках, но вот, например, хорошо упакованные различные потребительские товары в самолетах перевозить могут, тем более если временно снять пассажирские кресла. Пока у воздушного транспорта есть запас прочности, но он не безграничен, и нужно уже сейчас предпринимать шаги для продолжения его работы, чтобы страна с такими расстояниями не осталась без авиации. Не исключено, что ей может потребоваться помощь государства, и эту помощь нужно оказать, причем не обязательно это может быть выражено в прямом выделении денег из бюджета, это могут быть и другие меры поддержки. Если отрасль поддержки не получит, то страна рискует лишиться одного из видов транспорта, значительно ухудшится социально-экономическое положение, так как сотни тысяч, если не миллионы людей потеряют работу, да и те самолеты строит авиапром, будут никому не нужны.

Развитие авиапрома и создание авиационного кластера в Татарстане

Значение Татарстана как в отечественном авиастроении, так и в воздушных перевозках велико, и хочется надеяться, что оно таким и останется. Предприятия авиационной промышленности в республике являются важной частью ОАК и принимают активное участие в реализации проектов корпорации. Их работой интересуются федеральные власти, что говорит о значении местных изготовителей авиационной техники — за последние несколько месяцев в республике побывали несколько высокопоставленных чиновников.

В начале февраля на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев» побывал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. А в конце марта в республике был российский вице-премьер Юрий Борисов, который вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым также посетил это предприятие, где, в том числе, были рассмотрены вопросы увеличения производства самолетов Ту-214. По мнению Борисова, в перспективе предприятие в год может выпускать минимум 10 единиц данных самолетов.

В начале февраля на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев» побывал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Фото: tatarstan.ru

Большое внимание республика уделяет не только текущей деятельности местных производителей авиационной техники, но и перспективам. Так, в конце апреля, на встрече с Денисом Мантуровым Рустам Минниханов представил проект создания авиационного кластера в рамках реализации планов импортозамещения. По словам президента республики, планируется создать механообрабатывающий центр ОАК мощностью 1 миллион изделий в год, глава Минпромторга РФ заявил о поддержке данного проекта.

Развитие предприятий авиапрома в республике продолжится, они по-прежнему будут вносить свой вклад в экономику региона, обеспечат рабочими местами тысячи людей, местные предприятия заказами. Что касается воздушных перевозок из/в республику, то они также будут сохранены. Из городов региона совершаются полеты по нескольким направлениям и количество направлений может быть увеличено, как и частота полетов.

Республика имеет значительный туристический потенциал, она привлекает к себе как россиян, так и жителей других стран, она неоднократно проводила крупные мероприятия, так что въездной поток сюда может вырасти. Не стоит забывать о высоком уровне инвестиционной привлекательности Татарстана, что также может способствовать увеличению числа въезжающих в республику, в том числе и авиационным транспортом. Что касается увеличения числа выезжающих, в первую очередь это могут быть поездки в другие страны, те, с которыми у республики сложились тесные отношения, но не исключены и другие государства.

Дмитрий Баранов