«Забытый» борт «Трансаэро» доведут до летной эксплуатации в Казани

ИФК готовится продать три казанских самолета Ту-214, которые были построены почти 15 лет назад, и получить первый аванс для авиазавода

Заявленная программа по возобновлению строительства пассажирских самолетов Ту-214 на казанском авиационном заводе «Туполев» может получить авансовое подкрепление извне. Лизингодатель «Ростеха» «Ильюшин Финанс Ко» намерен продать оставшиеся у него в резерве три Ту-214, которые были построены в середине 2000-х годов при Минтимере Шаймиеве, а вырученные средства направить на реинвестирование в программу предприятия. «Задача стоит строить абсолютно новые самолеты. При этом у нас есть три «старых», мы их будем продавать», — сообщил «Реальному времени» первый замгендиректора — директор КАЗ Николай Савицких. Кому будут продавать и в какой модификации — лизингодатель определится ближе к 1 июня, полагают источники в отрасли.

«Рассматриваются все резервы»: на продажу выставили три самолета из советского наследия

Казанский авиазавод готовится доработать «советские» самолеты Ту-214, которые были построены для российской авиакомпании «Трансаэро» 15 лет назад, но выведены из коммерческой эксплуатации после ее ухода с рынка авиаперевозок. Остававшаяся в ангаре авиатехника будет реанимирована и запущена в небо, так как к ней есть интерес со стороны авиакомпаний. Информацию об этом подтвердил «Реальному времени» первый замгендиректора — директор КАЗ Николай Савицких.

— Да, у нас есть три «старых» самолета, мы их будем продавать, — сообщил он нашему изданию.

В первую очередь интерес вызывает борт авиакомпании «Трансаэро» (была обанкрочена в октябре 2017 года), который будет модернизироваться и доводиться до летной годности.

— У нас есть одна машина «Трансаэро». Сейчас рассматривается вопрос эксплуатации этой машины, то есть ее доведения до летного состояния и эксплуатации, — рассказал Николай Савицких.

По его словам, модернизация ожидает и два остальных борта Ту-214, которые ранее эксплуатировала авиакомпания Red Wings. Приоритетом является строительство 20 новых самолетов Ту-214, но по ним пока еще нет четкой программы финансирования, добавил топ-менеджер завода.



Казанский авиазавод готовится доработать «советские» самолеты Ту-214, которые были построены для российской авиакомпании «Трансаэро» 15 лет назад. Фото: tatarstan.ru

Непосредственно продажу самолетов будет осуществлять лизинговая компания «Ростеха» «Ильюшин Финанс Ко», в собственности которой находятся эти воздушные суда.

— В настоящее время АО «ИФК» организовывает работы по восстановлению летной годности собственных самолетов Ту-204, Ил-96 и Ту-214, в том числе самолета Ту-214, который находится на КАЗе, — подтвердили нашему изданию в ИФК.

Правда, кто будет покупателем и в какой модификации будет выставляться борт «Трансаэро», окончательно не определено.

— Вопрос о потенциальном покупателе и эксплуатанте находится в стадии согласования и обсуждения, — уточнили в ИФК.



Пока нет лизинга, пойдут прямые продажи

Выведенные в свое время из эксплуатации Ту-214 сохранили достаточный ресурс по налету часов и не требуют глубокого капитального ремонта. «На машине «Трансаэро» есть все «родные» двигатели и оборудование», отметил Николай Савицких. Правда, он не стал говорить, нужно ли будет проводить повторную сертификацию машины через «Росавиацию» или достаточно будет технического освидетельствования.

По оценкам экспертов, стоимость одного самолета оценивается в 1,5 млрд рублей, а на его «реновацию» потребуется не менее года. Скорее всего, они первыми из российских лайнеров могут выйти на замену зарубежным судам.

— У нас есть одна машина «Трансаэро». Сейчас рассматривается вопрос эксплуатации этой машины, то есть ее доведения до летного состояния и эксплуатации, — рассказал Николай Савицких.

— Сейчас все резервы рассматриваются, так как нет в наличии самолетов. Это дополнительный ресурс, которым можно оперативно воспользоваться, — подтвердили в ОАК.

Одновременно с этим казанский авиазавод планирует построить в будущем году еще три новых самолета, заявили «Реальному времени» в ОАК. По словам Савицких, они находятся в высокой стадии готовности, а их продажа будет вестись по двум схемам.

— Часть будет предложена по программе лизинга, часть — по прямым договорам, — пояснил он, добавив, что вопрос капитализации лизинговой компании находится в проработке ОАК и «Ростеха».

Среди покупателей по прямым договорам, по его словам, будут, в том числе и госкомпании. «Сейчас ведется предварительная работа по заключению контрактов», — обтекаемо обозначил он. При этом Савицких опроверг утверждения о сложностях с поставками двигателей ПС-90С, которые собираются предприятием ОДК в Перми.

— По двигателям у нас вопросов нет, мы полностью обсечены. Сейчас направили предложения по количеству необходимых двигателей. Работаем с госкорпорацией, направляем вопросы, получаем ответ. Дефицита нет, — заверил он.

Всего на предприятии планируют собрать 20 самолетов до 2030 года.

Фото: Максим Платонов

Татарстан просит «внятности» в авиапроме

Как уже писало «Реальное время», казанский авиазавод возвращается к строительству гражданской авиатехники после почти 15-20 летнего перерыва. Еще при первом президенте Татарстана Минтимере Шаймиеве были запущены первые лизинговые сделки по строительству судов на казанском авиазаводе. Правда, бум на закупку зарубежных лайнеров «сломал» крылья отечественной авиации. Последний пассажирский самолет был собран в 2008 году по самому крупному договору операционного лизинга с авиакомпанией «Трансаэро» через ФЛК.

Финансирование велось в рамках договора с ФЛК на приобретение 10 самолетов Ту-214 на сумму свыше $300 млн. Сделка была заключена в интересах «Трансаэро», с которым ФЛК заключила три договора финансового лизинга авиатехники общей стоимостью $600 млн. В обмен на это компания «Трансаэро» получила право на беспошлинный ввоз самолетов Boeing.

Еще ранее КАПО имени Горбунова построило 5 машин для хабаровской авиакомпании «Дальавиа» и одну для «КрасAir» по договорам лизинга, 3 — по прямым договорам с ГТК «Россия». Базовая цена Ту-214 составляла $25-30 млн, что было дороже ввоза поддержанных Boeing-747.

Внятной программы строительства на КАЗ ждут и депутаты татарстанского парламента.

— Алексей Валерьевич, прямо очень обидно, душа горит! Столько сил потратили, чтобы сохранить трудовой коллектив, мощности предприятия… Десятки, сотни обращений было в центр. Но нас не услышали, а сегодня говорят: «Давайте, завтра нужны самолеты». Вы сказали, что производство самолетов будет восстановлено, а есть ли какая-то внятная программа инвестиций и производства? — спрашивал на последней сессии парламента республики у премьер-министра депутат Госсовета РТ и гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.

— Слово «внятная» — это главное в вашем вопросе, — тяжело вдохнул Алексей Песошин, — Есть установка: на следующий год — 3 самолета, потом — 7 и 10 — в 2025–2026 годах. Пока 20 самолетов оговорено.

Внятной программы строительства на КАЗ ждут и депутаты татарстанского парламента. Фото: Максим Платонов

Борт «Трансаэро» переделают в грузовую «лошадку»?

Действительно ОАК пока не может представить ясную инвестиционную программу, так как не определены потребности авиакомпаний, трафик на разных маршрутах, сообщил источник в авиаотрасли.

— По поручению президента России эти данные должен представить Минтранс к 1 июня, после чего наступит ясность и по сделкам, — пояснил собеседник издания.

По его словам, борт «Трансаэро» может быть переделан под грузовые перевозки, так как нужды грузовых авиаперевозчиков выше, чем у пассажирских.

— На рынок не будет поступать другой авиационной техники, кроме отечественной, поэтому рассматриваются все резервы, — заключил он.

По словам экспертов, вырученные средства могут направить на инвестирование в программу строительства первых машин, что станет хорошим подъемным капиталом в 4,5 млрд рублей.