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В Сети появилось видео испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М

21:34, 01.06.2019
В Сети появилось видео испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М
Фото: скриншот видео youtube.com

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.

На видео продемонстрирован взлет, процесс полета, а также посадка самолета. Испытания бомбардировщика проходили в разных погодных условиях, на различных высотах и скоростях.

Отмечается, что Ту-22М3М взлетает с широко расправленными крыльями, а при переходе на сверхзвуковую скорость самолет прижимает крылья и они переходят в «стреловидную» форму.

Штурман-испытатель самолета Сергей Большов рассказал, что уровень информационного обеспечения у модернизированной модели стал значительно выше. Теперь вся информация доступна в электронном формате, что упрощает управление самолетом.

Ранее было опубликовано видео первого полета модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М производства Казанского авиационного завода. Полет проходил на высоте 1,5 тыс. м и длился 37 минут.

ПромышленностьОПК
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