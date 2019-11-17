Фотомарафон «100-летие ТАССР»: мобилизационные учения рабочих Казанского авиационного завода, начало 1940-х

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 91-я

Фото: из фондов Музея КАЗ им. С.П. Горбунова

В ночь на 22 июня 1941 года руководящие работники КАЗ были срочно вызваны на завод и еще до официального сообщения проинформированы о вероломном нападении на Советский Союз фашистской Германии и о необходимости перехода на режим военного времени. Началась новая, военная страница в истории предприятия.

Тысячи работников Казанского авиационного завода добровольно и по мобилизации отправились на фронт.

Фото из фондов Музея КАЗ им. С.П. Горбунова

В грозные дни октября 1941 года, когда враг подступал все ближе и ближе к Москве, Государственный комитет обороны принял решение эвакуировать Московский авиазавод №22 в полном составе — вместе с техникой, рабочими и инженерными кадрами — в Казань.

По плану координирующего центра, на эвакуацию было отпущено всего 3 дня. За это время нужно было не только демонтировать, заспецифицировать, погрузить в сотни железнодорожных вагонов технику, но и отправить тысячи людей. Для переброски завода в Казань потребовалось 3 000 вагонов (1 700 — для оборудования, 1 300 — для людей). В первую очередь эвакуировали техническую документацию, уникальные и особо ценные станки, кузнечно-прессовое оборудование. Во вторую очередь — металлорежущее оборудование, электрооборудование, компрессоры, насосы, отопительные агрегаты. Сборочные цеха эвакуировали в последнюю очередь.

До нового года в Казань прибыли 32 766 человек, было разгружено 1 935 вагонов с оборудованием. Всего в Татарию привезли 2 698 станков. По прибытии людей в Казань были организованы эвакуационные пункты, которые разместились в клубе Фабрики кинопленки, авиатехникуме, ТЮЗе, кремле, кинотеатре и в других общественных зданиях. Людей подселяли в семьи казанских рабочих — порой им приходилось располагаться в ванных, на кухнях и даже в подвалах.

Отчет о выполнении плана подготовки кадров на Казанском авиационном заводе. Фото из фондов Музея КАЗ им. С.П. Горбунова

12 ноября 1941 года на площадях Казанского авиазавода №124 начали свое существование два самостоятельных завода: №22 — по производству самолетов Пе-2, и №124 — по производству самолетов Пе-8. Жизненная практика быстро доказала нерентабельность существования отдельных предприятий на одной территории, и через полтора месяца заводы были объединены в один, которому присвоили московский номер — Казанский авиационный завод №22 им С.П. Горбунова.

Фото из фондов Музея КАЗ им. С.П. Горбунова

В июле 1941 года приступил к исполнению обязанностей директора авиазавода №124 им. С. Орджоникидзе прибывший из Москвы Василий Андреевич Окулов. В годы Великой Отечественной войны полковник, затем генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы В.А. Окулов сумел поднять коллектив Казанского авиазавода на высокую производственную отдачу и внести большой вклад в обеспечение фронта передовой авиационной техникой.

Василий Окулов в своем кабинете, 1942 год. Фото из фондов Музея КАЗ им. С.П. Горбунова

Подготовила Людмила Губаева