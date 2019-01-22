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Минобороны назвало причину аварии с Ту-22М3

15:10, 22.01.2019
Минобороны назвало причину аварии с Ту-22М3
Фото: mil.ru

Авария с Ту-22М3 в Мурманской области произошла из-за попадания бомбардировщика в снежный заряд.

«В Мурманской области после выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3», — приводит «РИА Новости» сообщение Минобороны.

По данным ТАСС, причиной аварии, предварительно, стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.

Ранее СМИ сообщили, что в Мурманской области при посадке разбился бомбардировщик Ту-22М3.

Отметим, что бомбардировщик Ту-22М3 производит Казанский авиационный завод им. Горбунова.

Происшествия
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