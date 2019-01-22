Минобороны назвало причину аварии с Ту-22М3
Авария с Ту-22М3 в Мурманской области произошла из-за попадания бомбардировщика в снежный заряд.
«В Мурманской области после выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3», — приводит «РИА Новости» сообщение Минобороны.
По данным ТАСС, причиной аварии, предварительно, стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.
Ранее СМИ сообщили, что в Мурманской области при посадке разбился бомбардировщик Ту-22М3.
Отметим, что бомбардировщик Ту-22М3 производит Казанский авиационный завод им. Горбунова.Происшествия
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