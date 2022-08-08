Николай Савицких, КАЗ: «Задача — подставить плечо авиаотрасли в самый острый момент»

Эксклюзивное интервью «Реальному времени» директора Казанского авиазавода им. Горбунова Николая Савицких

Западные санкции против России по прекращению поставок запчастей для самолетов привели к обратному эффекту — страна начала восстанавливать свою авиационную промышленность, отмечают эксперты. Поддержать отечественную авиаотрасль и обеспечить бесперебойные пассажирские перевозки в этот кризисный момент — главная задача для Казанского авиазавода, которому правительством страны поручено нарастить производство самолетов Ту-214. «У нас для этого все силы и возможности, при этом с нас не снимаются задачи по исполнению военных программ. Завод обеспечен работой и загрузкой на длительную перспективу», — отметил в эксклюзивном интервью «Реальному времени» первый заместитель генерального директора — директор Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев» Николай Савицких.



Поддержать бесперебойные пассажирские перевозки

— Николай Владимирович, Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова на протяжении многих лет остается ядром дивизиона стратегической авиации Объединенной авиастроительной корпорации «Ростеха». Несмотря на то, что КАЗ исторически «заточен» под Ту-160 и его новую версию Ту-160М, сегодня на предприятие возложили новую ответственную задачу — обеспечить авиатранспортную отрасль парком отечественных самолетов Ту-214. Расскажите, как принималось это решение и что оно означает для предприятия?

— Для нас это решение означает кратное увеличение производства пассажирской версии самолета Ту-214 для эксплуатации в коммерческих авиакомпаниях. Я напомню, что казанский завод никогда не прекращал выпуск этих самолетов. У нас налажено серийное производство, выстроен весь технологический цикл. Это означает, что производство не надо запускать заново, речь идет об увеличении объемов выпуска и масштабировании серии.

Задача Ту-214 — подставить плечо авиатранспортной отрасли, поддержать бесперебойные пассажирские перевозки в самый острый момент. Именно поэтому мы сейчас наращиваем производство этих самолетов. У нас для этого есть все силы и возможности.

Но при этом с нас не снимаются задачи по исполнению военных программ. Завод обеспечен работой и загрузкой на длительную перспективу.

Первые самолеты КАЗ выпустит в 2023 году

— Глава ОАК Юрий Слюсарь еще весной заявлял о выпуске 20 самолетов Ту-214. Началось ли их строительство? Когда будут выпущены первые лайнеры?

— Принято решение о наращивании серийного выпуска самолетов Ту-214 до 10 штук в год. Мы действительно запускаем в производство партию в 20 машин на ближайшие несколько лет совместно с нашими партнерами по кооперации. Решения об этом приняты.

Уже сейчас началось строительство новых самолетов. На стапелях агрегатной сборки находится первый самолет этой партии. В цехах ведется изготовление деталей для последующих самолетов. Программа предусматривает сдачу первых самолетов в 2023 году.

— Какие работы по реконструкции предприятия пришлось провести на заводе в связи с возобновлением Ту-214?

— Насколько вы знаете, на Казанском авиационном заводе последние несколько лет проводилась масштабная программа модернизации производства. Она включает реконструкцию и модернизацию производственных мощностей, обновление станочного парка. Эта программа продолжается и сейчас. Вся инфраструктура завода будет использоваться и для расширения производства гражданских самолетов.

Сейчас у нас задача — обеспечить увеличение пропускной способности окончательной сборки и нарастить объем выпуска самолетов, поэтому мы будем задействовать новые мощности, закупать дополнительное оборудование, открывать новые рабочие места и привлекать производственных рабочих.

— В апреле этого года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что главное для российского авиапрома — это «достижение независимости от иностранных материалов и комплектующих, это снимает критические риски». Как складывается производственная кооперация с российскими поставщиками авионики и оборудования?

— В самолете Ту-214 было незначительное количество импортных комплектующих и материалов. По каждой позиции ведем работу с поставщиками. Необходимые компетенции в стране есть. Договоры заключаются на долгосрочное серийное сотрудничество.

Фото: Максим Платонов

«Только в этом году мы должны привлечь около 700 человек»

— Испытывает ли завод дефицит кадров из-за высокой загрузки? Сколько дополнительных рабочих мест открыто?

— Для выполнения новой производственной программы и увеличения объемов выпуска новых самолетов нам потребуются инженерно-технические специалисты и основные производственные рабочие. Только в этом году мы должны привлечь около 700 человек. Казанский авиазавод в очевидной перспективе становится одним из самых привлекательных работодателей в республике.

Мы предлагаем нашим работникам хороший социальный пакет. Сюда входят медицинское страхование, жилищная программа, компенсации и материальная помощь в разных жизненных ситуациях.

Например, у нас есть разные варианты решения «квартирного вопроса» для наших работников. Это и служебное жилье, и компенсация за наем жилья, и общежития. Также наши работники на льготных условиях могут принимать участие в республиканской программе социальной ипотеки.

Есть различные социальные льготы для членов семей. Например, компенсация за детский сад для ребенка, обеспечение путевками в санатории и на базы-отдыха, в детские оздоровительные лагеря.

Для поддержания досуга работников на предприятии организованы спортплощадки, тренажерные залы. У нас есть и свои творческие коллективы: хореографический ансамбль, хор, музыкальная группа, команда КВН.

— Что вы делаете для привлечения молодых специалистов, профориентации?

— Работа по привлечению будущих молодых специалистов ведется во всех направлениях. Это постоянное взаимодействие с учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования. У нас осуществляется набор выпускников средних школ на обучение в рамках проекта «Крылья «Ростеха», набор на целевое обучение в профильные учебные заведения — КНИТУ-КАИ, КАТК им. П.В. Дементьева.

Только в этом году КАЗ им. Горбунова привлечет около 700 человек. Фото: tatarstan.ru

Наши кадровые специалисты принимают участие в организации встреч с учащимися ссузов и вузов, организуют практику на предприятии для студентов Татарстана и близлежащих регионов. Всех этих ребят, уже подготовленных, знакомых с заводом, мы будем ждать у нас на производстве.



— В Казани прошел авиационный форум «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование». Как оцениваете его работу и участие в нем КАЗ им. Горбунова?

— Авиационный форум приурочен к 100-летию основания конструкторского бюро ПАО «Туполев», 95-летию со дня основания Казанского авиационного завода им С.П. Горбунова. КАЗ, конечно же, был представлен в экспозиции ПАО «Туполев», которую смело можно назвать самой большой в этом году на АКТО. Здесь посетители могли ознакомиться с моделями наших самолетов.

Ярким финалом деловой программы стал авиационный праздник в субботу «Я выбираю небо!». По традиции в авиашоу приняли участие и самолеты марки «Ту». А на площади возле «Чаши» работал выставочный стенд «Туполев», где каждый желающий мог почувствовать себя авиастроителем и конструктором и собрать виртуальный самолет.