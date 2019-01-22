Разбившийся в Мурманской области Ту-22М3, произведенный в Казани, капитально ремонтировали в 2012 году

Разбившийся в Мурманской области бомбардировщик Ту-22М3 последний раз капитально ремонтировали в 2012 году.



«Самолёт Ту-22М3, потерпевший крушение на авиабазе Оленья 22 января 2019 года, был произведён Казанским авиационным заводом им. Горбунова в 1986 году. Последний капитальный ремонт самолёт проходил на 150 АРЗ (авиационный ремонтный завод — ред.) в Калининграде в 2012 году», — цитирует представителя ПАО «Туполев» «РИА Новости».

Ранее в Мурманской области при посадке разбился бомбардировщик Ту-22М3. В результате крушения бомбардировщик разрушился, два члена экипажа погибли, еще двое пострадали. В Минобороны сообщили, что авария произошла из-за попадания бомбардировщика в снежный заряд.

Отметим, что бомбардировщик Ту-22М3 производит Казанский авиационный завод им. Горбунова.