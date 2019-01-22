На месте крушения казанского Ту-22М3 в Мурманской области остается угроза взрыва

На месте крушения бомбардировщика Ту-22М3 в районе взлетно-посадочной полосы на аэродроме в Оленегорске в Мурманской области до сих пор существует опасность взрыва.

Как пишет «Коммерсант», военные усилили охрану объекта и пытаются разобрать те части фюзеляжа, которые не приведут к возгоранию.

Минобороны РФ рассматривает все возможные версии катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области, в том числе техническую неисправность самолета. Полеты Ту-22М3 запретили до выяснения причин авиакатастрофы.

Сегодня в Мурманской области при посадке разбился бомбардировщик Ту-22М3. В результате крушения самолет разрушился, три члена экипажа погибли. В Минобороны сообщили, что авария произошла из-за попадания бомбардировщика в снежный заряд. Ту-22М3 производил Казанский авиационный завод им. Горбунова. Самолет был выпущен еще в 1986 году, в последний раз проходил капитальный ремонт в калининградском АО «150 Авиационный ремонтный завод» в 2012 году. Подробнее об инциденте — в материале«Реального времени».