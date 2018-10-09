Первый полет казанского Ту-22М3М отложили из-за неготовности — СМИ

Первый полет модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М перенесли из-за его неготовности.

«С первым полетом Ту-22М3М идет задержка — самолет к нему пока не готов. В лучшем случае машина взлетит в конце октября — начале ноября»,— передает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, сейчас ведется «наземное тестирование совместимости элементов искусственного интеллекта машины», на что потребуется «еще несколько недель».



Напомним, выкатка опытного образца Ту-22МЗМ прошла 16 августа на Казанском авиационном заводе им. Горбунова.

Ранее сообщалось, что Минобороны прекратит разработку самого большого беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Альтаир», которой занималось казанское ОКБ им. М. П. Симонова.