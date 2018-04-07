Скандалы недели: мусорные войны, битва за курай и аферы в Тюлячах

Чем запомнились татарстанцам уходящие семь дней

На уходящей неделе еще один пожар в ТЦ унес человеческие жизни, а в Казани произошло серьезное возгорание в здании общепита. Также в столице РТ не стихало обсуждение строительства мусоросжигательного завода — по поручению президента мэру Казани пришлось встретиться с возмущенными жителями города и обсудить с ними МСЗ. Помимо этого, мощный резонанс на федеральном уровне вызвал арест братьев Магомедовых, а также приговор вору в законе Шакро Молодому. Подробнее об этих и других событиях — в итоговом материале «Реального времени».

Еще один пожар в ТЦ и горящий «Старый амбар»

В среду, 4 марта, в России произошел еще один пожар в торговом центре. Загорелись верхние этажи детского ТЦ «Персей» на востоке Москвы. Наученные горьким опытом кемеровской трагедии, пожарные расчеты прибыли в считанные минуты после возгорания, эвакуировали около 600 посетителей и за час потушили здание. К сожалению, без трагических последствий не обошлось: жертвой пожара стал один человек, еще шестеро пострадали.

А несколькими днями ранее случился пожар в Казани: в минувшую субботу в трактире «Старый амбар» на Ямашева загорелась кровля. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ, предварительная причина пожара — вспышка жиров в вытяжной системе при приготовлении пищи на углях в мангале. К счастью, погибших и пострадавших нет.

В минувшую субботу в трактире «Старый амбар» на Ямашева загорелась кровля. Фото: Тим Галеев / prokazan.ru



Споры вокруг мусоросжигательного завода

Нешуточные двухчасовые баталии пришлось вести на уходящей неделе мэру Казани с жителями Осиново. По поручению президента он приехал в «Салават купере» обсудить строительство мусоросжигательного завода. Сотня возмущенных людей долго спорила с градоначальником на предмет необходимости МСЗ, однако встреча все же принесла кое-какие плоды: во-первых, было принято решение о создании рабочей группы по МСЗ, в которую войдут местные жители, журналисты, активисты и власти города. Также была назначена встреча населения с инвесторами, которые будут строить завод — она состоится 14 апреля.

Свой взгляд на строительство завода озвучил эксперт ООН в области оценки изменений окружающей среды, специалист в области экологической политики ЦСИ «Платформа XXI» Николай Дронин. Спикер предупреждает, что мусоросжигательный завод — технологически и «бизнесово» сложное предприятие, также он призывает хорошо все взвесить, прежде чем принимать решение об их строительстве. Подробнее с его позицией можно ознакомиться здесь.

Правда, у встреч по МСЗ было и неприятно послевкусие. В пятницу утром были задержаны две активистки, которых доставили в суды и был отменен митинг.

Арест братьев Магомедовых и приговор Шакро

Одной из самых обсуждаемых тем на федеральном уровне стал арест братьев Магомедовых. Зиявудин Магомедов, согласно данным Forbes, по итогам 2017 года занял 63-е место среди самых богатых бизнесменов России с состоянием в 1,4 млрд долларов, а состояние его старшего брата Магомеда Магомедова издание оценило в 450 млн рублей.

Теперь же доходами семьи Магомедовых заинтересовались не только бизнесмедиа, но и следственные органы. Братья подозреваются в создании организованного преступного сообщества, в мошенничестве и растратах. Ущерб по уголовному делу превысил 2,5 млрд рублей. Ознакомиться с хроникой дела и версией политологов по поводу причин «облавы» на одно из самых богатых семейств России вы можете узнать из материала «Реального времени».

Также на уходящей неделе активно обсуждался приговор вору в законе Шакро Молодому. Напомним, Никулинский суд Москвы 29 марта приговорил его к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Гособвинение просило ему за вымогательство 10 лет колонии и штраф в 700 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что для криминального мира посадка «авторитета», возглавлявшего воров со времен расстрела Деда Хасана, станет началом новой эпохи — впереди избрание нового лидера.

Выяснилось, что технопарк не такой уж и инновационный. Фото Олега Тихонова

«Не такой уж и инновационный» технопарк «Идея»

Счетная палата РТ завершила проверку ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея», а также ряда его резидентов за 2015—2017 годы, и на уходящей неделе результаты аудита оказались в распоряжении «Реального времени». Выяснилось, что технопарк не такой уж и инновационный: более половины площадей уходят коммерческим арендаторам, среди которых банк, салон красоты, ресторан и турагентства.

При этом технопарк год от года фиксирует многомиллионные прибыли, хотя расходы его формально превышают доходы от основного вида деятельности. Однако представители технопарка, а также эксперты «Реального времени» отметили, что сама по себе ситуация не является ненормальной: коммерческие арендаторы позволяют «Идее» предоставлять льготы, а технопарк из одних только инновационных компаний — картина скорее утопическая.

Дамоклов меч над Тюлячами и Камским Устьем

Сразу несколько громких судебных разбирательств, о которых мы рассказывали на этой неделе, коснулись районов РТ. Так, следком завершил расследование уголовного дела бывшего председателя исполкома Камско-Устьинского района. По версии следствия, пытаясь угодить главе района, Айрат Малюков выдал «Волгадорстрою» разрешение на строительство важного для республики инфраструктурного объекта — автодороги к берегу Волги, которая должна обеспечить подъездные пути к будущей переправе до Болгара. Но грандиозные планы столкнулись с одной немаловажной проблемой — застройщик обошелся без необходимых для согласования документов, а глава исполкома признался следователям, что закрыл на это глаза. Что и стало основанием для возбуждения дела.

А в Тюлячинском районе всплыл новый ворох нарушений, после того как президент раскритиковал близкого к местным властям подрядчика — фирму «Строитель». Как стало известно «Реальному времени», проверки антикоррупционной комиссии и казначейства выявили в новых клубах и МФЦ не только строительные недочеты и недопоставки оборудования, но и завышение стоимости работ на миллионы рублей. В самих соцобъектах жалуются, что по зданиям уже пошли трещины и протекает кровля. Еще больше любопытного рассказали предприниматели, которые трудились на стройках. Например, арендные дома по республиканской программе соорудили из б/у кирпича, а вместо резидентов промпарка «Тюлячи» жилье здесь получили близкие родственники экс-главы исполкома.

Несколько из «другой оперы», но не менее скандальным выдалось расследование по уголовному делу бывшего президента бизнес-ассоциации РТ Хайдара Халиуллина и Ко. Расходы на миллиард, контроль — на копейку. Именно так оценили источники «Реального времени» работу сотрудников Министерства экономики Татарстана по программе «Лизинг-грант», которая стала предметом расследования республиканского МВД. В четверг это дело было направлено в суд. Подробно о липовых печатях и изъятом удостоверении представителя «ГРУ-ФСБ-МВД» Халиуллина, а также о беглом фигуранте и неустановленном следствием министерском чиновнике вы можете узнать в материале «Реального времени».

Противостояние Telegram и российских властей подошло к ключевой фазе: Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера на территории России. Фото Тимура Рахматуллина



Иск Роскомнадзора к Telegram и реакция Николая Никифорова

В пятницу противостояние Telegram и российских властей подошло к ключевой фазе: Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера на территории России. Эксперты отмечают, что подобный случай происходит впервые в российском правовом поле, но расходятся во мнении о том, удастся ли блокировка с технической точки зрения, а наиболее активные пользователи уже позаботились о средствах обхода блокировки.

К слову, вчера в Казань прибыл федеральный министр связи Николай Никифоров, и журналисты не могли упустить возможность спросить его о блокировке одного из самых популярных в России мессенджеров. Спикер заявил, что «нужно дождаться тоже соответствующих процедурных решений». По его словам, проблема не только в этом мессенджере.

«Я всегда повторяю тезис о том, что считаю, что история с Telegram излишне как-то «подсвечена» СМИ, и на самом деле всерьез стоит задумываться тем мессенджерам, которые сегодня еще даже не подали сведения для реестра организаторов распространения информации, поэтому там вопросов на самом деле гораздо больше. <...> Там гораздо более проблемная зона, и я думаю, что там предстоят достаточно серьезные решения. Из тех, кто еще не подали, — WhatsApp, Viber, Facebook», — заявил он.

Он рассказал, что сам пользуется мессенджером, но считает, что необходимо исполнять закон, и если Telegram будет заблокирован, то мы «будем все вместе исполнять российское законодательство».

Как обкрадывали индустриальный парк «Камские поляны» и дело о полимерной доске

На уходящей неделе стало известно о том, что сотрудники МВД Татарстана и служба безопасности УК «Индустриальный парк «Камские Поляны» вскрыли серию афер с хищением стретч-пленки путем ее поставок компаниям в Питере и Набережных Челнах, которые тут же выводили со счетов средства и объявляли о банкротстве. Предварительный ущерб оценен в 80 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», вскрыть эту схему помогла работа полиции по хищениям на 220 млн рублей, которые шли через виртуальный склад московской «дочки» татарстанской УК.

Параллельно с этим, Главное следственное управление МВД Татарстана возбудило уголовное дело о мошенничестве с исполнением госконтракта КНИТУ-КАИ им. Туполева. По версии следствия, 77 из 95 млн рублей от Минобрнауки РФ не пошли на развитие приоритетных направлений научно-технического комплекса России на 2007—2012 годы в рамках ФЦП, а были похищены. Как выяснило «Реальное время», под подозрением — двое предпринимателей, один из них арестован, но есть вопросы и к сотрудникам вуза.

В коттеджном поселке Ореховка канализационные стоки сливались прямо в озеро в населенном пункте. Фото zpravda.ru



Кто ответит за Ореховку?

На уходящей неделе стали известны новые подробности истории, которая обсуждалась еще в мае прошлого года — речь о ситуации в коттеджном поселке Ореховка, где канализационные стоки сливались прямо в озеро в населенном пункте. Изначально уголовное дело по данному факту было заведено на занимавшего на тот момент пост директора УК «Ореховка» Рамиля Билалова, однако позднее это дело было прекращено в связи с истечением срока давности.

Но это не самое интересное. Спустя почти год в самом коттеджном поселке, построенном «Унистроем», ситуация так и не изменилась. Повторные нарушения были выявлены в ходе контрольных проверок прокуратуры Зеленодольского района в декабре 2017-го и в январе 2018 года. В четверг, 5 апреля, в Следственном комитете решался вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нового руководителя УК «Ореховка» за неисполнение решений суда и за неустранение причиненного природе ущерба. Отметим, что в СК заинтересовались не только деятельностью управляющей компании, но и компанией-застройщиком — «Унистроем».



В пресс-службе «Унистроя» «Реальному времени» сообщили, что их компания не имеет отношения к УК «Ореховка», и вопрос про длительное неустранение нарушений комментировать не стали. «Мы не можем прокомментировать данный вопрос. УК «Ореховка» стала собственником очистных сооружений в декабре 2008 года на основании договора купли-продажи. За надлежащую работу оборудования ответственность несет собственник и обслуживающая организация», — говорится в сообщении «Унистроя».

Как татары и башкиры не поделили курай

Месяц назад Башкирия запатентовала народный музыкальный инструмент курай как территориальный бренд. Как выяснило «Реальное время», в Башкирии уже было много попыток сделать музыкальному инструменту «свидетельство о рождении». По словам директора Республиканского центра народного творчества (Уфа) Артура Алибакова, первые шаги были предприняты еще в 1990-е годы. Но все усилия оказались безуспешными. Инициатором нынешнего похода за патентом стал знаменитый в Башкирии музыкант-кураист, педагог Азат Аиткулов.

Вместе с тем в Татарстане такое «правообладание» вызвало недоумение, поскольку курай как музыкальный инструмент используется и татарами. Недовольство свое люди начали высказывать в комментариях к новостям и в социальных сетях. У некоторых возник вопрос: могут ли в Татарстане зарегистрировать курай как свой символ? Оказалось, что могут, но тут есть нюансы. Подробнее о том, как татары и башкиры не поделили курай вы можете узнать здесь.

Команда Зинэтулы Билялетдинова максимально оперативно, в четырех матчах, решила все вопросы с выходом в финальную серию Кубка Гагарина, снова обыграв (3:1) «Трактор». Фото Вадима Китаева / ak-bars.ru

«Ак Барс» пошел за Кубком Гагарина

Команда Зинэтулы Билялетдинова максимально оперативно, в четырех матчах, решила все вопросы с выходом в финальную серию Кубка Гагарина, снова обыграв (3:1) «Трактор». Соперник «Ак Барса» в борьбе за приз определяется в серии между СКА и ЦСКА, в которой пока равенство — 2:2.

По характеру игр серии между «Ак Барсом» и «Трактором», в которых челябинцы действовали на максимуме, а казанцы — с явным запасом, было понятно, что с 0:3 команде Гатиятуллина уже не отыграться. Однако это вовсе не значит, что прошедший матч для команды Зинэтулы Билялетдинова не был ключевым.

Впереди у «Ак Барса» финал Кубка Гагарина, где казанцы впервые в этом плей-офф выступят в роли андердога. Учитывая реалии современной КХЛ, когда есть «правила для всех» и «правила Ц(СКА)», питерский или московский клуб будет явным фаворитом финала. При этом расклад сил мог существенно измениться, если бы «Ак Барс» завершил свою серию с «Трактором» всухую — поскольку финальная серия на Западе затягивается. Подробнее о победе нашей команды во можете почитать здесь.



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