Дело о полимерной доске: силовики шерстят госконтракты КАИ

Под подозрение в хищении 77 млн рублей попали ранее судимый бизнесмен Загир Исрафилов и поднявшийся выпускник авиационного вуза

Фото: Максим Платонов

Главное следственное управление МВД Татарстана возбудило уголовное дело о мошенничестве с исполнением госконтракта КНИТУ-КАИ им. Туполева. По версии следствия, 77 из 95 млн рублей от Минобрнауки РФ не пошли на развитие приоритетных направлений научно-технического комплекса России на 2007—2012 годы в рамках ФЦП, а были похищены. Как выяснило «Реальное время», под подозрением — двое предпринимателей, один из них арестован, но есть вопросы и к сотрудникам вуза.

Подозреваемых чиновников нет



Старт контрактного дела в КНИТУ-КАИ серьезно отличается от первоначальных действий силовиков по делу КНИТУ-КХТИ. Там директор фирмы-поставщика оборудования для вуза довольно быстро был переведен из подозреваемых в главные свидетели, под суд пошел проректор по науке Ильдар Абдуллин, а дальше пошли признания по новым эпизодам бюджетных хищений, и список обвиняемых дополнил бывший ректор Герман Дьяконов. В КАИ же уголовное дело о мошенничестве с госконтрактом изначально возбуждалось в отношении неустановленных лиц, и пока руководители вуза интересуют следствие лишь в качестве свидетелей.

Первым фигурантом — еще в июне 2017 года — стал 61-летний экс-руководитель группы компаний «Нур» Загир Исрафилов, ранее дважды судимый: в 2010-м — за растрату с покупкой теплохода к 1000-летию Казани, в 2014-м — за невыплату зарплаты. Сам Исрафилов утверждает, что громкие обвинения в его адрес по первому делу фактически рассыпались в суде, который в результате назначил наказание в виде уже отбытых в СИЗО 2 лет и 8 месяцев, поскольку, вопреки версии обвинения, установил: «средства подконтрольному Исрафилову ООО «Файда» выделялись для приобретения теплохода, а не для строительства бизнес-центра» (цитата из вступившего в силу приговора Вахитовского райсуда Казани от 15.09.2010 г.). Забегая вперед, отметим, что сам бизнесмен-пенсионер считает, что у трех его уголовных дел были одни и те же «заказчики».

Летом 2017 года Исрафилова задерживали на 48 часов, однако с ходатайством о его аресте в суд полицейские не обращались. «Я их спрашивал: «Ребята, вы чего хотите?» — «Чтобы вы признались, что все деньги вы забрали, так Галеев говорит», — рассказал при встрече «Реальному времени» Загир Исрафилов. А вот со вторым фигурантом пообщаться сложнее — 36-летний Марат Галеев, директор ООО «НПЦ «Нур-тех» и бывший директор ООО «Нур-тех» третий месяц находится под стражей уже в качестве обвиняемого. На прошлой неделе Вахитовский суд Казани продлил его арест до 1 июня.

36-летний Марат Галеев, директор ООО «НПЦ «Нур-тех» и бывший директор ООО «Нур-тех» третий месяц находится под стражей уже в качестве обвиняемого. На прошлой неделе Вахитовский суд Казани продлил его арест до 1 июня. Фото Ирины Плотниковой



Контракты выполнены без штрафов и неустоек

По версии следствия, Исрафилов, Галеев и неустановленные лица путем обмана и злоупотребления доверием представителей Минобрнауки РФ и КАИ с мая 2011 года по ноябрь 2013 года похитили 76,9 млн рублей, выделенные по федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007—2013 годы».

В МВД по Татарстану ход расследования дела пока не освещают. Однако, по данным источников «Реального времени» в правоохранительных органах, в основе дела лежит госконтракт на 95 млн рублей, который в рамках ФЦП получал казанский вуз. Он предназначался на разработку «технологии экструдирования и создание опытно-промышленного производства полимерных профильно-погонажных изделий с использованием органических наполнителей и наноструктурных добавок». В общем, стране требовалась технология выпуска композитного материала из пластика, опилок с использованием наночастиц, изготовленного путем продавливания вязкого расплава или густой пасты, например резиновых смесей или пластмасс, через формующее отверстие.

От казанских ученых ждали прорыва в этой сфере и, как утверждает один из собеседников «Реального времени», чисто с научной точки зрения он удался: удалось и получить первыми в мире столь крупномасштабные изделия по данной технологии, и доказать — добавление наночастиц увеличивает прочностные характеристики нового композита. Причем настолько, что его можно рекомендовать даже для замены железобетону. Конечно, не в жилых домах, а скажем, на изношенных перронах РЖД. Говорят, такой проект реально обсуждался с учеными КАИ, но от возможности до реализации, да еще в промышленных объемах, — дистанция огромного размера. Что до обычных пластиковых досок, то их уже сейчас можно купить и в строительных гипермаркетах. Но не от казанского производителя.

В базе госзакупок контракт КАИ с федеральным заказчиком от 27 мая 2011 года числится исполненным, без примечаний о штрафах и неустойках. Куратором проекта от Минобрнауки на всех этапах являлся Константин Грекович. КАИ же подключило к работе над ноу-хау ООО «Нур-тех»: 4 июля 2011 года с ним был заключен контракт на 45 млн рублей по выполнению научно-исследовательских работ по изготовлению нестандартного технологического оборудования для упомянутого выше экструдирования с органическими наполнителями и нанодобавками.

В декабре 2011-го «Нур-тех» получил еще один госконтракт КАИ на 2,4 млн рублей на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению приспособлений для экструзии профильно-погонажных изделий сечением 1200x150 мм «для нужд вуза»! В июле 2012-го — заказ на 4,1 млн рублей на схожие работы над приспособлениями для изделий с сечениями 300х30 и 500х300 мм. В 2013-м — еще два контракта: первый на проведение предварительных испытаний той самой разработанной технологии за 2,3 млн рублей, второй — на 59 тыс. рублей в оплату услуг по хранению неких ценностей на отапливаемом складе. Итого набегает лишь 50 млн рублей. Других контрактов у «Нур-теха» с КАИ не было. Впрочем, в базе госзакупок по самому крупному из имеющихся есть упоминание о неком дополнительном соглашении, но нельзя понять, идет ли в нем речь о дополнительном выделении бюджетных средств, документы не приобщены.

Нежелание отвечать переизбранный на второй срок ректор КАИ, экс-министр образования РТ Альберт Гильмутдинов объяснил просто: «Пока идет следствие, глупо делать какие-то комментарии». Фото Максима Платонова



Ректоры КАИ уголовное дело не комментируют

В КАИ интерес «Реального времени» к контрактной истории встретили настороженно. Сутки обещали обозначить позицию вуза, а потом попросили… воздержаться от публикации любых неподтвержденных материалов. «КНИТУ-КАИ тесно взаимодействует со Следственным управлением МВД по РТ, предоставляется вся необходимая информация. Университет заинтересован во всестороннем и объективном рассмотрении всех обстоятельств этого дела. До окончания следствия университет считает любые комментарии по этому вопросу неуместными», — говорится в ответе на редакционный запрос.

Отметим, что вопросы «Реального времени» носили довольно общий характер: признает ли себя вуз потерпевшим, имеет ли руководство претензии к «Нур-теху» либо лично к подозреваемым Галееву и Исрафилову, и какова же судьба изготовленного на федеральные миллионы оборудования?..

Нежелание отвечать переизбранный на второй срок ректор КАИ, экс-министр образования РТ Альберт Гильмутдинов объяснил просто: «Пока идет следствие, глупо делать какие-то комментарии». Отметим, что подписание первого, самого крупного контракта с «Нур-техом» пришлось на период, когда вузом рулил еще Юрий Гортышов, а вот выплаты по нему и последующие договоры — уже после его ухода в отставку в ноябре 2011 года. За пару месяцев до этого было создано совместное предприятие «КАИ-Нур-Пластик» (55% — ООО «Нур-тех», 45% — КАИ) для научных исследований и будущего производства пластмассовых изделий. Но с производством что-то не заладилось. Почему — не рассказывает и сам Юрий Гортышов, ныне президент КАИ: «Я ничего не могу добавить [к ответу пресс-службы], столько времени уже прошло!»

Источники «Реального времени» утверждают, что в качестве свидетелей по контрактному делу допрашивался не только бывший ректор, но и действующий проректор Владимир Гуреев.

Защита Галеева обвиняет учредителей фирмы

Экс-директора «Нур-теха» Марата Галеева защищают трое опытных адвокатов. Обвинение в мошенничестве он не признает. «Он считает, что оборудование, что было заказано — оно изготовлено. И это подтверждается позицией Министерства образования», — сказала «Реальному времени» адвокат Тамара Чулюкина. Также Галееву инкриминируют злоупотребление полномочиями в коммерческой организации с безвозмездной передачей имущества ООО «НПЦ «Нур-тех», в том числе форм для литья корпусов автомобильных зеркал, подконтрольному ООО «Тимер». Однако защита надеется доказать, что постановление о возбуждении дела о злоупотреблении с подачи учредителей НПЦ незаконно.

«Там начались конфликты между учредителями, и Галеева с должности гендиректора убрали. Восстановил его только арбитраж. Но пока его не было, учредители сами выводили имущество и назначали себе зашкаливающую зарплату», — предъявляет встречные претензии адвокат Чулюкина.

ООО «НПЦ «Нур-тех» (основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие) было зарегистрировано в апреле 2014 года в Пестрецах. С того времени и по сей день директором компании был и остается Марат Галеев. Изначально единственным учредителем был Загир Исрафилов. В апреле 2015 года половина компании отошла его племяннику Фаилю Файзуллину. В том же месяце Фаиль Файзуллин получил полный контроль над компанией, а в марте 2016 года его доля сократилась до 70% — оставшиеся 30% перешли Марату Галееву. В марте 2017 Галеев передал 5% некоему Роберту Закирову.



А вот ООО «Нур-тех» (основной вид деятельности — производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств) в будущем году могло бы исполниться 20 лет, но вот уже второй год оно находится в процессе ликвидации. По данным «СПАРК», вплоть до апреля 2009 года руководителем фирмы был Загир Исрафилов, после него рулил Махсум Салахов, а Марат Галеев работал гендиректором с ноября 2010 по сентябрь 2014 года, что как раз охватывает период получения средств из бюджета. Учредителем «Нур-теха» Исрафилов перестал быть в 2009-м, разделив свои 50% поровну между двумя дочками — Алией Мубаракзяновой и Альбиной Низамутдиновой. Оставшимися 50% с 2005 года владела Евгения Андриенко. Любопытно, что в 2014-м — с сентября по декабрь — Загир Исрафилов вновь исполнял обязанности директора в фирме, а следующие два года этим занималась Альбина Низамутдинова, пока не пришел конкурсный управляющий.

По мнению Исрафилова, сначала силовики пытались сделать его крайним в этой истории. Фото Ирины Плотниковой



«Мне сказали: «Ты рано вышел»

Сам же Загир Исрафилов при встрече с журналистом «Реального времени» заявил: о получении «Нур-техом» контракта в рамках ФЦП узнал от самого Марата Галеева, кстати, бывшего студента и аспиранта КАИ. «Когда-то он пришел ко мне в «Нур-тех» еще студентом, работал конструктором. Потом, когда меня посадили, я вышел из руководителей и учредителей компании, почти три года отсидел и больше в «Нур-тех» не вернулся. А Галеев работал там главным конструктором, а в 2010—2011-м стал генеральным директором», — рассказывает Исрафилов. По его словам, на очной ставке Галеев давал очень противоречивые показания об изготовленном по контракту оборудовании: «Он говорил, что заказал часть оборудования в Китае за 20 млн рублей, поскольку своих мощностей для изготовления не было, и при этом еще своими силами изготовил оборудование стоимостью где-то 15—20 млн рублей». В последней сумме Загир Исрафилов сомневается: «Я это изготовленное видел, там по комплектующим красная цена — 100—150 тысяч рублей!».

Свое участие в ФЦП подозреваемый кандидат физико-математических наук оценивает скромно: «Мне руководство КАИ звонило и просило помочь, когда нужно было на очередном этапе в Москве защищать научные результаты перед экспертным советом Минобра. Ездил два-три раза, в составе делегации вуза… Я ведь много лет заведующим лабораторией в КАИ отработал на кафедре общей физики». Впрочем, по мнению Исрафилова, сначала силовики пытались сделать его крайним в этой истории. «Пытались обвинить, якобы Галеев обналичивал деньги по моему приказу… Задерживали на 48 часов — рассчитывали, что признаюсь и подтвержу слова Галеева. Потом ко мне некий «посредник» приходил — просил деньги, чтобы «перевернуть обвинение на 180 градусов», — рассказывает Загир Исрафилов.

По данным «СПАРК», сейчас Исрафилов является директором и учредителем ООО «Татико» и ООО «ЦНТ «Нур», кроме того руководит АО «РВЭ» («Рассел Ворлд Энерджи») и имеет долю 40% в ООО «Нурпластик». Свое попадание в контрактное уголовное дело он считает неслучайным. Говорит, что и у первого дела, в 2007-м, были реальные заказчики. «Оно было сфабриковано администрацией Казани. Та нашла двух своих сотрудников, которым поручили сказать, якобы 403 млн рублей через фонд кредитной поддержки малого бизнеса выделялись на строительство бизнес-центра. А приговором суда установлено — средства выделялись именно для приобретения теплохода, причем были кредитными! Но почему-то об этом ни одно СМИ писать не хочет», — возмущается осужденный за растрату. И демонстрирует тот самый приговор Вахитовского райсуда Казани от 15.09.2010 года, который уценил ущерб по уголовному делу в 10 раз…

— Мне тогда прямо сказали: если оправдать меня, то нужно сажать тех, кто меня посадил, — комментирует позицию Фемиды Исрафилов. — Поэтому мне дали ровно те 2 года и 8 месяцев, которые я уже отсидел. А когда вышел, ко мне подошли «друзья в погонах» и сказали: «Ты рано вышел, мы сделаем все, чтобы снова туда пошел. Твой бизнес сломаем-заберем». Я не поверил, но так и получилось… Оборудование, на котором мы делали детали для новой кабины «КАМАЗа», сломали. А теплоход, который был арестован судом, через несколько месяцев после моей посадки уплыл за границу России в сопровождении милицейского конвоя и не вернулся…

«Приговором суда установлено — средства выделялись именно для приобретения теплохода, причем были кредитными! Но почему-то об этом ни одно СМИ писать не хочет», — возмущается осужденный за растрату. Фото Ирины Плотниковой



Рассказанные бизнесменом подробности старого дела, связанного с 1000-летием Казани, тянут на отдельный материал. Ну а в деле о предполагаемом мошенничестве с контрактом Минобрнауки РФ точку ставить пока рано. Его расследование находится в активной фазе.