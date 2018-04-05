Нижнекамская афера: пленочных миллионеров объявили в розыск

Индустриальный парк «Камские Поляны» обкрадывали через виртуальный склад и фиктивные банкротства, ущерб оценен в 300 млн рублей

Сотрудники МВД Татарстана и служба безопасности УК «Индустриальный парк «Камские Поляны» вскрыли серию афер с хищением стретч-пленки путем ее поставок компаниям в Питере и Набережных Челнах, которые тут же выводили со счетов средства и объявляли о банкротстве. Предварительный ущерб оценен в 80 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», вскрыть эту схему помогла работа полиции по хищениям на 220 млн рублей, которые шли через виртуальный склад московской «дочки» татарстанской УК.

Мимо кассы миллионами



Деятельность обеих групп обернулась для ООО «УК «ИП «Камские Поляны» потерями продукции на 300 млн рублей. А между тем, по данным полиции, в каждой из групп работали по пять человек. Причем не посторонние для потерпевшего предприятия.

Первая пятерка с мая по сентябрь 2015 года увела пленки на 220 млн 796 тыс. рублей. Это 100 грузовых фур, в каждой из которых — по 20 тонн полиэтилена для упаковки. Всего за пять месяцев ушло более 2 тысяч тонн пленки, сообщила вчера первый замначальника ГСУ МВД Татарстана Марина Фролова на встрече с журналистами. По данным следствия, в афере участвовали Наталья Князева, ныне бывший директор и соучредитель зарегистрированной в Москве дочерней компании УК — ООО «Торговый дом «Камские Поляны», еще один соучредитель торгового дома, он же руководитель челябинского представительства Дмитрий Гуганов, менеджер Дмитрий Швыдких.

Впрочем, организатором хищений следователи считают бывшего куратора Индустриального парка Олега Максимова, ранее руководившего департаментом по работе с предприятиями Нижнекамского промышленного округа крупнейшего предприятия города. По версии ГСУ, Максимов предложил своему знакомому — замдиректора ТД «Камские Поляны» Игорю Махрину продавать пленку исключительно за наличный расчет, но при этом оформлять документы на фиктивные поставки через фирму-посредника ООО «Вайр Логистик». Для сокрытия хищений от бухгалтерии, как позже установил суд, был создан виртуальный склад. И по бумагам выходило, что отгруженный товар все еще не оплачен. При этом фирма-посредник наращивала долги перед ТД «Камполяны», а тот — перед одноименной УК.

«Мы установили трех основных покупателей из Москвы, Краснодара и Челябинска, подтвердивших факты получения пленки и наличной оплаты. Хотя по документам они числились как задолженность перед фиктивной фирмой», — рассказывает Марина Фролова. Фото 16.мвд.рф



— Полученные средства аккумулировались в руках Максимова, который распределял вознаграждения. Так, менеджер Швыдких получал, помимо зарплаты, от 50 до 90 тыс. рублей ежемесячно. Князева, Михрин и Гуганов — по полмиллиона, — рассказывает полковник юстиции Марина Фролова, не уточняя, как организатор распоряжался остальным.

Признавшие и сбежавшие

Пленку производитель отгружал на миллиарды пару раз в год, руководству дочерней торговой компании доверял, а потому вскрылись хищения не сразу. В январе 2016 года было возбуждено уголовное дело, после чего татарстанские следователи, по словам Фроловой, еще год колесили по стране, допрашивая свидетелей и причастных, производя выемки и назначая экспертизы. В рамках следствия были арестованы счета 14 фирм, на которых было порядка 60 млн рублей.

«Мы установили трех основных покупателей из Москвы, Краснодара и Челябинска, подтвердивших факты получения пленки и наличной оплаты. Хотя по документам они числились как задолженность перед фиктивной фирмой», — рассказывает первый замначальника ГСУ Марина Фролова.

Не сразу, но признавшие вину в мошенничестве Князева, Гуганов и Швыдких отправились на скамью подсудимых по отдельности, поскольку ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке. Даму Нижнекамский горсуд приговорил к условному сроку в 4 года, Гуганову дал 4,5 года колонии, несмотря на погашение ущерба в 2,5 млн рублей, а вот отказавшемуся от первичных признаний Швыдких дали 5 лет колонии со штрафом в 400 тыс. рублей. Михрин и Максимов объявлены в федеральный розыск. Но, по оперативной информации силовиков, искать их нужно уже за границей.

После задержания «банкрот» выложил 14 миллионов

В МВД подчеркивают, что служба безопасности УК «ИП «Камские Поляны» провела серьезную работу над ошибками: теперь всех агентов и контрагентов проверяют еще до заключения сделок, а контроль за продукцией предприятия осуществляется вплоть до ее доставки заказчику. Уже в ходе совместной работы с СБ полицейские вышли еще на одну группу миллионеров от упаковки.

Пленку производитель отгружал на миллиарды пару раз в год, руководству дочерней торговой компании доверял, а потому вскрылись хищения не сразу. Фото kamapark.ru

Уголовное дело по фактам хищений расследуется с мая 2017 года, однако на вчерашнем брифинге в интересах следствия обошлись без имен подозреваемых. «Скажу лишь, что один из пяти фигурантов — из бывших руководителей завода. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — заинтриговала журналистов полковник юстиции.

В новом деле фигурирует компания из Санкт-Петербурга, которая почти сразу после получения стретч-пленки на 35,5 млн рублей подала документы на банкротство. Причем следствие показало, что финансовому «краху» предшествовали фиктивные сделки и обналичивание средств с выводом активов аж на 450 млн рублей! Еще один сомнительный заказчик товара на 34,6 млн рублей был выявлен в Новосибирске. Заключавший сделку директор этой фирмы сейчас задержан.

Еще один кандидат в банкроты обнаружился и в Татарстане: несколько партий пленки на общую сумму в 10 млн рублей получила некая челнинская фирма, руководители которой через пару месяцев инициировали ее банкротство. По словам Фроловой, свое «бедственное» положение челнинцы обосновали так: «Якобы контрагент, которому поставили часть пленки, нашел брак в товаре. И этот брак не был ни возвращен, ни оплачен. Якобы, в нарушение всех правил, он был просто уничтожен...»

Следствие в этот фокус с браком не очень поверило и убедилось — договор купли-продажи между фирмами оказался липовым. А вот попытка активного участника аферы сбежать — вполне реальной. Директора фирмы-«банкрота» нашли в Рязани, доставили в Нижнекамск, и тут оказалось, что финансовое неблагополучие оказалось сильно преувеличенным. Поскольку задержанный смог возместить не только ущерб по гражданскому иску потерпевшего предприятия, но и набежавшие проценты. А после погашения всех 14 млн рублей стал настаивать на том, что и мошенничества не было. А история с липовой сделкой и якобы имевшим место уничтожением «бракованного» товара вполне вписывается… в гражданско-правовые отношения двух хозяйствующих субъектов. До суда это уголовное дело пока не дошло.