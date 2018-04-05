Три икса по-казански: как в Минэкономики Татарстана в обмен на «липу» бюджетные деньги раздавали

10 фактов расследования по уголовному делу бывшего президента бизнес-ассоциации РТ Хайдара Халиуллина и Ко

Расходы на миллиард, контроль — на копейку. Так оценили источники «Реального времени» работу сотрудников Министерства экономики Татарстана по программе «Лизинг-грант», которая стала предметом расследования республиканского МВД. Сегодня это дело будет направлено в суд. О липовых печатях и изъятом удостоверении представителя «ГРУ-ФСБ-МВД» Халиуллина, а также о беглом фигуранте и неустановленном следствием министерском чиновнике — в материале «Реального времени».

1. 20 обвиняемых на свободе



В деле «Лизинг-гранта» 67 томов и 24 фигуранта. Из них 21 сейчас на свободе (включая двух судимых за кражу и мошенничество), двое под домашним арестом — это супруги Хайдар и Марина Халиуллины. Он — бывший президент Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана, она — главбух в протезно-ортопедическом предприятии «Алтос». Домашний арест отбывают по разным адресам, причем жена оказалась под следствием на три месяца раньше мужа и поначалу содержалась в СИЗО.

2. Беглый строитель «птичьего рая»

Под стражей по этому делу сейчас лишь военный пенсионер Сергей Васильев, директор и учредитель ООО «Птичий рай в Аракчино». Компания эта, по версии ГСУ МВД по Татарстану, была создана в 2014 году специально для того, чтобы незаконно получить миллион рублей из бюджета — в качестве гранта по республиканской программе поддержки предпринимателей на возмещение лизинговых платежей. Если верить представленным в Минэкономики бумагам, в частном доме своей матери Васильев собирался создать «райский» курятник на 1000 пернатых по современным технологиям выращивания и забоя птицы.

Самого Васильева оперативники считают давним знакомым супруги экс-главы бизнес-ассоциации РТ, полагая, что первый по наводке второй взялся за бумажное строительство курятника лишь ради гранта. Обвиняемые же отрицают и знакомство друг с другом. Под стражу Васильев попал в сентябре 2017-го — после того, как еще летом решил гульнуть в Крыму, наплевав на подписку о невыезде и приглашение для предъявления обвинения. Полиция объявила Васильева в розыск и через адвоката донесли до курортника мысль — скрываться бесполезно. По возвращении в Казань его отправили в «тюремный замок» на Большой.

На допросах Мирзагалямова рассказала, что в 2014-м году получила от Халиуллиной (на фото) предложение — подзаработать на подготовке документов для получения субсидий из бюджета. Фото Олега Тихонова

3. Липовый лизинг

По версии обвинения, документы «птичника» о лизинге были фальсифицированы, а его грант обналичен и передан частному предпринимателю Веронике Мирзагалямовой, которая свою очередь призналась — отдала их бывшей однокурснице, Халиуллиной. На допросах Мирзагалямова рассказала, что в 2014-м году получила от нее предложение — подзаработать на подготовке документов для получения субсидий из бюджета, а, кроме того, подыскивать людей для оформления ЧП и после этого претендовать на гранты, получая свою часть бюджетного пирога — половину от выделенного гранта. Так, например, в число грантополучателей попали трое подсобных рабочих бугульминского магазина.

— Нами установлено, что подделывались гарантийные письма трех лизинговых компаний, в них компании брали на себя обязательства заключить договор лизинга с конкретным ИП или организацией в случае выделения гранта. Также установлено — участники группы заказывали изготовление поддельных печатей лизингодателей, — комментирует ситуацию старший следователь ГСУ МВД по РТ Максим Туртыгин.

4. Не все хищения вскрыты?

Источники «Реального времени» делятся выводами следствия: гранты на суммы 1—3 млн рублей от Министерства экономики Татарстана выдавались в 2014—2016 годах по липовым документам крупных организаций — «Восток-лизинг», «Лизинг-трейд» и «Европлан», не имевших к этому отношения. Деньги проходили через три ООО и обналичивались, считают в МВД, ну а красивая отчетность о развитии малого бизнеса в Татарстане подкреплялась откровенной липой о появлении в Татарстане частных цехов по выпечке хлеба, переработке мяса, производству мебели. Оценку этим материалам предстоит дать суду.

Похищенными полицейские считают и те гранты, что пошли на закупку «Газелей» — пассажирских и оборудованных холодильными установками. Хотя постановлением правительства РТ о «Лизинг-гранте» субсидии на приобретение транспорта не предусматривались вовсе. Нельзя исключать, что выявлены действительно все факты хищений. Если верить официальным данным, в интересующий следствие период по программе лизинга было выдано свыше 1,5 млрд рублей.

Силовики уверены: в случае реального контроля со стороны Минэкономики такие аферы не были бы возможны в принципе. Фото Максима Платонова



Силовики уверены: в случае реального контроля со стороны Минэкономики такие аферы не были бы возможны в принципе. Ущерб оценен в 21 млн 788 тыс. рублей. Обвинения предъявлены в легализации денежных средств, подделке официальных документов, а также в 15 эпизодах мошенничества и 8 эпизодах покушения на мошенничество, когда факт подачи претендентами на грант подложных документов разглядели сотрудники — инистерства экономики и отказали в господдержке.

Кстати, в рамках другого уголовного дела была вскрыта еще одна схема хищений по той же госпрограмме: договор о лизинге заключался, а после получения субсидии из бюджета расторгался, но деньги государству не возвращались. Под Новый год в Елабуге за эту лизинговую аферу на 2,8 млн рублей осудили троих, во главе с директором ООО «Вторлес» Эратом Бадиковым, который получил условный срок.

5. Суперагент «Три икса»

Какую же роль в этой схеме приписывают Хайдару Халиуллину? Ключевую. Согласно версии обвинения, он не только входил в состав конкурсной комиссии при Минэкономики РТ, но и вовсю пользовался своими связями и авторитетом президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ — раздавал перед заседаниями листочки членам конкурсной комиссии, на которых помечал своими инициалами ХХХ те компании, которые, по его мнению, достойны гранта и уж точно не подведут.

Ассоциация малого и среднего бизнеса РТ принимала участие в работе конкурсной комиссии на протяжении 10 лет, так что в словах ее президента многие не сомневались. Пока один из новых членов комиссии после получения листка для «правильного» голосования не возмутился и не обратился в прокуратуру. Заявление о происходящем попало в УЭБиПК МВД Татарстана и не осталось без внимания. Ведь ранее произвол исполнителей уже дважды становился причиной дискредитации программы поддержки МСБ в Татарстане.

Кстати, при обыске в машине у бизнес-общественника изъяли удостоверение сотрудника отдела К-2А ГРУ ФСБ МВД («Монолит») на его имя. Такого подразделения трех российских ведомств одновременно не существует. Говорят, Халиуллин объяснился — «корочку» подарили друзья, чтобы показывать гаишникам…

Какую же роль в этой схеме приписывают Хайдару Халиуллину? Ключевую. Фото Олега Тихонова



6. Неустановленные чиновники

По данным источников «Реального времени», еще в ходе расследования уголовного дела в адрес Минэкономики было направлено представление об устранении нарушений, способствующих воровству из казны. Поскольку на бумаге все этапы контроля за грантополучателями были расписаны хорошо, а на деле ни юристы, ни служба безопасности министерства не считали нужным проверять даже местонахождение юрлица-претендента на миллион. Не проверялись и факты заключения обещанного договора с лизинговой компанией, получения оборудования и проч.

Нарушения были выявлены еще на этапе рассмотрения кандидатов на грант. Кворум на заседаниях конкурсной комиссии соблюдался не всегда, протоколы должным образом не велись. Более того — в протоколы порой «ошибочно» заносились недостоверные сведения о числе голосовавших. Если в 2013-м в таких документах было четко расписано — кто участвовал, кто секретарь комиссии, как голосовали, то начиная с 2014-го многих документов в архивах просто не оказалось. Зато в СМИ попала информация о показаниях бывшего соратника Халиуллина: якобы шеф носил кому-то в Минэкономики какие-то конверты, возможно, с деньгами. Следователи проверяли эти слова, но ни подтвердить их, ни полностью опровергнуть не смогли. Поэтому выделили дело в отношении неустановленных чиновников в отдельное производство — до получения новой информации.

7. Бизнес-партнер и жесткое доказательство



Любопытно, что в 2013-м получателем двух бюджетных грантов по 500 тыс. рублей выступал сам Хайдар Халиуллин, точнее, две его компании — ООО «Центр развития информационных технологий» и ООО «Интернет технологии для авиации», учрежденные на пару с Тимуром Аюповым. В свое время Аюпов занимал не последнее место в Ассоциации и даже по доверенности заменял Халиуллина на заседаниях той самой конкурсной комиссии Минэкономики РТ. Подобную замену практиковали и другие участники комиссии, несмотря на четкий законодательный запрет передачи полномочий.

Кстати, подтверждения тому, что полученные Аюповым и Халиуллиным по грантам деньги были потрачены целевым образом — на разработку программного продукта — в документах Минэкономики почему-то не оказалось.

Напомним, именно Аюпов еще в октябре 2016 года стал первым фигурантом этого дела. И вскоре дал подробные показания против себя и других. Рассказал, в частности, что Марина Халиуллина просила его уничтожить жесткие диски своего компьютера, хранившие опасные улики. По версии Аюпова, просьбу он выполнил частично — лишь заменил диски новыми. Старые оставил себе. На одном из них эксперты позже обнаружили образцы подложных документов. Халиуллина утверждала, что к изготовлению подделок и найденным дискам не причастна. Вот только специалист после осмотра системного блока Халиуллиной и изъятых у Аюпова дисков установил: раньше они были одним целым.

Как выяснило «Реальное время», с Аюповым было заключено досудебное соглашение, и судить его будут отдельно от остальной группы

В свое время Аюпов занимал не последнее место в Ассоциации и даже по доверенности заменял Халиуллина на заседаниях той самой конкурсной комиссии Минэкономики РТ. Фото Ирины Плотниковой



8. «Пусть Тимур помолчит»

Просить суд об аресте Хайдара Халиуллина следователи решили в апреле 2017 года. После того как супруга Аюпова пожаловалась на серию анонимных телефонных звонков с посылом: «Пусть Тимур помолчит. Вы же понимаете, кто такой Хайдар Хайруллович. У него длинные руки...» Несколько разговоров даже удалось записать. На них неизвестный представляется сотрудником Следкома РФ в ранге подполковника юстиции и обещает решить вопросы с избранием иной меры пресечения и прекращением преследования Аюпова. По оперативным данным, сам Аюпов в период нахождения в казанском СИЗО получал некие угрозы, но заявлять о них побоялся. Защита экс-президента бизнес-ассоциации считает эти аргументы голословными.

9. Приход и расход Халиуллина

Дело Халиуллина и Ко, как утверждают источники «Реального времени», стало серьезным испытанием для следователей. Суды вынесли аж 10 отказов в аресте имущества семьи президента АМСБ, а кроме того, не дали санкцию на получение данных биллинга и признали незаконными часть проведенных по делу выемок.

Между тем при официальном годовом доходе в 280 тыс. рублей Хайдар Халиуллин смог в 2016 году выплатить 2,9 млн рублей по ипотеке за однокомнатную квартиру для жены. Источник происхождения денег на допросе он объяснить не смог, сообщили «Реальному времени» в МВД.

По оценке полиции, арестованного по делу имущества стоимостью 20 млн рублей должно хватить для погашения большей части гражданского иска потерпевшего министерства. Арест был наложен на авто, гараж и квартиру Тимура Аюпова, иномарки двух обвиняемых предпринимателей и изъятые по делу 300 тыс. рублей.

Вчера Прокуратура РТ утвердила обвинение по этому делу. Сегодня материалы будут направлены в Вахитовский райсуд Казани. Фото Ирины Плотниковой



10. Согласные и несогласные

Из 24 фигурантов дело полностью не признают вину лишь пятеро — супруги Халиуллины, «птичник» Васильев, бизнесмены Минько и Храмцов. Последний на следствии заявлял ходатайство о назначении ему судебной психиатрической экспертизы. Это затянуло сроки следствия, но эксперты сказали: обвиняемый здоров.

Напомним, по мнению защиты ушедшего в отставку президента АМСБ, его подставили недобросовестный партнер и рулившие грантами чиновники Минэкономики. «Я никаких денег, взяток не получал и не давал и ничего об этой истории, что обналичивались деньги и подделывались документы, не знаю и не в курсе», — заявлял ранее сам Хайдар Халиуллин.

Вчера Прокуратура РТ утвердила обвинение по этому делу. Сегодня материалы будут направлены в Вахитовский райсуд Казани.