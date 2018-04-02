Аудиторы подивились размаху арендного бизнеса технопарка «Идея»
Более 60% площади инновационной площадки сдается не инновационным компаниям, а коммерческим арендаторам
В распоряжении «Реального времени» оказались материалы проверки Счетной палаты РТ в отношении инновационного технопарка «Идея». По итогам этой проверки выяснилось, что технопарк не такой уж и инновационный: более половины площадей уходят коммерческим арендаторам, среди которых банк, салон красоты, ресторан и турагентства. При этом технопарк год от года фиксирует многомиллионные прибыли, хотя расходы его формально превышают доходы от основного вида деятельности. Однако представители технопарка, а также эксперты «Реального времени» отметили, что сама по себе ситуация не является ненормальной: коммерческие арендаторы позволяют «Идее» предоставлять льготы, а технопарк из одних только инновационных компаний — картина скорее утопическая. Подробнее — в материале «Реального времени».
Как «Идея» зарабатывает миллионы
Счетная палата Татарстана завершила проверку ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея» и ряда его резидентов за 2015—2017 годы. Руководил проверкой аудитор Ильнур Мубараков, а предметом проверки стала финансово-хозяйственная деятельность технопарка и эффективность организации в республике деятельности объектов инфраструктуры — то есть насколько хорошо «Идея» справляется с заявленной целью развивать инновационное предпринимательство.
Согласно отчету о результатах проверки, основная деятельность технопарка заключается в предоставлении помещений в аренду и размещении денежных средств на депозите в банке. По итогам этой деятельности организация получает хорошую чистую прибыль, которая растет год от года: 2015 год — 73 млн рублей, 2016 год — 92 млн рублей, 2017 год — 100 млн рублей. При этом технопарк не выплачивает дивиденды своим основным акционерам — Инвестиционно-венчурному фонду РТ (23,93%), АО «Роснано» (46,2%), «Татнефтехиминвест-холдингу» (29,84%) и Фонду инфраструктурных и образовательных программ (чуть более 0,02%)
Исходя из структуры поступления средств, основным источником дохода общества является сдача в аренду собственного имущества — от 90% до 98%. При этом, как выяснили аудиторы, расходы технопарка превышают доходы от аренды. Но наибольший удельный вес, до 45%, в составе расходов занимает амортизация, что объясняется особенностями ее начисления и высокой степенью износа зданий. Аудиторы заявили, что фактически расходование денежных средств по этой статье не производится.
К слову, в проверяемый период «Идея» была освобождена от уплаты земельного налога. Льгота действовала с 2010 года до 1 января 2018 года. Расходы на уплату налога на землю — около 3,2 млн рублей ежегодно, то есть общая сумма льготы за проверяемый период составила 9,6 млн рублей. Также в этот период для реализации инновационных проектов была установлена льготная ставка по налогу на имущество в размере 0,1%. Общая сумма льготы за проверяемый период составила 24 млн рублей.
Что касается банковских депозитов, то на начало года на них были размещены 2,23 млрд рублей средств «Идеи». За проверяемый период технопарк получил в общей сложности 949,27 млн рублей. Средства для размещения технопарк получил от «Роснано» в 2010 году на создание нанотехнологического центра
Также «Идея» имеет доли в уставных капиталах 19 предприятий. Однако за проверяемый период дивиденды от участия в уставных капиталах в пользу технопарка не начислялись.
Среди инноваторов затесались салон красоты и ресторан
Основные вопросы к «Идее» возникают именно по аренде. Полезная площадь технопарка составляет 20,1 тыс. кв. м, всего в технопарке 100 резидентов. Загрузка технопарка неизменно высока: в проверяемый период она составляла от 95 до 98%. Но арендуют ее как льготные, так и коммерческие арендаторы. Последних явно больше — 61,6% от общего количества.
Коммерческие резиденты, согласно подсчетам аудиторов, занимают основные площади и формируют большую часть дохода. К числу таких арендаторов относятся и подразделения международных компаний вроде Bosch и Yokogawa, но самым крупным арендатором является ПАО «Совкомбанк» с офисом в 5 198 кв. м. Более того, проверка обнаружила арендаторов, которые явно не имеют никакого отношения к инновационному бизнесу: салон красоты, ресторан, а также несколько рекламных и туристических агентств.
Желание неинновационных компаний записаться в арендаторы технопарка «Идея» вполне понятно: для офисов в центре города там вполне неплохие ставки по аренде. Тот же «Совкомбанк» арендует офис по ставке 651 рубль за квадратный метр. Для сравнения: согласно мартовскому исследованию, средневзвешенная ставка на вакантные площади в бизнес-центрах класса А составила 1 227 руб./кв. м в месяц, в бизнес-центрах класса В — 699 руб./кв. м в месяц, в бизнес-центрах класса С — 608 руб./кв. м в месяц. Максимальная ставка в технопарке «Идея» достигает 1000 рублей за квадратный метр, отмечают в Счетной палате РТ.
На льготных же арендаторов, те самые инновационные компании, приходится только 7,4 тыс. кв. м площади. Ставки для них составляют от 260 до 450 рублей за квадратный метр, в зависимости от года сдачи в аренду.
Счетная палата не спешит с выводами
Казалось бы, налицо несоответствие основной деятельности технопарка заявленной цели: помогать инновационным компаниям, а не обычному бизнесу. В выводах по отчету Счетной палаты РТ прямым текстом такие заявления не делаются, хотя и упоминается, что материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер реагирования нужно направить не только в кабмин Татарстана, но и в прокуратуру РТ.
Пресс-секретарь Счетной палаты РТ Ильшат Ракипов в разговоре с корреспондентом «Реального времени» подчеркнул, что, несмотря на название контрольного мероприятия «Проверка эффективности организации деятельности ИТП «Идея», целью был анализ финансовой деятельности.
— Эффективности, как правило, дается оценка в [специальном] аудите, есть такая форма проверки — «Аудит эффективности». Она, как правило, проходит несколько месяцев, там создается экспертный совет, привлекаются специалисты. А вообще, поручение было от президента РТ, очень сжатые сроки (с 11 по 20 января, — прим. ред.), поэтому давать оценку эффективности в этот срок не совсем было бы корректно.
Ракипов добавил, что если бы прошедшая проверка выявила какие-либо нарушения, это было бы отражено в отчете. С самим аудитором корреспонденту «Реального времени» оперативно связаться не удалось.
Что естественно, то не безобразно
В пресс-службе технопарка «Реальному времени» пояснили, что сложившаяся ситуация вполне согласуется с бизнес-моделью технопарка — предоставлять льготы инновационным резидентам за счет коммерческих арендаторов. «В выводах, что основной доход технопарк получает от аренды крупных резидентов, нет никакой катастрофы», — говорится в ответе технопарка.
— Давайте представим себе картину, при которой весь технопарк заселен стартапами, локализующимися на площадке на льготной основе. Представим, что администрация технопарка собрала определенный бюджет за счет арендной платы со стартапов-льготников и направила его на оплату освещения, отопления, уборки территории, охраны, текущий ремонт помещений, налоги и т.д. Хватит этих средств? Очевидно, что нет. Есть выход, которым пользуются многие технопарки в европейских странах. Можно пойти в бюджет республики и попросить компенсации убытков инфраструктуры из-за разницы доходов и расходов. Тогда «кассовый разрыв» будет восполняться за счет налогоплательщиков, — пояснили в «Идее».
С тем, что в сложившейся ситуации нет ничего из ряда вон выходящего, согласился и глава консалтинговой компании «Верное решение» Сергей Маслехин.
— Я не удивлен, ожидал и большей доли [коммерческих арендаторов]. Дело в том, что заполнить любой объект инфраструктуры, в том числе инновационной, одними только инжиниринговыми компаниями — это утопия. Оптимальный парк — если есть один якорный резидент, который подтягивает к себе смежников и аутсорсеров. Тех, кто поставляет ему канцелярские товары, оказывает услуги логистики… Инжиниринговых компаний все равно будет меньше, например, 30% таких компаний и 70% обычных. А сделать один технопарк чисто инжиниринговый, в котором будет сидеть одна наука, — это уже не технопарк, это вуз. И то хороший вуз хорош тогда, когда есть крепкие связи с производственной базой. В технопарке всегда будет присутствовать доля так называемых обычных арендаторов. Они могут быть не связаны даже с процессом предприятия. Но мне кажется, это естественно. Там могут быть предприятия малого и среднего бизнеса, но там должны быть предприятия, которым они будут продавать продукцию или у кого будут покупать, — пояснил Маслехин.
В качестве примера он привел ситуацию с индустриальным парком «Новосиб», где, по словам резидентов, даже отсутствует необходимость выезжать в город за чем-либо — любые необходимые для компании товары и услуги можно найти на территории технопарка.
комментарии
Эталон есть - Технопарк Идея неоднократно проходил аудит European Business Network (сеть европейских технопарков) и у европейцев никаких вопросов по профилю работы "Идеи" не было.