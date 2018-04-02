Аудиторы подивились размаху арендного бизнеса технопарка «Идея»

Более 60% площади инновационной площадки сдается не инновационным компаниям, а коммерческим арендаторам

В распоряжении «Реального времени» оказались материалы проверки Счетной палаты РТ в отношении инновационного технопарка «Идея». По итогам этой проверки выяснилось, что технопарк не такой уж и инновационный: более половины площадей уходят коммерческим арендаторам, среди которых банк, салон красоты, ресторан и турагентства. При этом технопарк год от года фиксирует многомиллионные прибыли, хотя расходы его формально превышают доходы от основного вида деятельности. Однако представители технопарка, а также эксперты «Реального времени» отметили, что сама по себе ситуация не является ненормальной: коммерческие арендаторы позволяют «Идее» предоставлять льготы, а технопарк из одних только инновационных компаний — картина скорее утопическая. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как «Идея» зарабатывает миллионы

Счетная палата Татарстана завершила проверку ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея» и ряда его резидентов за 2015—2017 годы. Руководил проверкой аудитор Ильнур Мубараков, а предметом проверки стала финансово-хозяйственная деятельность технопарка и эффективность организации в республике деятельности объектов инфраструктуры — то есть насколько хорошо «Идея» справляется с заявленной целью развивать инновационное предпринимательство.

Согласно отчету о результатах проверки, основная деятельность технопарка заключается в предоставлении помещений в аренду и размещении денежных средств на депозите в банке. По итогам этой деятельности организация получает хорошую чистую прибыль, которая растет год от года: 2015 год — 73 млн рублей, 2016 год — 92 млн рублей, 2017 год — 100 млн рублей. При этом технопарк не выплачивает дивиденды своим основным акционерам — Инвестиционно-венчурному фонду РТ (23,93%), АО «Роснано» (46,2%), «Татнефтехиминвест-холдингу» (29,84%) и Фонду инфраструктурных и образовательных программ (чуть более 0,02%)

Исходя из структуры поступления средств, основным источником дохода общества является сдача в аренду собственного имущества — от 90% до 98%. При этом, как выяснили аудиторы, расходы технопарка превышают доходы от аренды. Но наибольший удельный вес, до 45%, в составе расходов занимает амортизация, что объясняется особенностями ее начисления и высокой степенью износа зданий. Аудиторы заявили, что фактически расходование денежных средств по этой статье не производится.

К слову, в проверяемый период «Идея» была освобождена от уплаты земельного налога. Льгота действовала с 2010 года до 1 января 2018 года. Расходы на уплату налога на землю — около 3,2 млн рублей ежегодно, то есть общая сумма льготы за проверяемый период составила 9,6 млн рублей. Также в этот период для реализации инновационных проектов была установлена льготная ставка по налогу на имущество в размере 0,1%. Общая сумма льготы за проверяемый период составила 24 млн рублей.

Счетная палата проверяла, насколько хорошо «Идея» справляется с заявленной целью развивать инновационное предпринимательство. Фото Олега Тихонова



Что касается банковских депозитов, то на начало года на них были размещены 2,23 млрд рублей средств «Идеи». За проверяемый период технопарк получил в общей сложности 949,27 млн рублей. Средства для размещения технопарк получил от «Роснано» в 2010 году на создание нанотехнологического центра

Также «Идея» имеет доли в уставных капиталах 19 предприятий. Однако за проверяемый период дивиденды от участия в уставных капиталах в пользу технопарка не начислялись.

Среди инноваторов затесались салон красоты и ресторан

Основные вопросы к «Идее» возникают именно по аренде. Полезная площадь технопарка составляет 20,1 тыс. кв. м, всего в технопарке 100 резидентов. Загрузка технопарка неизменно высока: в проверяемый период она составляла от 95 до 98%. Но арендуют ее как льготные, так и коммерческие арендаторы. Последних явно больше — 61,6% от общего количества.

Коммерческие резиденты, согласно подсчетам аудиторов, занимают основные площади и формируют большую часть дохода. К числу таких арендаторов относятся и подразделения международных компаний вроде Bosch и Yokogawa, но самым крупным арендатором является ПАО «Совкомбанк» с офисом в 5 198 кв. м. Более того, проверка обнаружила арендаторов, которые явно не имеют никакого отношения к инновационному бизнесу: салон красоты, ресторан, а также несколько рекламных и туристических агентств.

Желание неинновационных компаний записаться в арендаторы технопарка «Идея» вполне понятно: для офисов в центре города там вполне неплохие ставки по аренде. Тот же «Совкомбанк» арендует офис по ставке 651 рубль за квадратный метр. Для сравнения: согласно мартовскому исследованию, средневзвешенная ставка на вакантные площади в бизнес-центрах класса А составила 1 227 руб./кв. м в месяц, в бизнес-центрах класса В — 699 руб./кв. м в месяц, в бизнес-центрах класса С — 608 руб./кв. м в месяц. Максимальная ставка в технопарке «Идея» достигает 1000 рублей за квадратный метр, отмечают в Счетной палате РТ.

На льготных же арендаторов, те самые инновационные компании, приходится только 7,4 тыс. кв. м площади. Ставки для них составляют от 260 до 450 рублей за квадратный метр, в зависимости от года сдачи в аренду.

Желание неинновационных компаний записаться в арендаторы технопарка «Идея» вполне понятно: для офисов в центре города там вполне неплохие ставки по аренде. Фото tpidea.ru



Счетная палата не спешит с выводами

Казалось бы, налицо несоответствие основной деятельности технопарка заявленной цели: помогать инновационным компаниям, а не обычному бизнесу. В выводах по отчету Счетной палаты РТ прямым текстом такие заявления не делаются, хотя и упоминается, что материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер реагирования нужно направить не только в кабмин Татарстана, но и в прокуратуру РТ.

Пресс-секретарь Счетной палаты РТ Ильшат Ракипов в разговоре с корреспондентом «Реального времени» подчеркнул, что, несмотря на название контрольного мероприятия «Проверка эффективности организации деятельности ИТП «Идея», целью был анализ финансовой деятельности.

— Эффективности, как правило, дается оценка в [специальном] аудите, есть такая форма проверки — «Аудит эффективности». Она, как правило, проходит несколько месяцев, там создается экспертный совет, привлекаются специалисты. А вообще, поручение было от президента РТ, очень сжатые сроки (с 11 по 20 января, — прим. ред.), поэтому давать оценку эффективности в этот срок не совсем было бы корректно.

Ракипов добавил, что если бы прошедшая проверка выявила какие-либо нарушения, это было бы отражено в отчете. С самим аудитором корреспонденту «Реального времени» оперативно связаться не удалось.

Что естественно, то не безобразно

В пресс-службе технопарка «Реальному времени» пояснили, что сложившаяся ситуация вполне согласуется с бизнес-моделью технопарка — предоставлять льготы инновационным резидентам за счет коммерческих арендаторов. «В выводах, что основной доход технопарк получает от аренды крупных резидентов, нет никакой катастрофы», — говорится в ответе технопарка.

— Давайте представим себе картину, при которой весь технопарк заселен стартапами, локализующимися на площадке на льготной основе. Представим, что администрация технопарка собрала определенный бюджет за счет арендной платы со стартапов-льготников и направила его на оплату освещения, отопления, уборки территории, охраны, текущий ремонт помещений, налоги и т.д. Хватит этих средств? Очевидно, что нет. Есть выход, которым пользуются многие технопарки в европейских странах. Можно пойти в бюджет республики и попросить компенсации убытков инфраструктуры из-за разницы доходов и расходов. Тогда «кассовый разрыв» будет восполняться за счет налогоплательщиков, — пояснили в «Идее».

С тем, что в сложившейся ситуации нет ничего из ряда вон выходящего, согласился и глава консалтинговой компании «Верное решение» Сергей Маслехин.

— Я не удивлен, ожидал и большей доли [коммерческих арендаторов]. Дело в том, что заполнить любой объект инфраструктуры, в том числе инновационной, одними только инжиниринговыми компаниями — это утопия. Оптимальный парк — если есть один якорный резидент, который подтягивает к себе смежников и аутсорсеров. Тех, кто поставляет ему канцелярские товары, оказывает услуги логистики… Инжиниринговых компаний все равно будет меньше, например, 30% таких компаний и 70% обычных. А сделать один технопарк чисто инжиниринговый, в котором будет сидеть одна наука, — это уже не технопарк, это вуз. И то хороший вуз хорош тогда, когда есть крепкие связи с производственной базой. В технопарке всегда будет присутствовать доля так называемых обычных арендаторов. Они могут быть не связаны даже с процессом предприятия. Но мне кажется, это естественно. Там могут быть предприятия малого и среднего бизнеса, но там должны быть предприятия, которым они будут продавать продукцию или у кого будут покупать, — пояснил Маслехин.

В качестве примера он привел ситуацию с индустриальным парком «Новосиб», где, по словам резидентов, даже отсутствует необходимость выезжать в город за чем-либо — любые необходимые для компании товары и услуги можно найти на территории технопарка.