«Сказать, что Шакро «не подфартило», — значит ничего не сказать»

Чем для криминального мира закончится посадка влиятельного вора в законе и стоит ли ждать бандитской войны

Никулинский суд Москвы 29 марта приговорил вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Гособвинение просило ему за вымогательство 10 лет колонии и штраф в 700 тысяч рублей. Для криминального мира посадка «авторитета», возглавлявшего воров со времен расстрела Деда Хасана, станет началом новой эпохи — впереди избрание нового лидера. О том, чем отличился Шакро Молодой, кто придет на его место и возможна ли бандитская война, читателям «Реального времени» рассказала в интервью главный редактор крупнейшего российского портала о криминальном мире страны — «Прайм Крайм» — Виктория Гефтер.

«По своему авторитету Шакро ничем не уступал Деду Хасану»

— Виктория, для начала расскажите, кто такой Шакро? Как он стал таким могущественным? К какой группе воров принадлежал?

— Во-первых, Шакро — один из старейших воров «по стажу», «ворует» уже 47 лет. Во-вторых, он «крестный отец» воровского мира: влиятельное большинство действующих воров «короновано» при его непосредственном участии. В-третьих, в 90-е он был одним из видных участников процесса «первоначального накопления капитала» и перераспределения крупных объектов госсобственности. Большинство российских миллиардеров связывает с Шакро как минимум личное знакомство.

— Личность Шакро для криминального мира сопоставима по масштабам с Дедом Хасаном?

— Безусловно. По своему авторитету Шакро ничем не уступал Деду Хасану. В воровском отношении репутация Шакро чище, чем у Хасана, которого неоднократно лишали воровского титула и до последнего момента признавали вором далеко не все «коллеги».

«По своему авторитету Шакро ничем не уступал Деду Хасану. В воровском отношении репутация Шакро чище, чем у Хасана, которого неоднократно лишали воровского титула». Фото crimerussia.com



— Суд приговорил Шакро Молодого к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Можно ли назвать такое наказание заслуженным? Адекватно ли оно вменяемым преступлениям?

— Как говорил Жеглов, «наказания без вины не бывает». Не мне судить, но по-моему, все строго в рамках Уголовного кодекса. Насколько понимаю, не все «козыри», которые есть у «обвинителя», уже выложены.

— Вымогательство — это обычная статья для людей с таким статусом в криминальном мире?

— Довольно обиходная и незазорная. Оказалась вполне в менталитете Шакро.

— Можно ли сказать, что Шакро стал жертвой войны силовиков?

— Абсолютно! Сказать, что Шакро «не подфартило», — значит ничего не сказать, но невинной жертвой его тоже не назовешь. Получил по заслугам.

«В воровском мире его «уход со сцены» однозначно не пройдет незамеченным»

— Сможет ли он за решеткой сохранить влияние на криминальный мир?

— В такой мере, как до ареста, разумеется, нет, но, как вор, он останется тем, кто есть. Его мнение останется значимым, но может уже не быть решающим.

«На мой взгляд, как никогда высока вероятность возвращения к власти клана Василия Христофорова (Васи Воскреса) и Ко — тех, кто был рядом с Хасаном». Фото crimerussia.com



— Кто сейчас сменил его в криминальной иерархии?

— Вопрос пока открытый. В отличие от выборов президента, не все так предсказуемо, есть варианты с борьбой. На мой взгляд, как никогда высока вероятность возвращения к власти клана Василия Христофорова (Васи Воскреса) и Ко — тех, кто был рядом с Хасаном и хорошо зарекомендовал себя на управленческом поприще перед силовыми структурами власти.

— Возможно ли развитие событий, при которых может начаться бандитская война?

— С высокой степенью вероятности возобновятся «разборки» между кланами, которые временно прекратил Шакро. В воровском мире его «уход со сцены» однозначно не пройдет незамеченным и может быть болезненным для членов его собственного клана. Обыватель в любом случае на себе этого не почувствует.