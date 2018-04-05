«Унистрой»: «Мы не имеем отношения к УК «Ореховка»

Заместитель руководителя СУ СКР по РТ Владимир Циома — о намерениях разобраться с ответственными за слив сточных вод в озеро поселка Ореховка

В Татарстане по-прежнему отмечается высокая загрязненность водных объектов, но при этом республика до сих пор ждет отмашки федерального центра на реализацию в 2018 году приоритетной программы по очистке Волги. Подробнее об этом сегодня рассказывали на пресс-конференции, посвященной экологическому благополучию в водном хозяйстве. Как выяснила корреспондент «Реального времени», следственным органам не хватает экспертов в области экологии, а в коттеджном поселке Ореховка, где канализационные стоки сливали прямо в озеро, до сих пор не достает порядка. Прокуратура все еще пытается добиться устранения нарушений и, не видя реакции, отправляет в Следком материалы для возбуждения уже второго уголовного дела против управляющей компании.

Грязи много, но бывает и больше

Уровень загрязнения водных объектов в Татарстане все так же не радует. Реки в республике в 2017 году хоть и стали чище, но не намного. Аналогичная ситуация сложилась и в Куйбышевском водохранилище. Как рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник комплексной лаборатории мониторинга окружающей среды ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» Надежда Девятова, больше всего воду загрязняют соединения тяжелых металлов (марганец, медь, железо) и трудноокисляемые органические вещества. Причем загрязнение тяжелыми металлами только растет. За состоянием воды в Куйбышевском водохранилище следят в 10 пунктах, среди которых — Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Зеленодольск, Чистополь, Лаишево и другие.

— Практически во всех пунктах наблюдения неизменным остается превышение предельно допустимых концентраций по соединениям меди, марганца, алюминия, железа и цинка, — перечислила Девятова. В Казани, Лаишево, Зеленодольске, Верхнем Услоне за последний год ситуация улучшилась, а Нижнекамске и Чистополе — наоборот, ухудшилась.

Среди причин загрязнения все так же называются как природный фон, так и сточные воды, сельское хозяйство, коммунальное хозяйство и сбросы предприятий. Начальник отдела надзора за водными и земельными ресурсами Управления ФС по надзору в сфере природопользования по РТ Михаил Круглов добавляет — влияют на состояние воды и трансграничные загрязнения, поступающие с верхнего течения Волги.

— Если на входе у нас четвертый класс загрязненности вод (4А), то на выходе с территории республики — 3Б, — приводит эксперт данные наблюдений, делая акцент на том, что Татарстан в загрязнении рек играет не первую роль.

По словам Надежды Девятовой, больше всего воду загрязняют соединения тяжелых металлов и трудноокисляемые органические вещества



От лица Министерства экологии и природных ресурсов РТ говорил заместитель руководителя Фаяз Шакиров. Он рассказал, что только в 2018 году для очистки воды планируется привести в порядок или построить около 20 очистных сооружений.

Рассчитывают в Татарстане и на финансирование в рамках приоритетного федерального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». Правда, ясности в этом вопросе до сих пор нет.

— По проекту «Волга» мы дали свои предложения по 42 объектам — это в основном очистные сооружения. И в настоящее время рассматривается вопрос финансирования на общую сумму 15,9 млрд рублей. Здесь есть и федеральный бюджет, и республиканский, и софинансирование со стороны предприятий, — рассказал Фаяз Шакиров.

Следкому не хватает экологических экспертов

В прошлом году экологи зафиксировали порядка двух тысяч нарушений водоохранного законодательства. В этом году количество таких нарушений составило 110.

Особенно тщательно, по словам чиновника, они в прошлом году подошли к охране реки Казанки, где в 2016-м были выявлены факты гибели рыбы. Бороться с этим стали проверками всех предприятий на берегу реки. Кроме того, за последние два года по республике было снесено более 500 объектов, ограничивающих доступ к воде. В этом году по подобным фактам было составлено более 20 административных материалов.

Фаяз Шакиров рассказал, что в 2018 году для очистки воды планируется привести в порядок или построить около 20 очистных сооружений



Уголовных дел, связанных с экологией, гораздо меньше, но зачастую в них замешаны сами ответственные органы. Например, до сих пор продолжается расследование уголовного дела в отношении группы лиц, в числе которой — сотрудник Минэкологии. На протяжении 3—4 лет они «крышевали» разработку незаконного карьера в казанском поселке Отары. Ущерб от их действий был оценен не менее в 3,1 млн рублей. Продолжается расследование и другого дела — по факту незаконной добычи раков, в чем, по версии следствия, участвовал оперативный дежурный Актанышского отдела МВД по РТ, получая за покровительство… самих раков.

По словам заместителя руководителя СУ СКР по РТ Владимира Циомы, всего в 2017 году в следственное отделение поступило 20 сообщений об экологических преступлениях, по итогам рассмотрения которых было возбуждено 17 уголовных дел. В производстве же следственных органов находилось 20 уголовных дел, правда, восемь из них прекращены. Спикер отмечает, что прекращать дела приходится из-за немаловажной проблемы — в республике нет необходимых экспертных учреждений.



— С нашей точки зрения, проблема связана с отсутствием достаточного количества экспертных учреждений, которые могли бы иметь полномочия по даче заключения относительно вида и размера ущерба, предусмотренного соответствующими статьями Уголовного кодекса, — отметил Циома. Спикер рассказал, что сейчас для проведения экспертизы они вынуждены привлекать эксперта на частной коммерческой основе.

В качестве примера закрытых из-за нехватки экспертных учреждений дел он назвал уголовное дело, возбужденное Тукаевским межрайонным следственным отделом по факту сброса сточных вод, повлекшего массовую гибель водных биологических ресурсов и опасность отравления животных и человека. Экологическая судебная экспертиза в этом случае дала заключение, что угроз ущерба обнаружено не было, и, несмотря на видимый вред, дело пришлось прекратить.

Слив канализационных стоков в озеро «запах» вторым уголовным делом

Говоря об уголовных делах, Владимир Циома немного посвятил журналистов в тайны обсуждаемой еще в мае прошлого года истории в коттеджном поселке Ореховка, где канализационные стоки сливались прямо в озеро в населенном пункте.

Владимир Циома посвятил журналистов в тайны обсуждавшейся еще в мае прошлого года истории в коттеджном поселке Ореховка



Уголовное дело по данному факту было заведено на занимавшего на тот момент пост директора УК «Ореховка» Рамиля Билалова. По словам спикера, на сегодня это дело прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Но это не самое интересное. Спустя почти год в самом коттеджном поселке, построенном «Унистроем», ситуация так и не изменилась. Отвечая на вопрос «Реального времени», Владимир Циома уточнил, что повторные нарушения были выявлены в ходе контрольных проверок прокуратуры Зеленодольского района в декабре 2017-го и в январе 2018 года. 28 марта прокуратура вынесла постановление о направлении материалов проверки руководителю следственного отдела Следственного комитета по Зеленодольску, а сегодня, по данным спикера, в Следственном комитете должен решиться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нового руководителя УК «Ореховка» за неисполнение решений суда и за неустранение причиненного природе ущерба. Согласно данным «Коммерсант-Картотеки», текущим директором УК «Ореховка» является Гараев Ришат Габдуллович.

Уголовное дело в истории со сбросом канализационных вод стало крайней мерой — до этого, еще 29 ноября 2017 года, не дождавшись никаких изменений, судебные приставы вместе с сотрудниками «Зеленодольск-Водоканала» приостановили в Ореховке работу местных биологических очистных сооружений (БОС). На трубу, по которой текли все стоки на БОС, установили специальную заглушку. На следующий день после этого для решения вопроса в Зеленодольске собрали совещание с участием главы района и управляющей компании «Ореховка».

— После этого было принято решение о подключении к канализационной системе в Васильево, если я не ошибаюсь. Эти работы были проведены с привлечением техники «Унистроя» в том числе, частично за счет материальных ресурсов муниципалитета Зеленодольского района, — рассказал заместитель руководителя СУ СКР по РТ. Судя по выявленным в начале этого года нарушениям, система очистных сооружений в поселке впоследствии в полную силу так и не заработала.

В Следственном комитете в связи с этим заинтересовались не только деятельностью управляющей компании, но и компанией-застройщиком — «Унистроем».

— Эта ситуация кажется нам не совсем справедливой, потому что изначально компанией-застройщиком являлся «Унистрой», безвозмездная передача очистных сооружений компании «Унистрой» управляющей компании вызывает вопросы о самостоятельности УК. Как раз в рамках нового расследования мы хотим рассмотреть все вопросы, касающиеся реально ответственных лиц, потому что не насыщенная материальными ресурсами управляющая компания фактически не имеет возможностей по выполнению решений судов по очистке озера, — прокомментировал «Реальному времени» ситуацию Циома.

«Не насыщенная материальными ресурсами управляющая компания фактически не имеет возможностей по выполнению решений судов по очистке озера», — прокомментировал Циома. Фото zpravda.ru



Спикер отметил, что сейчас, насколько ему известно, на объекте проводятся проектные работы, однако и здесь обнаружились проблемы.

— Фактически возникла даже сложность в выборе организации, которая имеет компетенцию по разработке проекта очистки озера. Ранее мы с такими ситуациями не сталкивались. Вопросов очень много, и мы хотели бы, что бы все-таки ответственность несли реальные собственники, — рассказал заместитель руководителя СУ СКР по РТ.

В пресс-службе «Унистроя» «Реальному времени» сообщили, что их компания не имеет отношения к УК «Ореховка», и вопрос про длительное неустранение нарушений комментировать не стали.

«Мы не можем прокомментировать данный вопрос. УК «Ореховка» стала собственником очистных сооружений в декабре 2008 года на основании договора купли-продажи. За надлежащую работу оборудования ответственность несет собственник и обслуживающая организация», — говорится в сообщении «Унистроя».