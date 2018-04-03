Как экс-глава Камско-Устьинского исполкома на незаконном разрешении «Волгадорстрою» погорел

Айрата Малюкова обвиняют в превышении должностных полномочий за незаконное согласование строительства подъездных путей к будущей переправе Сюкеевский взвоз — Болгар

Следком завершил расследование уголовного дела бывшего председателя исполкома Камско-Устьинского района. По версии следствия, пытаясь угодить главе района, Айрат Малюков выдал «Волгадорстрою» разрешение на строительство важного для республики инфраструктурного объекта — автодороги к берегу Волги, которая должна обеспечить подъездные пути к будущей переправе до Болгара. Но грандиозные планы столкнулись с одной немаловажной проблемой — застройщик обошелся без необходимых для согласования документов, а глава исполкома признался следователям, что закрыл на это глаза. Что и стало основанием для возбуждения дела. Подробности — в материале «Реального времени».

С разрешением поспешишь — следствие насмешишь

Уголовное дело в отношении 42-летнего экс-главы исполкома Камско-Устьинского района Айрата Малюкова было возбуждено в январе 2018-го, через четыре года после подписания спорного документа. Чиновник проработал на высокой должности буквально один год — с января 2014 года по январь 2015-го, но успел за это время «заработать» обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Как выяснило «Реальное время», предметом расследования стала недостроенная автодорога к берегу Волги, рядом с селом Сюкеевский взвоз, которая должна обеспечить подъездные пути к будущим паромной и ледовой переправам до Болгара. По версии следствия, Малюков в 2014 году подписал ООО «Волгадорстрой» разрешение на строительство важного для республики инфраструктурного объекта вообще без каких-либо необходимых по закону документов — проектной документации, актов межевания и изменения категории использования. Земля меж тем относилась к категории сельхозназначения и должна была сменить статус еще до начала строительства.

Сразу заметим, что строительство автодороги с паромной переправой до Болгара президент Татарстана Рустам Минниханов согласовал на заседании президиума Инвестиционного совета РТ буквально в феврале этого года. Общий бюджет проекта, который позволит привлечь еще больше туристов в Болгар, составит порядка 620 млн рублей, из которых 400 млн пойдут на строительство автодороги. Сообщалось, что проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства.

Автодорога к берегу Волги, рядом с селом Сюкеевский взвоз, должна обеспечить подъездные пути к будущим паромной и ледовой переправам до Болгара. Фото iske-kazaner.livejournal.com



Неудавшийся карьеризм?

По версии следствия, Айрат Малюков пошел на заведомо противоправные действия, желая угодить главе Камско-Устьинского района, тогда эту должность занимал Зуфар Гарафиев. Тот рассказал ему об обсуждении проекта с руководством республики, и подчиненный решил ему угодить. На следствии он признавался: думал, глава района будет недоволен, если строительство не начнется.

В сентябре 2014 года Малюков распорядился выдать разрешение на строительство дороги, после того как с этой просьбой к нему пришел исполнительный директор субподрядчика ООО «Волгадорстрой» ООО «Вираж-плюс» Ислам Валиев, считают в Следкоме. Причем необходимых для выдачи разрешения документов у Валиева с собой не было, но он пообещал предоставить их позже. Малюков, по версии следствия, был предупрежден о визите субподрядчика гендиректором «Волгадорстроя» Айратом Миннулиным. У подчиненных главы исполкома, которым поручили готовить разрешение, вопрос об отсутствии комплекта документов возник сразу же, но поручение руководства они выполнили, а подпись на документе поставил сам Малюков.

Подобная схема была повторена в декабре 2014 года, когда исполком выдал еще одно разрешение за подписью руководителя — на строительство временной автодороги со стороны Сюкеевского взвоза.

По версии следствия, сам глава района Зуфар Гарафиев никаких указаний о выдаче разрешений без необходимых документов не давал, и Малюков сделал это вопреки интересам своей службы, руководствуясь карьеризмом и желанием угодить руководству. При этом никаких вознаграждений, по версии следствия, за разрешения он не получал.

Пакет документов «Волгадорстрой» в исполком не предоставил, но строительные работы на объектах начал. Фото iske-kazaner.livejournal.com



Со второй попытки

В итоге пакет документов «Волгадорстрой» так в исполком и не предоставил, но на основании выданных разрешений строительные работы на объектах начал. Этот процесс застал врасплох арендатора одного из отданных под стройку участков. ООО «Фоника Агро» намеревалось разбить в этом месте яблоневый сад, и его представители были очень удивлены тем, что на арендованном участке хозяйничают дорожники.

Районная прокуратура заинтересовалась работами и в январе 2015 года вынесла представление об устранении нарушений требований федерального законодательства. А через месяц Камско-Устьинский районный суд признал стройку незаконной и запретил ее.

Согласно данным «Реального времени», сейчас застройщик пытается получить разрешение на строительство положенным по закону путем: «Волгадорстрой» заключил договоры аренды земельных участков под строительство, в планах — передача проектной документации в Управление государственной экспертизы для получения положительного заключения и разрешения на строительство. На момент публикации материала ответ на запрос «Реального времени» в «Волгадорстрой» получен не был.

Сам Айрат Малюков вину в инкриминируемом ему преступлении полностью признал и ждет судебного процесса на свободе, подписав обязательство о явке. В Камско-Устьинский райсуд это дело поступило 27 марта. Дата предварительного заседания, согласно информации на сайте суда, пока не определена.

Непростые изменения

Год проработав на должности главы исполкома Камско-Устьинского района, по карьерной лестнице Айрат Малюков так и не продвинулся, став в январе 2015 года исполняющим обязанности заместителя руководителя исполкома Камско-Устьинского муниципального района по строительству и ЖКХ. Правда, с августа 2015-го на этой должности его сменил Алмаз Сабирзянов, который в октябре того же года пересел в кресло руководителя исполкома.

Сменился в январе 2015 года и глава муниципального района Зуфар Гарафиев. Фото speaker.tatarstan.ru



Сменился в январе 2015 года и глава муниципального района. На место Зуфара Гарафиева пришел казанец, бывший заместитель руководителя аппарата кабмина РТ Павел Лоханов. Председатель исполкома в Камско-Устьинском районе менялся еще пару раз, сейчас эти обязанности исполняет Роман Михеев.

Напомним, что кадровые изменения в районе пришлись на окончание прокурорской проверки. Тогда надзорный орган выяснил, что исполком не проработал программу развития субъектов малого и среднего предпринимательства, хотя деньги выделялись миллионами. Прокуратура увидела в этом коррупционный след. Ранее, еще в 2013 году, 76 предпринимателей обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову и прокурору республики, заявив, что в районе установилась кризисная ситуация с развитием предпринимательства.

