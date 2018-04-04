Невыученные уроки Кемерово: пожар в детском ТЦ «Персей» не обошелся без жертв

Один человек погиб, еще шестеро пострадали в Москве — почему не удалось избежать трагедии?

Сегодня в России произошел еще один пожар в торговом центре. Загорелись верхние этажи детского ТЦ «Персей» на востоке Москвы. Наученные горьким опытом кемеровской трагедии, пожарные расчеты прибыли в считанные минуты после возгорания, эвакуировали около 600 посетителей и за час потушили здание. Но вовсе без последствий не обошлось: жертвой пожара стал один человек, еще шестеро пострадали. «Реальное время» опросило экспертов, почему горькие уроки пока не помогают нам избежать таких трагедий и что нужно изменить.

Пожар повышенной сложности

В России еще остро переживают трагедию в Кемерово. Эхом ЧП по всей стране проходят масштабные проверки торговых центров. Казалось бы, смерть 64 людей, из которых 41 — это дети, многих заставила пересмотреть вопросы пожарной безопасности. Но сегодня произошло возгорание в ТЦ, и опять не обошлось без жертв.

На этот раз вспыхнул московский торговый центр «Персей для детей». Первые бригады МЧС прибыли уже через 4 минуты после сообщения. Сообщалось, что загорелся склад с мягкими игрушками на верхнем этаже здания. Пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности. Общая площадь возгорания составила 80 кв. метров.

На место пожара в детском торговом центре в Москве приехал глава МЧС столицы Илья Денисов. Поначалу было известно только о двух пострадавших, но позже их число возросло, причем большинство из них — сами спасатели.

— Пострадало шесть человек пожарно-спасательного гарнизона г. Москвы, один человек погиб — это непосредственно сотрудник торгового центра, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Первые бригады МЧС прибыли уже через 4 минуты после сообщения



Спасатели не берегли себя?

Незадолго до пожара в «Персее» также прошла проверка на пожарную безопасность. С персоналом ТЦ провели учебную эвакуацию.

Сегодня из горящего здания вывели около 600 человек. Некоторые считают, что именно случай с «Зимней вишней» позволил избежать намного большего числа пострадавших, и сотрудники МЧС не берегли себя, спасая людей. Ведь и большинство тех, кто оказался на больничной койке, — сами пожарные.

Шестеро спасателей получили тепловой удар — слишком близко подошли к огню, один из них надышался дымом и сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Стала известна и личность погибшего в пожаре — это 45-летний Алексей Карпов:

— Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Спасти его не удалось, — сообщили медики.

Жена погибшего в разговоре с журналистами опровергла информацию, что он был работником ТЦ. По ее словам, он работал в соседнем здании грузчиком, а во время обеденного перерыва обычно заходил в «Персей» перекусить: «Мог зайти купить туда что-то или пообедать. Так что он не проходил инструктаж ТЦ вместе с другими», — цитирует ее слова канал 360tv.ru.

Скорее всего, мужчина забрел не на тот этаж и не смог найти выход в задымленном здании, предположили источники в экстренных службах.

Большинство тех, кто оказался на больничной койке, — сами пожарные



Собственник «Персея»: пожар не у нас

В администрации ТЦ «Персей для детей» на ул. Семеновской говорят, что возгорание произошло на фабрике. Дескать, там нет детей, только работники, и их вовремя эвакуировали.

Собственник торгового центра заявил, что пожар случился на складе готовой продукции, а не на его площадях, и большинство сотрудников вообще не знали, что пятый этаж в здании существует — там расположены склады завода «Пряжа». По его словам, в самом ТЦ эвакуацию отработали пять дней назад и все было в порядке.

— Возгорание проходит не у нас. Над нами еще находятся два этажа, фабрика. У них там склад готовой продукции. Возгорание у них. Пожарные сейчас разбираются и тушат. Мы не являемся собственниками помещения, где произошло возгорание. Мы только арендуем там, — сообщил RNS управляющий сетью торговых центров «Персей для детей», владелец ГК «Персей» Борис Тритенко.

По данным «Реального времени», все здание оформлено на одного и того же собственника — ООО «Московская шерстопрядильная фабрика», значится во владении с 2012 года.

По словам очевидцев, во время пожара не было сирены, люди покидали здание спокойно: «Я был, когда была эвакуация. Мы были с семьей. Стал бегать охранник и кричать, что всем надо выходить на улицу. Сирены никакой не было. Бегал только охранник в панике. Все сначала подумали, что учебная тревога. Не спеша вышли на улицу. Народу в ТЦ было мало. Эскалаторы отключили, все пешком спустились на первый этаж. Все двери были открыты, они были видны. Уже на улице увидели, что из верхних этажей валит дым. Минуты через три приехал первый расчет, подъехала скорая, потом машин 10 пожарных», — рассказал мужчина 360tv.ru.

В администрации ТЦ «Персей для детей» на ул. Семеновской говорят, что возгорание произошло на фабрике



По предварительным данным, причиной пожара в «Персее» стало возгорание в машинном отделении грузового лифта — там могло произойти короткое замыкание. Следком возбудил уголовное дело по факту пожара. Следователи допрашивают свидетелей.

По официальным данным МЧС, в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены 20 человек, около 600 человек выведены в безопасную зону. В 13 часов 39 минут (через час после возгорания) пожар был ликвидирован.

«Преступная халатность и разгильдяйство руководителей всех уровней»

«Реальное время» опросило экспертов на предмет того, почему из случившегося в Кемерово не сделали выводов, раз такие трагедии повторяются. Наши собеседники поделились своим видением, как исправить ситуацию.

Фердинанд Тимурханов начальник Управления гражданской защиты исполнительного комитета г. Казани Это преступная халатность и разгильдяйство руководителей всех уровней. Торговые центры как объекты массового пребывания людей должны строго соответствовать всем требованиям пожарной безопасности. Вот показывали, как в «Зимней вишне» провода висели. Там что, не было человека, который отвечал за этот вопрос?! Мы до такой степени упростили систему ответственности должностных лиц, как будто никто ни за что не отвечает! И при чем здесь Госпожнадзор, при чем прокуратура?! Есть собственник, который по закону отвечает за все! Не разрешают часто проверять малый бизнес. Но согласитесь, что ТЦ — это уже не малый бизнес! Все это придумано, чтобы уйти от налогов. За три года полностью переоборудовать можно. Вот я заходил в небольшое здание на Карла Маркса в Казани. Рукавов нет, один огнетушитель 2002 года, а другой — 2003 года и без давления. Пожарных рукавов нет, на пожарных щитах на первом этаже только багор. Сигнализация не работает, весь первый этаж заполнен пластиком. В здании 84 человека, из них 43 — это дети. Вот и думайте, в корне все менять надо!

Алексей Пашин заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ По данному пожару в Москве пока ничего не могу сказать, все обстоятельства еще не выяснены. Но в основном всегда сказывается человеческий фактор. Понимаете, не каждая проверка может застраховать от пожара. Бывают случаи, когда это происходит при аварийном режиме работы электропроводки. Самое главное, в результате данного пожара все эвакуированы, удалось избежать больших человеческих жертв. Теперь компетентные органы будут разбираться в причинах и условиях, способствовавших возникновению данного пожара, и были ли нарушения на данном объекте.

Айрат Кадыров председатель Зеленодольского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) Последние изменения в законодательстве возлагают ответственность на руководителя организации. Но, к сожалению, эти руководители, может быть, не в полной мере осознают всю эту ответственность и не в полном объеме выполняют необходимые требования, которые заложены в различных нормативных документах. У нас ведь как? Если, например, человек знает, что никто не придет его проверять, ничего ему за это не будет, и соответствующее отношение у него к этому делу. Количество проверок надзорных органов резко сократилось. Им сейчас не разрешают чаще чем раз в три года проверять. И поэтому тоже не могут постоянно держать руку на пульсе, как раньше было. Но это не значит, что нужно участить проверки. Ни в коем случае. Нужно как-то повысить сознательность людей, чтобы они это дело выполняли. Например, в 2002 году рассматривали возможность введения закона об обязательном огневом страховании. Хотели представителей организаций, собственников заставить, как в автогражданке страхуют каждый год, — так же и они должны были проходить процедуру страхования своих зданий. Чтобы эксперты страховых компаний могли оценивать состояние здания. Закон отправили на доработку, и в итоге он пропал. В 2010-м, после ввода ФЗ-123, опять была попытка — предлагали декларирование пожарной безопасности, заставили организации сдавать декларации. Но опять это все было недоработано, не продумано. У меня такая мысль возникает: а почему бы не сделать эту декларацию намного проще и понятнее, чтобы люди сдавали так же, как в налоговую, раз в год. Они бы сами отчитывались о тех вещах, которые они делают у себя в организации. Это уже не проверка, это отчетность граждан, что они у себя делают. Как вариант.