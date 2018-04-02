От «Суммы» до тюрьмы: на чем погорел строитель стадионов «Арена Балтика» и «Казань Арена»

Что стоит за арестом миллиардера Зиявудина Магомедова и его старшего брата-миллионера Магомеда Магомедова?

В прошедшие выходные Тверской суд отправил братьев Магомедовых за решетку на два месяца. Зиявудин Магомедов, согласно данным Forbes, по итогам 2017 года занял 63-е место среди самых богатых бизнесменов России с состоянием в 1,4 млрд долларов, а состояние его старшего брата Магомеда Магомедова издание оценило в 450 млн рублей. Теперь же доходами семьи Магомедовых заинтересовались не только бизнесмедиа, но и следственные органы. Братья подозреваются в создании организованного преступного сообщества, в мошенничестве и растратах. Ущерб по уголовному делу превысил 2,5 млрд рублей. Хроника дела и версии политологов по поводу причин «облавы» на одно из самых богатых семейств России — в материале «Реального времени».

От «Суммы» да тюрьмы не зарекайся

Настоящим шоком стал арест одних из богатейших людей России — братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Обыски в офисе холдинга «Сумма», владельцем которого является Зиявудин Магомедов, прошли вечером 30 марта. В этот же день были задержаны оба Магомедовых и генеральный директор входящей в группу «Сумма» компании «Интэкс» Артур Максидов. По данным The Bell, по этому уголовному делу также была задержана гендиректор «Суммы» Лейла Маммедзаде. Задержания прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по факту организации преступного сообщества, мошенничества (ч. 1 статьи 210 УК РФ и ч. 4 статьи 159 УК РФ) и растратам в особом крупном размере (ч. 4 статьи 160 УК РФ). Общая сумма ущерба превышает 2,5 млрд рублей.

31 марта Тверской суд отправил Магомедовых и Максидова под арест на два месяца. Братья свою вину в преступлениях не признали, а их адвокаты просили суд освободить их под залог в 2,5 млрд рублей за каждого — в размере общей суммы ущерба.

«Никакого удара по Медведеву я не вижу»

Возбужденное уголовное дело многие политологи тут же связали с «аппаратными играми», ведь Зиявудина Магомедова часто упоминают в связке с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и вице-премьером Аркадием Дворковичем. С последним миллиардер вместе учился на экономфаке МГУ и, по своим собственным признаниям, дружил. С Дмитрием Медведевым же бизнесмена совместная учеба не связывает, но связывает тот факт, что многие госконтракты он получил именно в пору руководства страной нынешнего премьер-министра. Тогда же еще активнее наращивать состояние Магомедову помогло партнерство с «Транснефтью».

По одной из версий, арест Магомедовых нанесет удар по премьерству Медведева. Политолог Аббас Галлямов называет у себя в «Фейсбуке» такую версию чересчур экзотической.

По его мнению, от премьер-министра сейчас требуется продемонстрировать выдержку и не пытаться влиять на ход следствия, «стерпев» происходящее. В этом случае его шансы на премьерство даже не снизятся, а вырастут.

— Никакого удара по Медведеву я не вижу. По Дворковичу этот удар тоже не прямой. Скорее по касательной. Только если он попытается сейчас помешать следствию, но вряд ли он будет это делать, — резюмировал свое мнение «Реальному времени» политолог.

Кроме того, по его словам, в обществе ходили слухи о том, что Магомедовы отказали врио главы Дагестана Владимиру Васильеву в финансировании республиканских проектов. «Не исключено, что такая неконструктивная позиция повлияла на настроения Кремля», — предполагает Аббас Галлямов.

Еще одна версия касается антикоррупционной зачистки, проводящейся сейчас в Дагестане. Такой точки зрения придерживается политолог Андрей Колядин.

— Полномасштабное расследование, конечно же, выявило многолетние проблемы — и чиновники, и связанные с ними олигархические структуры воспринимали бюджеты, поступившие на территорию региона, как свои собственные, направленные не для развития региона, не для улучшения жизни людей, а для того, чтобы обогащаться лично. Распутывая этот клубок коррупционных ниточек, наверняка вышли на братьев Магомедовых и на проблемы, связанные с «Суммой», — говорит собеседник издания.

Эксперт отмечает, что у Магомедовых есть и много заслуг, но одно другого не исключает.

— Это тот самый случай, когда мухи отдельно, каша отдельно. Коррупционные мухи, которые были обнаружены, и послужили основанием для возбуждения соответствующих уголовных дел и ареста одних из самых богатых людей Российской Федерации, — считает Андрей Колядин.

В версию, что конечной целью ареста Магомедовых было кресло премьер-министра, эксперт не верит, отмечая, что мнения зависят от политических и экономических трендов, но на самом деле в основе этого дела лежит все-таки антикоррупционная борьба, дошедшая до своего логического этапа.

— Что касается принадлежности к тем или иным группам влияния, у нас все олигархические структуры так или иначе на кого-то опираются и кому-то принадлежат. Но при возникновении обстоятельств в рамках расследования нужно было принимать решение — либо его останавливать, дойдя до высшего уровня пищевой цепочки, либо продолжать. Я думаю, в нашей стране приняли решение доводить антикоррупционные проблемы до конца, невзирая на лица. А то, что при этом ослабляется одна из политических башен Кремля, — да, ослабляется. Я вам скажу больше, в следующих посадках будут ослабляться другие башни Кремля, — комментирует эксперт. Правда, на этом версии причин происходящего не заканчиваются. Если некоторые связывают арест Магомедовых с влиянием бизнесмена Сулеймана Керимова, то другие полагают, что на самом деле за посадкой стоит врио губернатора Дагестана Владимир Васильев.

«Поговаривают «за стеной», что Васильев-Дагестанский для наведения порядка просил «нейтрализовать» структуры Керимова и Магомедовых в Дагестане, ибо «они влиятельнее», чем он», — написал в своем телеграм-канале главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Семь эпизодов с миллиардными хищениями



По некоторым данным, поводом для возбуждения уголовного дела стало хищение при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, где дочерняя компания «Суммы» выступала в роли подрядчика. Два источника The Bell, знакомых с ходом следствия, сообщили о семи эпизодах в уголовном деле. Помимо строительства стадиона к ЧМ по футболу, в Калининграде речь идет об аэропорте «Храброво». Издание сообщает, что, по версии следствия, структуры Магомедовых фальсифицировали исполнительную документацию об объеме выполненных работ. Общая сумма ущерба по этим двум эпизодам составила 1,15 млрд рублей.

Обе стройки начинались при губернаторе Калининградской области Николае Цуканове и продолжились при Антоне Алиханове. Издание Life со ссылкой на свои источники писало, что инициировал уголовное дело как раз Алиханов, у которого было множество вопросов по строительству объектов. По данным «Реального времени», вопросы возникали и до него — в свое время их ставил как Цуканов, так и пришедший на должность врио губернатора на несколько месяцев Евгений Зиначев.

По некоторым данным, поводом для возбуждения уголовного дела стало хищение при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. Фото stringer-news.com

Еще три эпизода в нашумевшем уголовном деле касаются Федеральной сетевой компании (ФСК), которой, по данным The Bell, подрядчик «Глобалэлектросервис», входящий в «Сумму», нанес ущерб на 650 млн рублей, завысив стоимость товаров при строительстве подстанции «Василеостровская», Нерюнгринской ГРЭС и объекта «Призейская-Эльгауголь». Что интересно, независимым директором совета директоров ФСК был гендиректор компании Polyus Gold Павел Грачев. Сама же Polyus Gold принадлежит сыну Сулеймана Керимова, бизнесмена, с которым Зиявудин Магомедов в свое время не поделил Махачкалинский морской торговый порт.

В шестом эпизоде речь идет о контракте на 2,3 млрд рублей с «Интэксом», который должен был намыть участок в 16 га у стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. По версии следствия, ущерб от махинаций составил 668 млн рублей, которые и вменяются генеральному директору компании Артуру Максидову. Последний же на данный момент — седьмой эпизод связан с выводом активов из «Объединенной зерновой компании», контроль над которой у государства, а «Сумме» принадлежит 50% минус одна акция. Здесь ущерб, по данным издания, составил 613 млн рублей.

Из «уголовки» — к миллиардным долгам

Не исключено, что на семи эпизодах следствие не остановится и уголовное дело может вырасти. Сказать, что у холдинга «Сумма» были госзаказы по всей России — это ничего не сказать. Только в Татарстане та самая компания «Интэкс» участвовала в проектировании и строительстве «Казань Арены», стоимость которой выросла до 15,6 млрд рублей.

В Татарстане та самая компания «Интэкс» участвовала в проектировании и строительстве «Казань Арены». Фото Максима Платонова

Соразмерно масштабам деятельности группы обыски по уголовному делу 30 марта прошли в 25 регионах России. Правда, местные правоохранители пока не уточняют, проводились ли они в Татарстане.

Параллельно с арестом братьев Магомедовых непростая ситуация сложилась вокруг самих активов Зиявудина Магомедова. Согласно картотеке арбитражных дел, 27 марта Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО «Российский капитал» к «суммовским» ООО «Стройновация» и ОАО «ГлобалЭлектроСервис». Банк требует взыскать с компаний задолженность по договору о выдаче банковской гарантии на общую сумму 3,1 млрд рублей. По основному договору задолженность составила 2 млрд 679 млн рублей, все остальное — долги по комиссиям и пени.