Гори оно синим пламенем: МСЗ нельзя строить «с кондачка»

Всемирный банк шепчет: строительство мусоросжигательного завода — это и вызов, и индикатор уровня развития

Фото: Максим Платонов

Мусоросжигательный завод — технологически и «бизнесово» сложное предприятие, предупреждает в написанной для «Реального времени» колонке эксперт ООН в области оценки изменений окружающей среды, специалист в области экологической политики ЦСИ «Платформа XXI» Николай Дронин. Специалист-эколог рассуждает о плюсах и минусах этих объектов и призывает хорошо все взвесить, прежде чем принимать решение об их строительстве.

Всемирный банк в своих специальных методических рекомендациях по строительству мусоросжигательных заводов (МСЗ) для развивающихся стран пишет, что правительство любой из них, прежде чем начать строительство такого завода, должно задуматься и ответить на вопрос: чем его не устраивает простое складирование мусора на ничейных землях или в отработанных карьерах (если только у вас нет острой нехватки земли или подходящие для этого участки находятся на большом удалении и, соответственно, будущие транспортные расходы очень высоки).

При этом, предупреждает «методичка», правительства таких стран не смогут сделать это самостоятельно: не хватит квалифицированных кадров ни для строительства, ни для технического обслуживания завода. Придется звать иностранных специалистов, как предполагается в случае с подмосковным полигоном Ядрово.

Правительство любой из них, прежде чем начать строительство такого завода, должно задуматься и ответить на вопрос: чем его не устраивает простое складирование мусора на ничейных землях или в отработанных карьерах. Фото Максима Платонова



У любого серьезного начинания, так или иначе связанного с экологией, есть свои подводные камни. Так, перед тем как привлекать иностранных специалистов для строительства такого завода, надо будет самим наладить нормальную, цивилизованную практику сбора, транспортировки и складирования бытового мусора. Причин для этого несколько. Мусор должен быть горючим, а если неформальные сортировщики и копатели свалок вынесут всю макулатуру, картон, пластмассу и другие хорошо горящие материалы, уровень теплоемкости твердых бытовых отходов (ТБО) упадет ниже 7 МДж/кг. Мусор должен собираться и содержаться в закрытых контейнерах, так как повышенная влажность и зольность значительно снижает теплотворные характеристики ТБО. Морфологический состав отходов может быть крайне неоднороден и в наших условиях сильно зависит от погоды и сезонов года. В сезоны, когда теплотворная способность ТБО снижается до критических 6 МДж/кг, необходимо предусматривать добавление более горючих отходов промышленного производства. В любом случае необходимо проведение тщательного исследования состава ТБО в разные сезоны года. Очень важно обеспечить бесперебойный подвоз мусора круглый год. Типовой завод потребляет не менее 50 тысяч тонн в год, и допускаются недельные колебания в снабжении мусором не более 20% от средних показателей. Все пути и источники снабжения должны быть обеспечены на 15 лет вперед.



Также нужно отдавать себе отчет в том, что сжигание мусора на заводах — это бизнес, а не благотворительность. Завод должен окупаться. Это может быть достигнуто за счет трех источников. Во-первых, бóльшая плата за сбор мусора и его уничтожение. Средняя семья «производит» от 1 до 2 тонн мусора в год, и плата за утилизацию мусора может быть не меньше 50—100 долларов США в год, что лишь немного превышает нынешние тарифы на вывоз мусора. Во-вторых, остаточные продукты сжигания могут быть утилизированы, к примеру, в качестве материалов для строительства дорог. В третьих — и это самое существенное — необходимо обеспечение производства и передачи потребителю либо тепла, либо электричества, либо и того и другого. Производство тепла и электроэнергии происходит в процессе нагрева паровых котлов. Эти котлы являются необходимым звеном в производственном процессе, поскольку их прямое назначение — охлаждение свалочных газов до 200°C — уровня, при котором может быть осуществлено улавливание токсичных веществ очистными сооружениями. Проблемы здесь в тарифах и расстояниях от завода до потребителя. Если последний находится поблизости от завода, то тепло легче производить и транспортировать, если далеко, то придется налаживать производство электроэнергии, что менее выгодно, так как выработанное тепло будет расходоваться впустую. Предпочтительно определение одного потребителя электроэнергии или тепла и достижение договоренности с ним еще до начала строительных работ.

Нормальное его функционирование будет означать, что в сфере сбора и утилизации мусора, наконец, наведен порядок. Фото Максима Платонова



В том, что касается тарифов, — хорошим подспорьем могут быть льготы для производителей энергии за счет сжигания мусора. Льготы могут быть обоснованы тем, что мусор можно считать биотопливом, которое во многих странах относят к альтернативным («зеленым») источникам энергии. Без принятия политического решения о предоставлении таких льгот функционирование МСЗ может быть экономически нецелесообразным.



«Методичка» Всемирного банка предупреждает о немаленькой стоимости обезвреживания выбросов завода. В них содержатся пыль, сернистый ангидрид, оксиды азота, соляная кислота, плавиковая кислота, ртуть, кадмий, мышьяк, свинец, диоксины. Современные технологии позволяют улавливать все эти токсичные вещества, но степень их обезвреживания будет напрямую зависеть от стоимости очистных сооружений. В самом недорогом варианте предусмотрена установка электростатического фильтра, который позволяет эффективно улавливать пыль, при этом вместе с пылью будут оседать многие металлы, абсорбированные на частицах тонкой ее фракции. Более дорогой вариант предполагает установку сухих и мокрых скрубберов для улавливания газовых загрязнителей. Для обезвреживания ртути и диоксинов потребуется более дорогие устройства, которые заметно повысят стоимость строительства завода. Высота трубы должна быть не меньше 70 метров, и в любом случае она должна быть выше зданий, которые находятся в радиусе до 1 км от завода.



Методические рекомендации, на которые мы здесь ссылаемся, написаны таким образом, будто их авторы хотят отговорить от строительства мусоросжигательных заводов, как бы подчеркивая, что такие сооружения не под силу странам, недостаточно социально-экономически развитым. Действительно, строительство такого объекта это и вызов, и индикатор уровня развития. Нормальное его функционирование будет означать, что в сфере сбора и утилизации мусора, наконец, наведен порядок. Однако выбор технологий критически важен, от этого в конечном итоге зависит, будет ли от строительства МСЗ общий позитивный или негативный эффект для территории строительства.