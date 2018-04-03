«Бессовестные люди»: как в Тюлячах наловчились не только клубы, но и жилье из вторсырья собирать
Арендные дома, куда пригласили президента Минниханова, построили из разобранного гаража дорожников
Новый ворох нарушений всплыл в Тюлячинском районе, после того как президент раскритиковал близкого к местным властям подрядчика — фирму «Строитель». Как стало известно «Реальному времени», проверки антикоррупционной комиссии и казначейства выявили в новых клубах и МФЦ не только строительные недочеты и недопоставки оборудования, но и завышение стоимости работ на миллионы рублей. В самих соцобъектах жалуются, что по зданиям уже пошли трещины и протекает кровля. Еще больше любопытного рассказали предприниматели, которые трудились на стройках. Например, арендные дома по республиканской программе соорудили из б/у кирпича, а вместо резидентов промпарка «Тюлячи» жилье здесь получили близкие родственники экс-главы исполкома.
«Для машин кирпич уже негоден, а люди живут сейчас»
Не успели улечься страсти вокруг скандала со стройкой клубов из вторсырья в Тюлячинском районе, как появились новые не менее вопиющие факты о работе той же фирмы. Оказалось, «бессовестные люди», как охарактеризовал подрядчика президент, кроме учреждений культуры точно так же строили и жилье. Речь идет о фирме «Строитель», которую в районе тесно связывают с местными властями.
Например, построенные на деньги республики арендные дома в Тюлячах на Магистральной, 7 полностью возвели из б/у кирпича, разобрав старый гараж дорожной организации. Только поверху облицовочный кирпич пустили новый.
— Наружный кирпич мой, а внутри все здание полностью из старого кирпича они построили, у дорожников б/у кирпич взяли. Дорожники новый гараж себе строили, старый развалили, а они у них купили. Я лично манипулятором увозил. Сколько лет стоял этот гараж! Для машин кирпич уже негоден был, а люди живут сейчас, — рассказал «Реальному времени» предприниматель Габделхай Гарипов.
Субподрядчик привез из Челнов полный КАМАЗ керамического облицовочного кирпича, но ему до сих пор не заплатили более миллиона рублей. Как и многим другим поставщикам и субподрядчикам, ему приходится судиться за причитающиеся деньги.
Строили для резидентов, поселили родню
При строительстве дома без оплаты оставили фирмы «Витал+» (И.В. Ашанцев), «Промышленные технологии» (А.А. Мазитов), бригады штукатуров и каменщиков. Именно последним пришлось иметь дело с неновыми стройматериалами.
— Два дома мы построили из старого кирпича на Магистральной, 7, они рядом стоят. «Капиталку» и перегородки полностью. Если разбить штукатурку, и сейчас будет видно. Какой-то гараж разобрали, этот кирпич с запахом был, вообще вонял сильно. У всех материалов ведь свой срок годности есть. А здесь с обеих сторон на «капиталку» еще плиты ложатся, нагрузка очень большая — это грубое нарушение, я считаю, вообще опасно! Гараж почему разобрали, потому что старый уже был! — говорит бригадир каменщиков Фарит из Арска.
В редакцию передали фотографии, сделанные на стадии строительства домов. На снимках видно, как из-под нового облицовочного кирпича проглядывает старый. То, что стройка шла из б/у материалов, куратор ГИСУ Шавкат Галимов и бывший глава исполкома Рустям Нуруллин, были в курсе, уверяют предприниматели. Поразительно, но несмотря на это местные власти не постеснялись пригласить на объект президента. Рустаму Минниханову показали эти арендные дома незадолго до сдачи, в мае 2016 года.
Татарстанскому лидеру доложили, что квартиры здесь распределены между специалистами компаний-резидентов промпарка «Тюлячи».
— Но каким-то образом жилье в этом доме получили сын бывшего главы исполкома Рустяма Нуруллина — Динар Нуруллин и шурин Динара — Нияз Сабирзянов, — рассказывают тюлячинцы.
Как подделывали подписи заведующих клубами
Кроме того, стали известны еще некоторые детали проверок, которые провели в районе правоохранители. Выяснилось, что дорогое оборудование в клубы района поставляли только на бумаге. Сразу трое заведующих учреждений культуры в селах Кара Ширма, Узяк и Большие Кибя Кози заявили, что это не их подписи под бумагами (копии накладных с поддельными подписями в распоряжении редакции).
— Под документом написана моя фамилия и якобы моя подпись. На нас хотели повесить 600 тысяч. Потом мы доказали, что это не наши подписи, — говорит Ильнур Валиуллин, завклубом в Узяке.
Дорогостоящую технику не довезли не только до клубов, но и в два МФЦ в Ачи и Кара Ширма, а в школе села Большие Тюлязи до сих пор ждут спортивный и медицинский инвентарь, как рассказал его директор. Только в ачинском МФЦ стоимость непоставленных видеопроектора и «акустики» оценили в 500 тысяч рублей.
— Да, должны были к нам привезти, но в данный момент оборудование в районном доме культуры, хотя по проекту должно быть у нас. Как мне объяснили, этот проектор для нашего клуба слишком большой. Конечно, я переживаю, сумма там хорошая, не копейки! Все это числится на мне, а у меня этого оборудования нет, — волнуется заведующая ачинского МФЦ Лилия Султанова.
Нарекания у нее вызывает и работа строителей: «Нам утеплитель чердачный — изоспан — не положили. Снизу тепло идет, а сверху холод, и у меня уже на потолке пятна, разводы появились, значит что-то протекает». Кроме того, есть и другие строительные недочеты: «в зале на сцене такая большая трещина пошла».
Математика не сходится — завышений на миллионы
Проверки антикоррупционной комиссии и казначейства в районе показали «большую разницу по деньгам», сообщает наш источник. В клубе села Узяк выявили завышение работ на 1,5 млн рублей. Как раз на эту сумму провели благоустройство и наружные сети, но район не заплатил субподрядчикам:
— На открытие должен был президент приехать. Обещали заплатить, но не заплатили, и вот эти деньги — 1,5 млн — выявили. По клубу в Кибя Кози за сети и благоустройство заплатили, но нашли завышение на 900 тысяч рублей, — рассказывает строитель, близко знакомый с ситуаций. — Кинутые поставщики и субподрядчики недовольны, собираются к Хохорину на прием. Но районные власти все равно прикрывают Халила.
Речь идет об учредителе ООО «Строитель» — Хасаншине Халиле Шамиловиче. По словам предпринимателей, именно он заправляет всем в строительной организации и сам нанимает рабочих. Однако уголовная ответственность по статье «мошенничество» грозит директору фирмы — Ришату Гилазову, которого называют лишь номинальным руководителем. Получается, что реальный виновный может остаться безнаказанным, переживают предприниматели.
На наши звонки и сообщения Халил Хасаншин как и в прошлый раз не ответил. Гилазов отказался комментировать ситуацию и, как показалось корреспонденту «Реального времени», был чем-то напуган.
Наши источники в правоохранительных органах подтвердили, что в Тюлячинском районе прошли проверки, но обнародовать их результаты пока не будут. При этом не исключили, что по итогам проверок может последовать еще одна отставка в руководстве района (глава исполкома Рустям Нуруллин уже покинул свой пост в начале февраля).
«Реальное время» направило запрос главе Тюлячинского района. В приемной Ильдуса Фаритовича подтвердили, что приняли его в работу, но шефа на месте пока нет. На просьбу перезвонить в редакцию в администрации района снова не откликнулись.
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