«Бессовестные люди»: как в Тюлячах наловчились не только клубы, но и жилье из вторсырья собирать

Арендные дома, куда пригласили президента Минниханова, построили из разобранного гаража дорожников

Новый ворох нарушений всплыл в Тюлячинском районе, после того как президент раскритиковал близкого к местным властям подрядчика — фирму «Строитель». Как стало известно «Реальному времени», проверки антикоррупционной комиссии и казначейства выявили в новых клубах и МФЦ не только строительные недочеты и недопоставки оборудования, но и завышение стоимости работ на миллионы рублей. В самих соцобъектах жалуются, что по зданиям уже пошли трещины и протекает кровля. Еще больше любопытного рассказали предприниматели, которые трудились на стройках. Например, арендные дома по республиканской программе соорудили из б/у кирпича, а вместо резидентов промпарка «Тюлячи» жилье здесь получили близкие родственники экс-главы исполкома.

«Для машин кирпич уже негоден, а люди живут сейчас»

Не успели улечься страсти вокруг скандала со стройкой клубов из вторсырья в Тюлячинском районе, как появились новые не менее вопиющие факты о работе той же фирмы. Оказалось, «бессовестные люди», как охарактеризовал подрядчика президент, кроме учреждений культуры точно так же строили и жилье. Речь идет о фирме «Строитель», которую в районе тесно связывают с местными властями.

Например, построенные на деньги республики арендные дома в Тюлячах на Магистральной, 7 полностью возвели из б/у кирпича, разобрав старый гараж дорожной организации. Только поверху облицовочный кирпич пустили новый.

— Наружный кирпич мой, а внутри все здание полностью из старого кирпича они построили, у дорожников б/у кирпич взяли. Дорожники новый гараж себе строили, старый развалили, а они у них купили. Я лично манипулятором увозил. Сколько лет стоял этот гараж! Для машин кирпич уже негоден был, а люди живут сейчас, — рассказал «Реальному времени» предприниматель Габделхай Гарипов.

Субподрядчик привез из Челнов полный КАМАЗ керамического облицовочного кирпича, но ему до сих пор не заплатили более миллиона рублей. Как и многим другим поставщикам и субподрядчикам, ему приходится судиться за причитающиеся деньги.

Субподрядчик привез из Челнов полный КАМАЗ керамического облицовочного кирпича, но ему до сих пор не заплатили более миллиона рублей



Строили для резидентов, поселили родню

При строительстве дома без оплаты оставили фирмы «Витал+» (И.В. Ашанцев), «Промышленные технологии» (А.А. Мазитов), бригады штукатуров и каменщиков. Именно последним пришлось иметь дело с неновыми стройматериалами.

— Два дома мы построили из старого кирпича на Магистральной, 7, они рядом стоят. «Капиталку» и перегородки полностью. Если разбить штукатурку, и сейчас будет видно. Какой-то гараж разобрали, этот кирпич с запахом был, вообще вонял сильно. У всех материалов ведь свой срок годности есть. А здесь с обеих сторон на «капиталку» еще плиты ложатся, нагрузка очень большая — это грубое нарушение, я считаю, вообще опасно! Гараж почему разобрали, потому что старый уже был! — говорит бригадир каменщиков Фарит из Арска.

В редакцию передали фотографии, сделанные на стадии строительства домов. На снимках видно, как из-под нового облицовочного кирпича проглядывает старый. То, что стройка шла из б/у материалов, куратор ГИСУ Шавкат Галимов и бывший глава исполкома Рустям Нуруллин, были в курсе, уверяют предприниматели. Поразительно, но несмотря на это местные власти не постеснялись пригласить на объект президента. Рустаму Минниханову показали эти арендные дома незадолго до сдачи, в мае 2016 года.

Татарстанскому лидеру доложили, что квартиры здесь распределены между специалистами компаний-резидентов промпарка «Тюлячи».

— Но каким-то образом жилье в этом доме получили сын бывшего главы исполкома Рустяма Нуруллина — Динар Нуруллин и шурин Динара — Нияз Сабирзянов, — рассказывают тюлячинцы.





В редакцию передали фотографии, сделанные на стадии строительства домов



Как подделывали подписи заведующих клубами

Кроме того, стали известны еще некоторые детали проверок, которые провели в районе правоохранители. Выяснилось, что дорогое оборудование в клубы района поставляли только на бумаге. Сразу трое заведующих учреждений культуры в селах Кара Ширма, Узяк и Большие Кибя Кози заявили, что это не их подписи под бумагами (копии накладных с поддельными подписями в распоряжении редакции).

— Под документом написана моя фамилия и якобы моя подпись. На нас хотели повесить 600 тысяч. Потом мы доказали, что это не наши подписи, — говорит Ильнур Валиуллин, завклубом в Узяке.

Дорогостоящую технику не довезли не только до клубов, но и в два МФЦ в Ачи и Кара Ширма, а в школе села Большие Тюлязи до сих пор ждут спортивный и медицинский инвентарь, как рассказал его директор. Только в ачинском МФЦ стоимость непоставленных видеопроектора и «акустики» оценили в 500 тысяч рублей.

— Да, должны были к нам привезти, но в данный момент оборудование в районном доме культуры, хотя по проекту должно быть у нас. Как мне объяснили, этот проектор для нашего клуба слишком большой. Конечно, я переживаю, сумма там хорошая, не копейки! Все это числится на мне, а у меня этого оборудования нет, — волнуется заведующая ачинского МФЦ Лилия Султанова.

Нарекания у нее вызывает и работа строителей: «Нам утеплитель чердачный — изоспан — не положили. Снизу тепло идет, а сверху холод, и у меня уже на потолке пятна, разводы появились, значит что-то протекает». Кроме того, есть и другие строительные недочеты: «в зале на сцене такая большая трещина пошла».

В школе села Большие Тюлязи до сих пор ждут спортивный и медицинский инвентарь. Фото Михаила Козловского (president.tatar.ru)



Математика не сходится — завышений на миллионы

Проверки антикоррупционной комиссии и казначейства в районе показали «большую разницу по деньгам», сообщает наш источник. В клубе села Узяк выявили завышение работ на 1,5 млн рублей. Как раз на эту сумму провели благоустройство и наружные сети, но район не заплатил субподрядчикам:

— На открытие должен был президент приехать. Обещали заплатить, но не заплатили, и вот эти деньги — 1,5 млн — выявили. По клубу в Кибя Кози за сети и благоустройство заплатили, но нашли завышение на 900 тысяч рублей, — рассказывает строитель, близко знакомый с ситуаций. — Кинутые поставщики и субподрядчики недовольны, собираются к Хохорину на прием. Но районные власти все равно прикрывают Халила.

Речь идет об учредителе ООО «Строитель» — Хасаншине Халиле Шамиловиче. По словам предпринимателей, именно он заправляет всем в строительной организации и сам нанимает рабочих. Однако уголовная ответственность по статье «мошенничество» грозит директору фирмы — Ришату Гилазову, которого называют лишь номинальным руководителем. Получается, что реальный виновный может остаться безнаказанным, переживают предприниматели.

На наши звонки и сообщения Халил Хасаншин как и в прошлый раз не ответил. Гилазов отказался комментировать ситуацию и, как показалось корреспонденту «Реального времени», был чем-то напуган.

Наши источники в правоохранительных органах подтвердили, что в Тюлячинском районе прошли проверки, но обнародовать их результаты пока не будут. При этом не исключили, что по итогам проверок может последовать еще одна отставка в руководстве района (глава исполкома Рустям Нуруллин уже покинул свой пост в начале февраля).

«Реальное время» направило запрос главе Тюлячинского района. В приемной Ильдуса Фаритовича подтвердили, что приняли его в работу, но шефа на месте пока нет. На просьбу перезвонить в редакцию в администрации района снова не откликнулись.