«Ак Барс» ждет Ц(СКА): «Трактор» и вечный рекорд Алексея Морозова пали

Казанцы «экстерном» прошли в финал Кубка Гагарина

Команда Зинэтулы Билялетдинова максимально оперативно, в четырех матчах, решила все вопросы с выходом в финальную серию Кубка Гагарина, снова обыграв (3:1) «Трактор». Почему так важно было завершить противостояние с челябинцами уже сегодня, чего стоили обещания «Трактора» и как проявил себя Антон Глинкин в роли «джокера» Билла — в материале «Реального времени».

Битва за козыри «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина

По характеру игр серии между «Ак Барсом» и «Трактором», в которых челябинцы действовали на максимуме, а казанцы — с явным запасом, было понятно, что с 0:3 команде Гатиятуллина уже не отыграться. Однако это вовсе не значит, что сегодняшний матч для команды Зинэтулы Билялетдинова не был ключевым. Впереди у «Ак Барса» финал Кубка Гагарина, где казанцы впервые в этом плей-офф выступят в роли андердога. Учитывая реалии современной КХЛ, когда есть «правила для всех» и «правила Ц(СКА)», питерский или московский клуб будет явным фаворитом финала.

При этом расклад сил мог существенно измениться, если бы «Ак Барс» завершил свою серию с «Трактором» всухую — поскольку финальная серия на Западе затягивается. В противостоянии ЦСКА и СКА счет 2:2, и только завтра команды проведут пятый матч. Соответственно, лишние дни отдыха могут стать для «Ак Барса» чуть ли не единственным козырем в схватке с любым из западных «монстров».

После третьего матча игроки Гатиятулина в один голос заверяли, что счет 0:4 в серии будет «неприемлемым» итогом



«Поплакать всегда успеется»: «трактористы» обещали бой

Однако «Трактор» планы «Ак Барса» никак не волнуют. После третьего матча игроки Гатиятулина в один голос заверяли, что счет 0:4 в серии будет «неприемлемым» итогом. «Надо выйти победить, порадовать болельщиков. Поплакать всегда успеется», — говорил журналистам после игры Александр Черников. «Не намерены проигрывать 0:4, будем настраиваться», — обещал автор единственной шайбы «Трактора» в третьей игре Иван Вишневский.

Однако обещания эти выполнить было непросто: по итогам того матча «Трактор» внес в список травмированных сразу двух игроков. Сезон досрочно завершили достаточно важные винтики в механизме Гатиятулина — нападающие Пол Щехура и Александр Рыбаков. Первый в этом плей-офф провел 14 игр и набрал 6 очков (1+5). У Рыбакова 4 очка (2+2) в 15 матчах. И вообще, у челябинцев хватало травмированных исполнителей. По-прежнему в лазарете защитники Никита Никитин, Евгений Рясенский и форвард Игорь Полыгалов.

Глинкин вышел и усилил

У казанцев тоже были серьезные потери. Без Иржи Секача креативный потенциал ударного легионерского звена явно пошел на спад. Но «скамейка» у Зинэтулы Билялетдинова куда длиннее, чем у его оппонента из «Трактора». Сегодня первый матч в плей-офф провел Антон Глинкин, который спокойно набрал форму и «на свежачка» успешно влился в коллектив в решающий момент. Забегая вперед — именно этот экс-челябинец и организует первый и во многом ключевой гол в отчетной игре. Глинкин заменил в составе Ярослава Косова и занял место в тройке со Свитовым и Глуховым.

«Трактор» же с первых минут показал твердое намерение выполнить свое обещание. Челябинцы были довольно агрессивны в атаке, правда, «барсы», хладнокровно обороняясь, этого почти не заметили. Отметим Эмиля Гарипова, который не нервничал и спокойно отражал те броски, которые отражать был обязан.

«Трактор» же с первых минут показал твердое намерение выполнить свое обещание



Гости потихоньку перехватили инициативу и в концовке периода добились своего. Настало время того самого Глинкина, с которым Билялетдинов откровенно угадал. Антон прорвался через фланг на пятак и пробил в щитки Францоузу, а Глухов был расторопен на добивании — 0:1. Интересно, что матч с «Трактором» стал 401-м в КХЛ для автора гола. В плей-офф многое зависит от третьего-четвертого звеньев, и в «Ак Барсе» тройки Бурмистрова и Свитова в полной мере требованиям момента отвечают. Так, в третьей игру первый гол в текущем плей-офф забросил как раз капитан казанцев Александр Свитов. Для него эта шайба стала 50-й за «Ак Барс».

Азеведо побил «вечный» рекорд Морозова

Видимо, наставник «Трактора» все-таки нашел правильные слова для своих подопечных в перерыве. Хозяева снова агрессивно начали период, и на исходе пятой минуты Рихард Гюнге кистевым броском со средней дистанции застал врасплох Гарипова — 1:1. Казанцев такое развитие событий не устроило, почти тут же активный Глинкин получил клюшкой по рукам от Александра Шинина и заработал для своей команды большинство. Казанцы опять пытались буквально завести шайбу в ворота, в чем не преуспели. Как тут не вспомнить решающую шайбу третьего матча, когда Василий Токранов без затей реализовал лишнего щелчком от синей линии.

Выше мы говорили о запасе прочности «Ак Барса». В середине периода казанцы буквально на пару смен «включились» на полную катушку и тотчас вновь вышли вперед. Джастин Азеведо и Антон Ландер, практически не замечая третьего форварда звена (Клинкхаммера) на пару закрутили круговерть на чужой половине площадки. Ландер, побарражировав в зоне, отдал Азеведо, который ехал за ворота, а сам полетел открываться на дальний пятак, где Джастин и нашел его шайбой. Бросок в касание в ближнюю девятку, и Францоуз бессилен — 1:2.

Для Азеведо это очко стало 20-м (7+13) в текущем плей-офф. Более того, канадец побил, казалось, вечный рекорд Алексея Морозова в КХЛ В сезоне 2008/09 «номер 95» «набил» 19 (8+11) очков в плей-офф. Канадцу же хватило лишь 14 матчей, чтобы уже превзойти этот результат. Отметим также, что результативная серия Азеведо длится уже 11 матчей подряд. И есть еще в запасе финальная серия Кубка Гагарина, чтобы сделать рекорд по-настоящему недосягаемым.

Джастин Азеведо побил, казалось, вечный рекорд Алексея Морозова



Безысходность «Трактора»

«Трактор» остервенело бросился отыгрываться, устроив на последних секундах периода штурм казанских ворот. В одном из эпизодов Гарипов умудрился спасти своих партнеров после добивания «вундеркинда» челябинского клуба Кравцова. Даже удаление Ландера не помогло хозяевам сравнять счет.

В третьем периоде в действиях хозяев временами уже сквозила безысходность. На исходе 5-й минуты нервы не выдержали даже у лидера «Трактора» Рихарда Гюнге, который нарушил правила против Атте Охтамаа. Тройка Ткачева была близка к тому, чтобы увеличить счет, но Владимир и Станислав Галиев своими моментами не воспользовались, хотя Данис Зарипов дважды находил Ткачева практически на пятачке. Ну а главное, что атакующий порыв «Трактора» был успешно сбит.

Анвару Гатиятулину не в чем себя упрекнуть

На экваторе периода казанцы дали шанс хозяевам сравнять счет, заработав удаление за игру вшестером. Но «Трактор» так и не создал ничего опасного у ворот Гарипова. В оставшееся время деморализованные хозяева продемонстрировали лишь остервенелый навал на ворота «Ак Барса» и закончили сезон. А за секунду до конца Антон Ландер броском в пустые ворота установил окончательный счет — 1:3.

Анвару Гатиятулину и его команде практически не в чем себя упрекнуть



Казанцы выполнили задачу-максимум в финальной серии Востока, уложившись в четыре матча. Но, право же, Анвару Гатиятулину и его команде практически не в чем себя упрекнуть. Все четыре игры фаворит выиграл с преимуществом в одну шайбу (гол Ландера в пустые ворота в данном случае не в счет). Да и в серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» челябинцы не считались фаворитами. Ну а «Ак Барсу» остается лишь пожелать — айда за золотом!

Артур Халилуллов, фото hctraktor.org