Новости общества

08:19 МСК
Новости раздела
Общество

Как Николаю Никифорову футболистов-роботов показывали и предлагали заменить ими российскую сборную

16:40, 06.04.2018 3

В КФУ прошло заседание наблюдательного совета университета, перед которым федерального министра познакомили с татарстанскими разработками

Как Николаю Никифорову футболистов-роботов показывали и предлагали заменить ими российскую сборную Фото: kzn.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров обсудили сегодня развитие Иннополиса, после чего отправились дивиться новым технологическим разработкам КФУ и председательствовать на наблюдательном совете университета. Корреспондент «Реального времени» вместе с делегацией прошлась по выставке инженерных достижений и понаблюдала за тем, как чиновники под шутки о несостоятельности сборной России по футболу радостно ждали, пнет ли робот-футболист мячик.

Никифорову показали разработки альма-матер

На подъезде к Инженерному институту Казанского федерального университета сегодня автомобилистов встречали сотрудники ГИБДД, а сам вход в здание контролировали люди в форме. Причиной этого стало очередное заседание наблюдательного совета университета, которое проходило в закрытом режиме под председательством министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, президента Татарстана Рустама Минниханова и ректора КФУ Ильшата Гафурова. В программе VIP-гостей заседанию предшествовал обход выставки с достижениями вуза в области технологических разработок.

В ожидании делегации на первом этаже среди новых аппаратов для производства, извергающих из себя металлическую стружку, смиренно за партами сидели студенты университета, а поодаль от них праздно катался промышленный робот KUKA. Ждали приезда Никифорова с Миннихановым и Гафуровым и другие чиновники — одним из первых в здании в хорошем расположении духа появился экс-министр здравоохранения РТ, а ныне советник ректора КФУ Адель Вафин. Заблаговременно прибыл и глава мэрии Казани.

Гораздо больше людей в ладно скроенных костюмах появилось вместе с первыми лицами. Информацию об испытательном полигоне цифровых производственных технологий в университете в первом ряду вместе с федеральным министром, президентом Татарстана и ректором КФУ выслушал генеральный директор ГК «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и проректор по инженерной деятельности вуза Наиль Кашапов. За ними высился министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, к которому позже на обходе присоединился министр экономики РТ Фарид Абдулганиев. В ходе осмотра невозможно было не заметить и улыбающегося заместителя премьер-министра РТ Лейлу Фазлееву.

Информацию об испытательном полигоне цифровых производственных технологий в университете вместе с федеральным министром, президентом Татарстана и ректором КФУ выслушал генеральный директор ГК «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и проректор по инженерной деятельности вуза Наиль Кашапов. Фото kzn.ru

Как чиновники роботам-футболистам радовались

Самая интересная часть выставки разместилась на третьем этаже института, где под взорами студентов и их кураторов томились десятки роботов. С приходом делегации все задвигалось и зашевелилось. Пока Никифоров с Миннихановым слушали про образовательных роботов, похожих на большие фигурки из «Лего», рядом с ними в ногах трудился другой робот — он возводил конструкцию из деревянных брусков.

Но больше всего первых лиц заинтересовал анонс игры роботов в футбол. Тут же Рустам Минниханов пошутил на тему российских футболистов, которых можно было бы заменить роботами, а Ильшат Гафуров предположил, что, возможно, это было бы даже дешевле содержания реальных спортсменов. На самом же показательном матче между роботами оживились буквально все — то ли из-за прихода долгожданной весны, то ли из-за пятницы в воздухе просто летало хорошее настроение, и чиновники в синих костюмах, улыбаясь друг другу, соревновались в остроумии.

Причин для шуток оказалось предостаточно, потому что ожесточенную борьбу роботов на поле посмотреть так и не удалось — потенциальная замена реальных российских футболистов не могла найти сам мяч и в итоге просто топталась на месте.

— Они мяч ищут! — с энтузиазмом прокомментировал один зритель.

— Наша сборная! — нашелся другой. Коллеги шутку оценили и встретили ее дружным смехом.

— Министра увидели, растерялись, — предположил после этого третий.

Спустя буквально минуту ожидания двое из роботов таки смогли «дотопать» до мяча, после чего вся делегация направилась к еще одному примеру чудо-техники — роботу-оператору.

Больше всего первых лиц заинтересовал анонс игры роботов в футбол. Фото tatarstan.ru

Казань установила с Магнитогорском робоконтакт

Робот-оператор представляет собой антропоморфную разработку с дистанционным управлением. В данном случае центром управления стал студент, поверх рубашки которого была надета конструкция, похожая на сбрую. Завершалась она подобием перчаток на руках, которые позволяли передавать сигналы роботу, повторяющему движения человека.

Еще в ожидании визита Никифорова с Миннихановым подробнее о нем рассказал инженер-проектировщик Рамиль Хисамутдинов. По его словам, эта разработка принадлежит Научно-исследовательскому центру «Андроидная техника», который дислоцируется в Магнитогорске.

— Может быть, слышали про робота Федора? Он известный, президент с ним достаточно часто встречается, — постарался внести ясность, кто разработчик, сотрудник университета.

К слову, о роботе Федоре, пожалуй, не слышал только ленивый. Его называют первым российским антропоморфным роботом. Разработан он был НПО «Андроидная техника» в партнерстве с Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. За его достижениями СМИ следят не меньше, чем за реальными людьми, — забив имя робота-спасателя в поисковике, можно узнать, когда он впервые сел на шпагат, научился стрелять из пистолета и в каком году его собираются отправить в космос.

Но вернемся к роботу-оператору. В Казани инженеры обучают на нем студентов и параллельно помогают его совершенствовать, отправляя все предложения в Магнитогорск.

— Они нам поставляют оборудование, а мы с ним работаем и, соответственно, видим, в каких местах нужно что-то доработать, потому что у них математиков нет, здесь — программистов. Мы работаем вместе — пишем ТЗ, а они дорабатывают. Соответственно, происходит такой взаимообмен, — объяснил схему работы инженер. Сейчас они дорабатывают этот экземпляр, пытаясь добиться обратной связи, — чтобы оператор, управляющий роботом, сам чувствовал его действия.

Заседание наблюдательного совета КФУ прошло в закрытом режиме. Фото kzn.ru

О своей деятельности ученый рассказывал с неподдельным энтузиазмом, объясняя для обывателей все до мельчайших деталей. Бросалось в глаза и то, что верит он не только в свою работу, но и в своих студентов. Сам Рамиль Хисамутдинов говорит о них так: для того чтобы они продолжили заниматься робототехникой и вывели страну в лидеры в этом направлении, у них есть все — и знания, и база.

Пока длился разговор, все это время юный студент в выглаженной белой рубашке и в робо-руках продолжал послушно ждать своего звездного часа. Скучая, он тут же откликнулся на действия корреспондента «Реального времени» и согнул перчатку для рукопожатия, тем самым посылая сигнал роботу, который тут же приветственно сжал протянутую человеком руку.

Посторонним вход запрещен

К сожалению, увидеть реакцию федерального министра информатизации и связи и президента Татарстана на чудо-технику журналистам не удалось, как, впрочем, и проделать весь путь по выставке вместе с делегацией. В закрытом режиме прошло и заседание наблюдательного совета КФУ. На нем Николай Никифоров предоставил первое слово Рустаму Минниханову, отметившему, что они видят серьезные изменения в части создания университетом новых компетенций, и пообещавшему их поддерживать.

После этого двери за СМИ закрылись, а наблюдательный совет остался обсуждать открытие в КФУ совместно с «Русфондом» Казанского (Приволжского) регистра потенциальных доноров костного мозга, исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности вуза за прошлый год и изменения в 2018—2020 годах, реализацию очередного этапа дорожной карты Программы повышения конкурентоспособности КФУ на 2018—2020 годы и другие вопросы.

Мария Горожанинова
ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    А в кружок робототехники всех студентов берут?
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Если умеете и могете, то возьмут
    Ответить
  • Анонимно 06 апр
    В КАИ тоже есть один робот кстати. Про него надо написать
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости общества

08:19 МСК
Новости раздела