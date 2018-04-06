Как Николаю Никифорову футболистов-роботов показывали и предлагали заменить ими российскую сборную

В КФУ прошло заседание наблюдательного совета университета, перед которым федерального министра познакомили с татарстанскими разработками

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров обсудили сегодня развитие Иннополиса, после чего отправились дивиться новым технологическим разработкам КФУ и председательствовать на наблюдательном совете университета. Корреспондент «Реального времени» вместе с делегацией прошлась по выставке инженерных достижений и понаблюдала за тем, как чиновники под шутки о несостоятельности сборной России по футболу радостно ждали, пнет ли робот-футболист мячик.

Никифорову показали разработки альма-матер

На подъезде к Инженерному институту Казанского федерального университета сегодня автомобилистов встречали сотрудники ГИБДД, а сам вход в здание контролировали люди в форме. Причиной этого стало очередное заседание наблюдательного совета университета, которое проходило в закрытом режиме под председательством министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, президента Татарстана Рустама Минниханова и ректора КФУ Ильшата Гафурова. В программе VIP-гостей заседанию предшествовал обход выставки с достижениями вуза в области технологических разработок.

В ожидании делегации на первом этаже среди новых аппаратов для производства, извергающих из себя металлическую стружку, смиренно за партами сидели студенты университета, а поодаль от них праздно катался промышленный робот KUKA. Ждали приезда Никифорова с Миннихановым и Гафуровым и другие чиновники — одним из первых в здании в хорошем расположении духа появился экс-министр здравоохранения РТ, а ныне советник ректора КФУ Адель Вафин. Заблаговременно прибыл и глава мэрии Казани.

Гораздо больше людей в ладно скроенных костюмах появилось вместе с первыми лицами. Информацию об испытательном полигоне цифровых производственных технологий в университете в первом ряду вместе с федеральным министром, президентом Татарстана и ректором КФУ выслушал генеральный директор ГК «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и проректор по инженерной деятельности вуза Наиль Кашапов. За ними высился министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, к которому позже на обходе присоединился министр экономики РТ Фарид Абдулганиев. В ходе осмотра невозможно было не заметить и улыбающегося заместителя премьер-министра РТ Лейлу Фазлееву.

Информацию об испытательном полигоне цифровых производственных технологий в университете вместе с федеральным министром, президентом Татарстана и ректором КФУ выслушал генеральный директор ГК «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и проректор по инженерной деятельности вуза Наиль Кашапов. Фото kzn.ru



Как чиновники роботам-футболистам радовались

Самая интересная часть выставки разместилась на третьем этаже института, где под взорами студентов и их кураторов томились десятки роботов. С приходом делегации все задвигалось и зашевелилось. Пока Никифоров с Миннихановым слушали про образовательных роботов, похожих на большие фигурки из «Лего», рядом с ними в ногах трудился другой робот — он возводил конструкцию из деревянных брусков.

Но больше всего первых лиц заинтересовал анонс игры роботов в футбол. Тут же Рустам Минниханов пошутил на тему российских футболистов, которых можно было бы заменить роботами, а Ильшат Гафуров предположил, что, возможно, это было бы даже дешевле содержания реальных спортсменов. На самом же показательном матче между роботами оживились буквально все — то ли из-за прихода долгожданной весны, то ли из-за пятницы в воздухе просто летало хорошее настроение, и чиновники в синих костюмах, улыбаясь друг другу, соревновались в остроумии.

Причин для шуток оказалось предостаточно, потому что ожесточенную борьбу роботов на поле посмотреть так и не удалось — потенциальная замена реальных российских футболистов не могла найти сам мяч и в итоге просто топталась на месте.

— Они мяч ищут! — с энтузиазмом прокомментировал один зритель.

— Наша сборная! — нашелся другой. Коллеги шутку оценили и встретили ее дружным смехом.

— Министра увидели, растерялись, — предположил после этого третий.

Спустя буквально минуту ожидания двое из роботов таки смогли «дотопать» до мяча, после чего вся делегация направилась к еще одному примеру чудо-техники — роботу-оператору.

Больше всего первых лиц заинтересовал анонс игры роботов в футбол. Фото tatarstan.ru



Казань установила с Магнитогорском робоконтакт

Робот-оператор представляет собой антропоморфную разработку с дистанционным управлением. В данном случае центром управления стал студент, поверх рубашки которого была надета конструкция, похожая на сбрую. Завершалась она подобием перчаток на руках, которые позволяли передавать сигналы роботу, повторяющему движения человека.

Еще в ожидании визита Никифорова с Миннихановым подробнее о нем рассказал инженер-проектировщик Рамиль Хисамутдинов. По его словам, эта разработка принадлежит Научно-исследовательскому центру «Андроидная техника», который дислоцируется в Магнитогорске.

— Может быть, слышали про робота Федора? Он известный, президент с ним достаточно часто встречается, — постарался внести ясность, кто разработчик, сотрудник университета.

К слову, о роботе Федоре, пожалуй, не слышал только ленивый. Его называют первым российским антропоморфным роботом. Разработан он был НПО «Андроидная техника» в партнерстве с Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. За его достижениями СМИ следят не меньше, чем за реальными людьми, — забив имя робота-спасателя в поисковике, можно узнать, когда он впервые сел на шпагат, научился стрелять из пистолета и в каком году его собираются отправить в космос.

Но вернемся к роботу-оператору. В Казани инженеры обучают на нем студентов и параллельно помогают его совершенствовать, отправляя все предложения в Магнитогорск.

— Они нам поставляют оборудование, а мы с ним работаем и, соответственно, видим, в каких местах нужно что-то доработать, потому что у них математиков нет, здесь — программистов. Мы работаем вместе — пишем ТЗ, а они дорабатывают. Соответственно, происходит такой взаимообмен, — объяснил схему работы инженер. Сейчас они дорабатывают этот экземпляр, пытаясь добиться обратной связи, — чтобы оператор, управляющий роботом, сам чувствовал его действия.

Заседание наблюдательного совета КФУ прошло в закрытом режиме. Фото kzn.ru

О своей деятельности ученый рассказывал с неподдельным энтузиазмом, объясняя для обывателей все до мельчайших деталей. Бросалось в глаза и то, что верит он не только в свою работу, но и в своих студентов. Сам Рамиль Хисамутдинов говорит о них так: для того чтобы они продолжили заниматься робототехникой и вывели страну в лидеры в этом направлении, у них есть все — и знания, и база.

Пока длился разговор, все это время юный студент в выглаженной белой рубашке и в робо-руках продолжал послушно ждать своего звездного часа. Скучая, он тут же откликнулся на действия корреспондента «Реального времени» и согнул перчатку для рукопожатия, тем самым посылая сигнал роботу, который тут же приветственно сжал протянутую человеком руку.

Посторонним вход запрещен

К сожалению, увидеть реакцию федерального министра информатизации и связи и президента Татарстана на чудо-технику журналистам не удалось, как, впрочем, и проделать весь путь по выставке вместе с делегацией. В закрытом режиме прошло и заседание наблюдательного совета КФУ. На нем Николай Никифоров предоставил первое слово Рустаму Минниханову, отметившему, что они видят серьезные изменения в части создания университетом новых компетенций, и пообещавшему их поддерживать.

После этого двери за СМИ закрылись, а наблюдательный совет остался обсуждать открытие в КФУ совместно с «Русфондом» Казанского (Приволжского) регистра потенциальных доноров костного мозга, исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности вуза за прошлый год и изменения в 2018—2020 годах, реализацию очередного этапа дорожной карты Программы повышения конкурентоспособности КФУ на 2018—2020 годы и другие вопросы.

