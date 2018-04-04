Лилия Галимова: «Я вам еще раз процитирую…»

«Аппаратная» уполномочена сообщить: как заявление Минниханова первым появилось в телеграм-канале, который «неизвестно» кому принадлежит

Фото: Олег Тихонов

Во вторник казанский Кремль в экстренном порядке созвал журналистов на внеплановый брифинг, на котором должно было быть озвучено некое заявление Минниханова. Тревога оказалась ложной — речь в третий раз пошла о строительстве мусоросжигательного завода, а сенсационное заявление касалось поручения президента мэру Казани встретиться с обеспокоенными жителями, которые, по неожиданному совпадению, в этот же день получили разрешение на проведение митинга против МСЗ. Подробности в материале «Реального времени».

Как отсутствие новостей становится новостью

Брифинг официального представителя казанского Кремля, неожиданно перенесенный с четверга на вторник, вызвал ажиотаж среди журналистов. Тему внезапной встречи помощники Лилии Галимовой, обзванивая редакции, раскрыть отказались, поэтому в ожидании сенсации все без исключения журналисты пришли в Кабмин. Но тревога оказалась ложной, хотя повод и важный. Речь все о том же мусоросжигательном заводе.

— Учитывая многочисленные обращения граждан по предполагаемому строительству мусоросжигательного завода, президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов дал поручение мэру Казани встретиться с инициативной группой. В ближайшие дни такая встреча будет организована. В ходе встречи будут даны разъяснения о ситуации по организации раздельного сбора мусора; по вопросам строительства мусоросжигательного завода, выбора места и состоянии полигонов; по утилизации твердых бытовых отходов на текущий момент. Президент Татарстана заявил, что без широкого обсуждения с общественностью и получения на проект международной экологической экспертизы решение о строительстве мусоросжигательного завода приниматься не будет, — зачитала Галимова с трибуны.

Нельзя не похвалить Департамент президента РТ по внутренней политике, на который трудится «говорящая голова» казанского Кремля, за молниеносную реакцию. Поручение срочно встретиться с борцами против мусоросжигательного завода родилось после того, как те анонсировали проведение митинга. Новость о том, что сходка на 5000 человек одобрена, появилась в группе соцсети активистов 3 апреля утром, а подали заявление они 27 марта.

«Президент Татарстана заявил, что без широкого обсуждения с общественностью и получения на проект международной экологической экспертизы решение о строительстве мусоросжигательного завода приниматься не будет», — сообщила Галимова. Фото hz-inova.com



Казани поручили сбить накал страстей в Зеленодольске

«По закону, в трехдневный срок администрация может представить обоснованное предложение об изменении места или времени проведения митинга. Если такое предложение в течение трех дней не поступает, митинг считается согласованным!

Предложений об изменении места и/или времени проведения митинга нам в трехдневный срок не поступало. Таким образом, в соответствии с законом, наша заявка считается согласованной, и мы имеем полное право проводить митинг в то время и в том месте, которые указаны в уведомлении о проведении митинга!» — пишут активисты в соцсети.

Удивление вызывает, с какой легкостью администрация Казани санкционировала митинг, обычно находится тысяча причин, чтобы перенести или отложить подобные мероприятия. Разгадка в том, что администрация Казани ничего не согласовывала. Уведомление инициативная группа подала в исполком Осиновского сельского поселения Зеленодольского района, где и предполагается строительство МСЗ. Именно поэтому, скорее всего, Казани и поручили вступить в диалог с гражданами. У нее опыта контроля за протестными настроениями куда больше, чем у администрации села с населением 8 тысяч человек.

Кстати, официальный представитель вместе с казанским Кремлем знают о намерении инициативной группы провести митинг. «Мы тоже мониторим, лично я мониторю все СМИ, соцсети, есть информация, что митинг планируется», — заявила Галимова.

— Что касается вопроса проведения митинга — это принимается на городском уровне, и неизвестно, какое они решение примут. Есть регламент согласования митинга, — прокомментировала Лилия Галимова.

Руководитель пресс-службы Зеленодольского района Денис Анисимов не подтвердил и не опроверг «Реальному времени» факт согласования митинга администрацией Осиново. По его словам, к организаторам были замечания — неправильно были указаны данные организаторов митинга и данные о месте проведения. Потом они заявление поправили и подали снова, и после этого, как сказал Анисимов, может, согласовали, а может, не согласовали — «может, что-то изменилось, может, согласован».

Новость о том, что сходка на 5000 человек одобрена, появилась в соцсети 3 апреля утром, а подали заявление активисты 27 марта. Фото kazanreporter.ru

«Я еще раз повторяю последний абзац»

Когда будет встреча с противниками строительства МСЗ, Лилия Галимова сказать не смогла, как и назвать тех, кто входит в инициативную группу, с которой предстоит встречаться. «Это не только люди, которые митинги проводят, это люди, которые проживают на территории вблизи предполагаемого завода, эксперты-экологи», — предположила спикер. Как рассказали «Реальному времени» представители инициативной группы, пока с ними никто не связывался.

Журналисты попросили Галимову яснее растолковать поручение Минниханова о широком обсуждении: значит ли оно, что если общественность будет против, то от завода могут отказаться?

— Я еще раз повторяю последний абзац поручения президента Татарстана: «Без широкого обсуждения с общественностью и получения одобрения международной экологической экспертизы решение о строительстве МСЗ приниматься не будет», — продолжала зачитывать Галимова.

«Речь идет о вето или об одобрении?» — никак не могли понять журналисты.

— Речь не идет о вето или одобрении, речь идет о федеральном законе, который предусматривает обязательное общественное обсуждение и наличие экспертиз, без которых строительство такого класса заводов невозможно.

«То есть сегодняшнее ваше заявление о том, что президент гарантирует исполнение федерального закона?» — не унимались коллеги.

— Я хочу еще раз процитировать: «Окончательное решение может быть принято только при наличии двух положительных экспертиз и общественного обсуждения», — продолжала Галимова повторять зачитанный ранее текст.

«Аппаратная» расчехлилась

Что собираются обсуждать с инициативной группой, тоже не очень понятно, поскольку, как оговорилась Лилия Галимова, «обсуждение проекта на данном этапе невозможно, потому что самого проекта нет, и пока он не будет сформирован и не получит все экспертизы — государственную экологическую, и как я уже подчеркнула, дополнительную международную экологическую экспертизу, говорить о строительстве завода нет смысла».

«Давайте дождемся общественных слушаний…» — устало вздохнула Галимова. Фото Олега Тихонова

Но когда экспертизы будут получены, то обсуждать тем более не будет смысла — все будет решено?

— Давайте дождемся общественных слушаний… — устало вздохнула Галимова, сама, похоже, окончательно запутавшаяся в том, что имеет смысл обсуждать, а что не имеет. — Есть поручение президента о том, чтобы было учтено мнение граждан, и эта работа начинает входить в активную фазу.

Интересная деталь этого брифинга: не успела Лилия Галимова зачитать срочное обращение Минниханова, как в 14.02 ее выступление слово в слово опубликовал телеграм-канал «Аппаратная», владение которым приписывают аппарату президента РТ. Еще на первом брифинге две недели назад журналисты спрашивали Галимову, знает ли она, кто является автором «Аппаратной»? Лицо казанского Кремля делало круглые глаза и пожимало плечами: «Я не знаю. Это же анонимный канал». Сомнений в том, что канал не анонимный, после сегодняшнего брифинга уже не осталось, но Галимова по-прежнему держала глухую оборону.

— Я не читала, что там кто опубликовал, возможно, кто-то что-то опубликовал. Мой доклад озвучен сейчас, здесь сидят люди в зале, мы публично обсуждаем, возможно, кто-то что-то публиковал. Это анонимный телеграм-канал, и знать, кто его ведет, я не могу, — сказала она.