В Набережных Челнах произошел крупный пожар на производственной площадке

Пожар локализован спустя четыре часа после возгорания, погибших и пострадавших нет

В Набережных Челнах произошел крупный пожар, на площади 6 тыс. кв. м, на территории производственной площадки. Об этом сообщили в мэрии города.

Сообщение о пожаре поступило в 2:46 мск, в 6:55 пожарные локализовали возгорание. Установлено, что произошло горение полимерной продукции на открытой площадке. Погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара были привлечены 70 человек и 23 единицы техники, в том числе десять пожарных цистерн.

Напомним, накануне в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за экстремально высокой температуры воздуха. Жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности.

Зульфат Шафигуллин