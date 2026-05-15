В Рязанской области в результате атаки БПЛА погибли три человека

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на Рязанскую область погибли три человека, еще 12 пострадали, среди них есть дети. Об этом сообщил глава региона Павел Малков. Напомним, что силы ПВО за ночь уничтожили 355 украинских БПЛА над территорией России.

По данным помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, семеро пострадавших, включая четверых детей, госпитализированы, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф, проводятся телемедицинские консультации с федеральными специалистами.

В Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, а также территория одного из промышленных предприятий, где сейчас ведутся работы по ликвидации последствий. В городе развернуты пункты временного размещения, специалисты разбирают поврежденные конструкции. В целях безопасности в школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменены занятия.

— Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы. Прошу родителей еще раз обратить особое внимание детей, что нельзя трогать обломки БПЛА, — написал Малков.



Наталья Жирнова