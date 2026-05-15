В Казани из-за ДТП с перевернувшимся автомобилем образовалась «бордовая» пробка на Назарбаева

Она растянулась от нового здания театра Камала почти до входа станции метро «Суконная слобода»

В Казани из-за жесткого ДТП образовалась «бордовая» пробка на улице Назарбаева. Это следует из данных на сайте «Яндекс.Карты». Она растягивается от нового здания театра Камала почти до входа станции метро «Суконная слобода».

Как сообщают «Реальному времени» очевидцы, на перекрестке с улицей Павлюхина столкнулись две легковушки: у одного автомобиля сильно поврежден капот, а вторая отлетела в забор и перевернулась на бок. На месте уже находится скорая, официального комментария от ГАИ Казани пока не поступало.

С начала года в Казани было зарегистрировано 329 ДТП с пострадавшими и погибшими, что на 5,4% больше прошлогодних показателей, сообщает Госавтоинспекция города. При этом каждое пятидесятое ДТП в городе заканчивается летальным исходом.



Наталья Жирнова