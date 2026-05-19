В Нижнекамске мужчину, выгуливавшего напавшего на девочку бультерьера, отправили в СИЗО на 2 месяца

В результате девочка получила травмы, причинившие тяжкий вред ее здоровью

Суд, приняв во внимание позицию Нижнекамской городской прокуратуры, избрал меру пресечения для 47‑летнего мужчины, который выгуливал напавшего на девочку бультерьера, — его заключили под стражу до 16 июля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, 16 мая 2026 года обвиняемый выгуливал в общественном месте собаку породы бультерьер, которая принадлежала его знакомому. Животное находилось без поводка и намордника, что привело к нападению на ребенка. В результате девочка получила травмы, причинившие тяжкий вред ее здоровью. Напомним, что на реабилитацию пострадавшей власти Нижнекамска выделят 100 тыс. рублей. Сейчас она получает медицинскую помощь в КДМЦ Набережных Челнов.



Как сообщили в СУ СК по РТ 16 мая, по данному факту в Татарстане возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Наталья Жирнова