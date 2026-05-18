За неделю в Татарстане зафиксировано 55 случаев острых химических отравлений
Из них случайных отравлений — 10%
За минувшие семь дней в Татарстане зафиксировано 55 случаев острых отравлений химической этиологии. Статистику приводит татарстанское отделение Роспотребнадзора.
По данным ведомства, лишь 10,5% отравлений — случайное, 63% — «ошибочный прием». Ровно половина из отравлений — преднамеренное.
Среди детей процент составил 17,2% (ошибочный прием по недосмотру взрослых), среди подростков — 10,9%.
На мужское население Татарстана пришлось 52,8% всех случаев. Также отмечается, что за неделю зафиксировано шесть случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями.
