В ФСС выяснили, как поставщики ортопедической обуви навариваются на татарстанских инвалидах

Айрат Фаррахов и Алексей Кошелев уговорили активистов «не снимать» Павла Лоханова с должности

Фото: Максим Платонов

«Спасать от отставки», куда хотят отправить главу татарстанского отделения Фонда социального страхования Павла Лоханова родители детей-инвалидов за плохое обеспечение средствами реабилитации, приехали вчера из Москвы в Казань депутат Госдумы России Айрат Фаррахов и зампредседателя ФСС РФ Алексей Кошелев. Накануне в Казани прошел круглый стол, за которым московским гостям, представителям общественных организаций и активистам удалось наконец договориться о совместных действиях. Подробнее — в репортаже «Реального времени».



«Ситуация в республике немножко напряглась»



На круглый стол общественные активисты пришли с детьми — в инвалидных колясках, в той самой сложной ортопедической обуви, которую они никак не могут своевременно получить. И с подгузниками, по поводу качества которых было так много претензий, что в ФСС для общественников даже устроили экскурсию на предприятие в ОАЭ «Алабуга», которое их производит, — ООО «Драйлок Текнолоджиз», «дочку» одноименного бельгийского акционерного общества.

Встречу открыл Павел Лоханов — он начал с краткой справки, сообщив, что в 2019 году отделение ФСС по РТ заключило 51 госконтракт на поставку ТСР (технических средств реабилитации) для инвалидов и что в октябре будут заключены еще семь контрактов — последние в этом году. Лоханов уточнил, что на учете в ФСС значатся около 48 тысяч инвалидов, нуждающихся в ТСР, из которых 3 900 нуждаются в инвалидных колясках, 11 200 — в протезно-ортопедических изделиях, 1 845 — в слуховых аппаратах и порядка 17 тысяч — в подгузниках. Он также сообщил, что в течение года было заключено 25 госконтрактов на санаторно-курортное лечение инвалидов и приобретено 6 865 путевок.

— Я так понимаю, ситуация в республике немножко напряглась, — констатировал зампредседателя Фонда соцстраха России Алексей Кошелев. — Действительно, произошла смена руководителя, и это всегда история сложная… Новый руководитель подбирает себе команду, и вхождение в работу всегда [проходит] сложно. Я так понимаю, есть узкие вопросы. Может быть, послушаем, какие претензии к руководителю фонда?

Встречу открыл Павел Лоханов — он начал с краткой справки, сообщив, что в 2019 году отделение ФСС по РТ заключило 51 госконтракт на поставку ТСР (технических средств реабилитации) для инвалидов и что в октябре будут заключены еще семь контрактов — последние в этом году

Норму можно увеличить

После того как Кошелев напомнил, что решать эти претензии ФСС может только в рамках закона, слово взял Айрат Фаррахов, с этого момента выступавший фактически в качестве модератора круглого стола. Он обратился к родителям детей-инвалидов и дал слово Екатерине Бердниковой — участнице той самой экскурсии в «Алабугу».

— Нам там сказали, что памперсы рассчитаны на два-четыре часа, а нам на день выписывают два-три памперса!

— Норма в три подгузника в день прописана МСЭ (медико-социальная экспертиза, — прим. ред.), — напомнил Кошелев.

— Она указана соответствующим законодательным документом, — включилась в разговор замруководителя по экспертным вопросам ФКУ «ГБЭ Медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан» Ольга Пузанова. По ее словам, за счет средств федерального бюджета инвалид имеет право претендовать на два подгузника и пеленку в день либо на три подгузника. — Будет изменение норм — мы будем определять больше.

— Скажите, вы как специалист как считаете, сколько нужно подгузников для таких детей? — попробовал подтолкнуть чиновницу к конструктивным выводам Кошелев.

— Есть разные заболевания, — уклонилась она от прямого ответа. — И впитывающая способность подгузников тоже разная.

— Как вы считаете, должно быть увеличено количество подгузников? — вмешался Айрат Фаррахов. — Я могу сделать запрос на имя министра труда.

— Я считаю, что количество должно соответствовать… Постоянное нахождение в подгузнике не всегда благоприятно для общего состояния организма… Физиологически не больше шести-восьми часов должно быть. Мое личное мнение как врача, тридцать лет работающего в этой службе, что в данной ситуации, естественно, это абсорбирующее белье должно быть назначено в большем количестве. Исходить надо из состояния здоровья — кому-то два нужно, а кому-то пять, — рассудила Пузанова.

— Памперсы недорогие, и если человек говорит, что три недостаточно, то в федеральном бюджете достаточно средств, чтобы увеличить, — заключил Фаррахов.

«Мое личное мнение как врача, тридцать лет работающего в этой службе, что мсходить надо из состояния здоровья — кому-то два памперса нужно, а кому-то пять», — рассудила Пузанова

«Больше лафы не будет!»

— А качество памперсов просто ужасное! — прозвучало с места. — Они соответствуют ГОСТу, но там в критерии входит все что угодно, и липучки одноразовые, и внутри непонятно что. Самые низкокачественные памперсы подходят под них!

Руководитель отдела продаж ООО «Драйлок Текнолоджиз» Дмитрий Агапов стал объяснять, что памперсы не плохи, а просто неподходящего размера — слишком маленького. Родители подтвердили это, указав, что памперсов на подростков нет — у каждого ребенка приходит время, когда самые большие детские уже не лезут, а взрослые еще велики, но добавили, что это никак не связано с качеством. В ходе обсуждения выяснилось: для удешевления производитель упаковывает памперсы в белую или прозрачную пленку без надписей, и поставщику только остается наклеить бирочку с нужным размером.

— Так и происходит: на упаковку памперсов пятого размера клеится бирка, и получаются шестые, — предположил Кошелев механизм вероятных махинаций.

Замглавы ФСС России лично провел испытание липучек памперсов на прочность: у него получилось доказать, что закрепляются они отлично, но тут родители обратили его внимание на то, что это вовсе не те памперсы, что им выдают от имени ФСС. Протянули ему свой образец — и оп-ля! — московский гость уже держал в руках отлетевшие безо всякого усилия с его стороны «липучки». Сидевший прямо напротив Алексея Кошелева и наблюдавший все это в подробностях представитель компании-поставщика памперсов — глава татарстанского Общества инвалидов Рифат Ганибаев комментировать неудавшийся фокус не стал.

Молчал он и когда родители инвалидов рассказывали, как постфактум узнавали от поставщиков — представителей фирм, аффилированных с Ганибаевым, что они якобы получили подгузники вперед, хотя этих подгузников им не привозили и в актах за них они не расписывались.

А позже, когда разговор зашел о сроках поставки памперсов на четвертый квартал, Рифат Ганибаев сообщил, что 30 сентября контракт был наконец подписан, и «в понедельник их начнут развозить».

Возмутившись, что уже десять дней нуждающиеся в подгузниках инвалиды вынуждены выкручиваться в ожидании положенного им по закону, Кошелев пригрозил, что по возвращении в Москву примет меры и будет лично следить за исполнением сроков поставок и жалобами на качество: «Больше лафы не будет!»

Кошелев пригрозил, что по возвращении в Москву примет меры и будет лично следить за исполнением сроков поставок и жалобами на качество: «Больше лафы не будет!»

«Кривые» ботинки от ИП Закиров

Айрат Фаррахов счел, что организовавший митинг за снятие Павла Лоханова с должности главы татарстанского отделения ФСС Юрий Никишин выдвигает политические требования, и предупредил, чтобы тот не уводил дискуссию в область политики.

— Это не политика, я говорю о том, что права инвалидов не соблюдаются, — возразил Никишин и напомнил о далеко выходящих за установленные законом временные рамки задержках выплаты компенсаций за приобретенные инвалидами на собственные и кредитные деньги ТСР.

— Ревизия нашла пока только одно нарушение, с ИП Закировым, — возразил на это Алексей Кошелев. Он рассказал, что, по данным проверяющих, предприниматель поставлял китайские дешевые низкокачественные коляски под видом дорогих и качественных — по 22 тысячи рублей.

Также Кошелев сообщил о подмене ИП Закировым дорогих технических средств реабилитации более дешевыми в части поставок протезов и ортопедической обуви.

Замруководителя ФСС обрисовал участникам круглого стола схему, выявленную проверяющими, из-за которой заказы на поставку ортопедической обуви выполняются с более чем полугодовым запозданием, а то и вовсе не выполняются. По его словам, выигравшее тендер предприятие — казанское ООО «Радуга» не поставляет обувь по заявленной цене в три тысячи рублей, а поставляет ее Закирову — по цене в шесть-семь тысяч, и уже тот привозит ее инвалидам. В итоге не дождавшиеся ортопедических ботинок от ФСС инвалиды покупают их сами, часть стоимости покупки компенсирует ФСС, но только в рамках сумм, предусмотренных контрактами (те самые 3 тыс. рублей), а разницу между ценой и компенсацией предприниматели сдирают с социально незащищенных людей. О том, собираются ли в ФСС проверять эту интересную схему на предмет наличия признаков мошенничества с помощью правоохранительных органов, московский чиновник умолчал, но заметил, что по чекам от Закирова инвалидам быстрой компенсации от фонда ждать не приходится, а вот задержавшаяся компенсация по другим ТСР будет выплачена в течение месяца.

По ходу дискуссии за круглым столом выявилась и еще одна невеселая деталь: из-за задержек с исполнением заказов вместо двух пар сложной ортопедической обуви — летней и теплой зимней — инвалиды успевают получить за год лишь одну

За круглым столом это не прозвучало, но факт любопытный: по данным системы «Спарк-Интерфакс», микропредприятие «Радуга», зарегистрированное в феврале 2018 года единственным владельцем и по совместительству директором фирмы Сергеем Шишкановым, в 2018 году заключило 7 госконтрактов на поставку ортопедической обуви на общую сумму 10,8 млн рублей, а в 2019-м уже на 142,45 млн рублей — по всей России, при этом с татарстанским отделением ФСС — на 62,68 млн.

По ходу дискуссии за круглым столом выявилась и еще одна невеселая деталь: из-за задержек с исполнением заказов вместо двух пар сложной ортопедической обуви — летней и теплой зимней — инвалиды успевают получить за год лишь одну. Причем «лето» к ним приходит зимой. А во второй паре им отказывают — год-то закончился, и начинать все надо снова. И это, подтвердил Алексей Кошелев, законно.

Личные связи

Итогом встречи за круглым столом стала прямая договоренность между представительницей родительской общественности и Кошелевым о прямой связи. Чиновник пообещал дать ей номер своего мобильника и адрес личной электронной почты, чтобы оперативно отслеживать ситуацию в регионе и узнавать о нарушениях сроков поставки средств реабилитации, выплаты компенсаций и прочих проблемах.

Доступ к московскому руководителю получила председатель организации родителей детей-инвалидов «Забота» Надежда Титова — после того, как присутствовавшие на круглом столе родители сказали, что лично ей, в отличие от других «общественников», они во всем доверяют.

1 / 31 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов