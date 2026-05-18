В Нижнекамске задержали человека, выгуливавшего собаку, которая покусала девочку

Им оказался 36-летний мужчина, друг владельца бультерьера

В Нижнекамске задержали мужчину, выгуливавшего собаку, которая покусала девочку. Об этом заявили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Им оказался 36-летний житель Нижнекамска, мужчина признался, что выгуливал бойцовскую собаку по просьбе друга. Он не смог удержать бультерьера, и собака напала на девочку.

— В настоящее время все материалы, собранные по факту произошедшего, переданы в СО по г. Нижнекамску СУ СК России по Республике Татарстан для принятия процессуального решения, — говорится в заявлении.

Ранее глава Нижнекамского района Радмир Беляев сообщил о задержании владельца бультерьера. Также чиновник призвал руководителей сельских поселений провести работу с владельцами бойцовских собак.

В Нижнекамске бультерьер напал на 12-летнюю девочку во время прогулки. Ребенок получил различные травмы, в том числе лица, и был госпитализирован в медицинское учреждение. Как сообщили в СУ СК по РТ, по данному факту в Татарстане возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Зульфат Шафигуллин