Реализация «трешек» подвела УНИКС на полуфинальном выезде в Санкт-Петербурге

«Зенит» после двух домашних матчей повел в серии с казанцами — 3:1

УНИКС возвращается домой из Санкт-Петербурга с двумя поражениями от «Зенита» в полуфинальной серии плей-офф — 103:74 (17 мая) и 81:77 (19 мая) — и со счетом в серии 1:3. Победа в четвертой игре была критически важна для УНИКСа, и команда боролась за нее, выигрыш позволил бы сравнять счет в серии, а поражение теперь поставит команду в сложное положение. Подробнее о том, почему выездные матчи оказались для команды неудачными и какую роль в этом сыграл Маркус Бингэм, — в материале «Реального времени».

«Действительно, петербуржцы забили много открытых трехочковых. Но и у нас в начале матча была масса свободных бросков, но мы все промазали»

Две выездные игры полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Зенита» для казанцев стали настоящей проверкой на прочность, а главным врагом стала реализация бросков из-за дуги, которая их соперников, наоборот, успешно выводила вперед.

Первая игра в Санкт-Петербурге (и третья в полуфинале) оказалась для хозяев паркета достаточно результативной — «Зенит» обыграл УНИКС с трехзначным счетом (103:74) и с отрывом почти в 30 очков. Питерцы захватили инициативу с первых минут, выиграв первую четверть со счетом 33:14. Успех петербуржцам обеспечила высокая реализация дальних бросков — 56% против 29% у УНИКСа.

— Безусловно, «Зенит» — бросающая команда. У них в составе много игроков, умеющих забивать. Действительно, петербуржцы забили много открытых трехочковых. Но и у нас в начале матча была масса свободных бросков, но мы все промазали. В таких играх это чрезвычайно важно. Нам нужно затруднять атаки соперникам. Ведь сложно рассчитывать на победу, когда пропускаешь более 100 очков, — заявил после игры главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.



Казанцев «трешки» подвели и в четвертом матче. Ко второй десятиминутке у команды реализация бросков из-за дуги была на уровне 25% (2 из 8), тогда как у хозяев паркета она составила 66% (6 из 9). Именно эти броски дали оторваться игрокам Санкт-Петербурга, хотя в первой четверти соперники шли на равных, что очень было похоже на начало первого матча серии.



При этом матчи оказались достаточно разными. Так, по статистике, в третьей игре казанцы уступили соперникам по итогам встречи почти по всем аспектам: реализация двухочковых отстала от «Зенита» — 45% против 57%, подборы — 30 против 38, да и еще на один фол больше. И в итоге разница в счете составила -29 очков.

Четвертая же игра оказалась более «интригующей» — в первой и четвертой соперники были на равных, гости смогли отыграть отставание в 17 очков, но сыграли потери.

— Сегодня мы гораздо лучше боролись за подборы, но совершили много потерь, которые стали определяющими и привели к легким очкам «Зенита» в быстрых прорывах. Хозяева очень хорошо чувствуют себя в переходах. У них в составе скоростные игроки, которые каждый раз наказывали нас за потери мяча, — заявил главный тренер в конце четвертого матча.

Травма сокомандника возложила больше ответственности на плечи Маркуса Бингэма

— Сегодня, пожалуй, только Бингэм провел приличный матч. Все остальные сыграли плохо. У Рейнольдса есть оправдание, поскольку он был вынужден выйти на площадку с травмой. Однако в любом случае и Джален, и другие должны играть лучше, — заявил Перасович по итогам первого матча в Санкт-Петербурге.

В этой игре Джален Рейнольдс впервые в нынешнем сезоне не смог забить ни одного броска с игры (0 из 6). Травму «шестой» получил еще на домашнем паркете 13 мая: тогда Рейнольдс на старте второй четверти ушел хромая. Но баскетболист вернулся спустя несколько минут и доиграл встречу. Ко второй игре в Санкт-Петербурге он смог восстановиться, но все равно не показал свой лучший результат, набрав 14 очков, шесть подборов и четыре голевые передачи.

Травма сокомандника возложила больше ответственности на плечи Маркуса Бингэма. Центровой УНИКСа обе игры в Санкт-Петербурге становился MVP Казани, набирая 20+ очков, но этого не хватило для победы ни в третьем, ни в четвертом матче серии без подмоги в виде реализации бросков партнеров по команде: 17 мая не летело почти у всех, кто был на паркете.

Ситуация у соперника была немного другая. Во второй игре на домашнем паркете Лука Шаманич забросил все мячи в игре, почти как и его партнер, капитан «Зенита» — Джонни Джузэнг (3 из 3 «трешек» и 5 из 6 двухочковых).



— Честно, я просто играю и стараюсь помогать команде. Не знаю, можно ли говорить о каком-то пике формы. Я просто пытаюсь делать все возможное ради команды, и, похоже, сейчас это работает хорошо, — заявил Шаманич.

Обидное окончание решающей игры

Самой запоминающейся частью выездных матчей УНИКСа по праву стала вторая половина игры 19 мая. Команда смогла сократить отрыв в -17 очков после первой половины игры. Вторая стартовала с активизации гостей, к концу третьей четверти счет стал 54:51, а отставание сократилось. Это их как будто подбодрило: в завершающей десятиминутке у УНИКСа получилось впервые выйти вперед (70:71) и напомнить интригу первого матча.

Вновь лидером четверти команде удалось стать после трехочкового броска Пэриса Ли и преимущества в 2 очка (перед этим Джузэнг добыл для «Зенита» два очка).



За минуту до конца встречи хозяева лидировали с минимальным преимуществом — 77:76. «Зенит» не сумел надежно удержать перевес, однако гости не смогли воспользоваться моментом и допустили потерю мяча в ответной атаке. После вынужденных фолов мяч оказался в руках Ксавьера Муна, который успешно реализовал оба штрафных броска. Следом Шаманич сфолил на Дмитрии Кулагине, что дало шанс Казани, но защитник промазал один штрафной — 79:77. Несколько ошибок Пэриса Ли на последних секундах не дали команде шанса на победу под конец игры — пробивной фол на Ксавьера Муна и нереализованный двухочковый бросок. Как потом сказал Перасович: «Мы допустили ряд ошибок, чем воспользовался соперник и одержал победу».



— Мы потратили много сил. На мой взгляд, в определенный момент игра была в наших руках и мы могли ее завершить в свою пользу. Но, к сожалению, сегодня не получилось, — заявил Ли на послематчевой пресс-конференции.

Именно победа в четвертой игре была критически важна для УНИКСа: она позволила бы сравнять счет в серии, а поражение теперь поставит в сложное положение — чтобы выйти в финал, казанцам придется выиграть все оставшиеся матчи: в Казани 22 мая и Санкт‑Петербурге 25 мая.

Статистика встреч:

17 мая: «Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 103:74 (33:14, 22:23, 25:24, 23:13).

Самые результативные:

УНИКС: Маркус Бингэм (23 + 8 подборов + 3 перехвата + блок-шот), Алексей Швед (16 + 2 голевые передачи), Дмитрий Кулагин (13 + 3 голевые передачи).

«Зенит»: Джонни Джузэнг (22 + 6 подборов), Ксавьер Мун (19 + 7 голевых передач).

19 мая: «Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 81:77 (21:16, 28:18, 12:23, 20:20).

Самые результативные:

УНИКС: Маркус Бингэм (20 + 5 подборов), Джален Рейнольдс (14 + 6 подборов + 4 голевые передачи), Пэрис Ли (8 + 4 голевые передачи).



«Зенит»: Джонни Джузэнг (20), Лука Шаманич (15), Ксавьер Мун (15 + 4 голевые передачи).