Все три аэропорта в Татарстане открыты — Росавиация
Режим беспилотной опасности в республике продолжает действовать
Все три аэропорта в Татарстане вернулись к полноценной работе, сообщили в Росавиации. При этом режим беспилотной опасности в республике продолжает действовать.
Аэропорты в Казани, Нижнекамске и Бугульме временно приостановливали работу примерно с 3.30 утра по мск. Ограничения вводились с целью обеспечения безопасности.
Режим беспилотной опасности в Татарстане остается активным с 2.40 мск.
