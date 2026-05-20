Все три аэропорта в Татарстане открыты — Росавиация

Режим беспилотной опасности в республике продолжает действовать

Фото: Максим Платонов

Все три аэропорта в Татарстане вернулись к полноценной работе, сообщили в Росавиации. При этом режим беспилотной опасности в республике продолжает действовать.

Аэропорты в Казани, Нижнекамске и Бугульме временно приостановливали работу примерно с 3.30 утра по мск. Ограничения вводились с целью обеспечения безопасности.



Режим беспилотной опасности в Татарстане остается активным с 2.40 мск.

Зульфат Шафигуллин