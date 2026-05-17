За ночь над регионами России было сбито более 500 беспилотников

Более одной пятой всех дронов было уничтожено на подлете к Москве — в столице и области 12 человек пострадали, трое погибли

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью средства противовоздушной обороны страны уничтожили 556 украинских беспилотников над российскими регионами. Более одной пятой всех дронов — 120 штук — было уничтожено на подлете к Москве — там пострадали 12 человек , трое погибли в Московской области. Подробнее о последствиях ночной атаки на столицу и ее область — в материале «Реального времени».

Как уточняют в министерстве, беспилотники сбили над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

Наталья Жирнова