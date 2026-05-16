БПЛА упал вблизи энергоблоков Запорожской АЭС

Беспилотный летательный аппарат упал вблизи энергоблоков Запорожской атомной электростанции. При падении ударный дрон не сдетонировал, сообщается на странице станции в соцсетях.

Запорожская АЭС продолжает свою работу в штатном режиме.

— В результате инцидента разрушений и пострадавших нет. На месте работают специалисты, проводится обследование территории и оценка обстоятельств произошедшего, — говорится в заявлении пресс-службы станции.

Также в пресс-службе ЗАЭС назвали удар по атомной станции переходом всех возможных красных линий.

Напомним, в январе Россия и Украина достигли соглашения о локальном прекращении огня около Запорожской АЭС.

Зульфат Шафигуллин