Обзор строек: резиденты центра БПЛА, офис Булата Нагаева и рестарт долгостроя на «Квартале»

Кто, что строит и хочет возвести в Казани: знаковые объекты капитального строительства по версии «Реального времени»

В Казани стали известны потенциальные резиденты возводимого в Авиастрое центра беспилотников — участниками проекта за 1,8 млрд рублей могут стать компании «Тулпар Техник», «Альтрикс», НПП «Рисал-Инжиниринг» и «Прикладная робототехника». На площадке, в частности, организуют серийный выпуск самого мощного агродрона в мире — БАС ИД-100А, «небесного трактора». Город в активной фазе строительства: ввод жилья идет с опережением, но запас прочности у строителей исчерпан, предупредил о новых рисках в отрасли вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Реализуются инфраструктурные и промышленные проекты, реконструируются исторические здания и бывшие долгострои, что не всегда проходит гладко. Подробнее о ключевых стройках татарстанской столицы — в обзоре «Реального времени».

Кто займет центр БПЛА в Казани и каким он будет

На улице Тэцевской в Авиастрое развернули масштабный проект — строительство производственного корпуса научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. Застройщиком выступает компания «Унипарк», учрежденная в 2021 году Инвестиционно-венчурным фондом РТ для управления татарстанскими промплощадками, сейчас она принадлежит республике и находится на балансе МЗИО РТ.

Подрядчик — «Татлизинг» в рамках заключенного контракта за 1,8 млрд рублей должен сдать объект уже к 30 июня, но срок разрешения на стройку действует до конца февраля 2028 года. В мае застройщик зарегистрировал домен, где привел эскизы и параметры центра БПЛА, а также назвал потенциальных резидентов. Так, в рамках технологической инфраструктуры в здании технопарка будет создано два объекта: центр коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием площадью 362,93 кв. м и центр прототипирования площадью 183,4 кв. м.

Общая площадь здания составит 8 187 кв. м, свободные площади для размещения и ведения промышленного производства — 5 460 кв. м. Промышленный технопарк «Научно‑производственный центр беспилотных авиационных систем Республики Татарстан» призван содействовать развитию отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) посредством предоставления резидентам инфраструктуры для разработки, прототипирования и опытного производства беспилотников, говорится на сайте.

Компания «Тулпар Техник», как потенциальный резидент, сможет выполнять полный цикл технического обслуживания и ремонта БАС, включая регламентные работы, диагностику технического состояния, восстановление летной годности, замену узлов и агрегатов, обеспечение эксплуатационного цикла авиационной техники. Конечным продуктом будет восстановленный (отремонтированный) беспилотный летательный аппарат, готовый к эксплуатации, а также оказанные услуги по техническому обслуживанию БАС.

АО «Альтрикс» займется организацией серийного выпуска тяжелого мультироторного беспилотного авиационного комплекса с двигателем внутреннего сгорания в качестве привода несущих винтов, что включает полный цикл работ, от сборки и настройки бортовых систем до наземных и летных испытаний. Конечный продукт — серийный тяжелый мультироторный БАС ИД-100А, или «небесный трактор», самый мощный агродрон (весом в 640 кг) для опрыскивания полей.

В НПП «Рисал-Инжиниринг» создадут методику и программно-алгоритмическое обеспечение, позволяющее в автоматическом режиме контролировать геометрические параметры кузовов, кабин, рам и агрегатов, а также оценивать обзорность кабин. Конечный результат — программно-алгоритмический комплекс, готовый к внедрению в системы технического контроля на предприятиях автомобиле— и авиастроения.

«Прикладная робототехника» организует серийный выпуск интегрированной платформы интеллектуального управления и электропривода для беспилотных авиационных систем самолетного и вертолетного типа, что включает полный цикл работ, от разработки и сборки электронных модулей до их настройки, тестирования и интеграции в конечное изделие. Конечным продуктом является электронный модуль интеллектуального управления и электропривода, готовый к установке на БАС.

Новые производственные площадки «Эндомедиума» и «Казанькомпрессормаша»

Еще одно научно-производственное здание появится неподалеку на той же улице Тэцевской. Объект возведет казанская компания «Эндомедиум+» Олега Гусева — крупный российский производитель оборудования для эндоскопической хирургии. Предприятие выступает поставщиком многих российских больниц, в прошлом году его выручка выросла на 22%, до 1,5 млрд рублей, чистая прибыль составила 500 млн. Строительство идет на участке площадью 0,5 га (к/н 16:50:210202:561), сдать объект должны в течение следующего года.

«Казанькомпрессормаш» возводит новый производственный корпус с административно-бытовым зданием. Разрешение на стройку выдали в марте сроком до января 2028 года. На предприятии реализуют уникальный для России проект создания сборочно-испытательного комплекса крупногабаритных компрессоров мощностью до 130 мегаватт и весом в 400 тонн для газовой промышленности. В прошлом году на предприятии изготовили три уникальные компрессорные установки отпарного газа — в мире всего несколько таких производителей. В июне здесь также планируют запустить первую очередь завода технологических нефтяных насосов мощностью до 300 систем в год. Объем инвестиций — 4,35 млрд рублей, площадь производственных помещений — 17,5 тысячи кв. м.

Конноспортивный комплекс в Мирном и офисный центр от владельца ТЦ «Порт»

Этой весной также получил разрешение на стройку офисного здания в Кировском районе казанский рантье и владелец ТЦ «Порт» Булат Нагаев. Ранее проект прошел госэкспертизу и получил положительное заключение. Согласно документации, офисный центр планируется построить на ул. Алафузова, на земельном участке в кадастровом квартале: 16:50:090585:223. Будущее административное здание будет небольшим, общей площадью в 849 кв. м. Площадь земельного участка — 1 787 кв. м. Другие параметры объекта не приводятся. Известно только то, что здание хотят возвести в квартале, ограниченном современными улицами Краснококшайской, Алафузова, Герцена и Ягодинской, рядом с магазином «Пятерочка». Здесь предполагается переустройство тротуара и отмостки.

Офисное здание должны сдать к началу ноября, а в течение лета ожидается ввод еще одного нового объекта бизнесмена — складского комплекса в районе Вьетнамского рынка и Царицыно — на ул. 1-й Владимирской. Его возводит также связанная с Нагаевым компания «Бизнес-Квартал».

До конца 2026 года в Казани обещают сдать конноспортивный комплекс в Мирном, хотя разрешение выдано сроком до конца июля 2028-го. Строительство объекта стартовало еще в прошлом году. Застройщик — муниципальное учреждение ФОК «Конноспортивный клуб» Казани. В комплекс площадью 27 га и стоимостью почти 900 млн рублей войдут здания манежа иппотерапии, конюшен, зернохранилища, сенохранилища, гаража и склада. К нему проложили магистральные сети водоснабжения и водоотведения протяженностью около 4 км с установкой водяной и канализационной насосных станций.

В соципотечном микрорайоне «Салават Купере» завершают строительство «Центра спорта ФИЗРА» — сдать объект должны до конца августа. Площадь двухэтажного комплекса составит 4,2 тыс. кв. м, он сможет принимать более тысячи человек в сутки, уточнили в мэрии города. На первом этаже будут площадки для командных видов спорта — футбола, волейбола и баскетбола, а также корт для падел-тенниса. На втором — сквош-корт, два зала для йоги и танцевальных занятий, а также фитнес-зал на 70 человек, тренажерные помещения и спортивный ринг. В здании также разместят кафе, медицинские кабинеты и помещения для тренеров, рядом с центром откроют парковку на 108 машино-мест.

Вторая жизнь Дома Свешникова, Усадьбы Сапугольцева и церкви Николы Тульского

Получили или обновили разрешения на стройку и реконструкцию несколько объектов культурного наследия. К примеру, «Гостиница «Грандотель» — Дом Свешникова», первой половины XIX века с пристроем 1860 года на ул. К. Наджми, 10. Этот многострадальный архитектурный памятник пережил немало бедствий, дважды горел и был в крайне плачевном состоянии, практически утратив часть стен и кровлю. О планах восстановить аварийный особняк, превратив его в жилой дом, владелец здания, известный девелопер и реставратор Мурат Фахрутдинов, рассказывал нашему изданию еще в 2022 году.

На реставрации и ОКН регионального значения «Усадьба Сапугольцева: главный дом, флигель, службы», начало XVIII — XIX в. на ул. Рахматуллина, 8/11. Исторические здания входят в квартал Дворянского собрания, в марте Комитет РТ по охране ОКН знакомил журналистов с ходом их реставрации. Работы ведет «Ак Барс Инжиниринг», по документам их должны завершить до конца июня.

Полным ходом идут работы в церкви Николы Тульского на Большой Красной, 3. Разрешение на реконструкцию здания 1806—1816 годов, построенного архитекторами М.Я. Шелковниковым и В.И. Бажановым, получил Казанский Богородицкий мужской монастырь. Он же восстанавливает здания настоятельского корпуса 1810—1832 годов (архитекторы А.К. Шмидт, М.Я. Шелковников) и корпуса для монахинь 1814 и 1842 годов постройки (архитекторы М.Я. Шелковников, Ф.И. Петонди) на Япеева, 11.

Офис ЦУМа, медцентр владельца Ramada и реконструкция нового ТЦ в Юдино

Получил разрешение на реконструкцию своего недавно построенного торгового центра в Юдино предприниматель из Чечни Тимур Ахмедов. Его одноэтажный ТЦ площадью около 1 тысячи кв. м на ул. Революционной, 24 сдали в 2023 году. Якорным арендатором стал супермаркет «Магнит», помещения также снимают заведения общепита и магазины. Ахмедову также принадлежит стоматологическая клиника «Знакомый доктор», два филиала которой работают в Казани. Реконструированный объект в Юдино бизнесмен должен сдать до конца марта 2027 года.

Трехэтажный многофункциональный комплекс на Патриса Лумумбы построит компания «Вектор-групп», принадлежащая еще одному крупному рантье, Хаджимурату Газалиеву, собственнику отелей Ramada, «Особняка на Театральной», «Олимпа» и первых казанских терм, упаковавший свои активы в личный фонд. Здание строят для размещения медицинского центра, со свободной планировкой первого этажа под магазины. Срок действия разрешения на стройку истекает 28 февраля 2028 года.

Скоро в Казани должны сдать пристрой ЦУМа — конгрессно-офисный центр, где разместится центр креативных индустрий и, возможно, будут работать Инвестиционно-венчурный фонд РТ и Фонд развития предпринимательства Татарстана. Сам Центр уникального мастерства, как теперь называется бывший Центральный универмаг, открыли в конце апреля. Гостям представили обновленные три этажа бывшего ТЦ, которые заняли 68 мастерских и государственные организации.

Жители «Квартала» против переделки долгостроя в 19-этажный ЖК

Под конец марта в Казани выдали разрешение на реконструкцию административного здания в многоквартирный 19-этажный жилой дом с надземной парковкой. Речь об одноэтажном долгострое на ул. Абсалямова 33, к. 2, который хотят превратить в высотный ЖК «Давинчи».

Объект возводит СЗ «Арт-Стройдом-1» — компания семьи девелопера Николая Самилова, которого знают как застройщика казанских ЖК «Лагуна» в Вахитовском районе, ЖК «Крылья» в Авиастроительном, ЖК «Легенда», «Оазис» и «Оазис-2», дом на Карбышева — в Советском районе города.

В Советском районе на ул. Даурской другая компания бизнесмена «Дирекция заказчика-застройщика» ранее строила административное здание. Офисный центр возводили за Казанским кооперативным техникумом на участке площадью 840 кв. м. Что касается долгостроя на Абсалямова, перспектива превратить его в многоэтажный жилой объект на 150 квартир вызвала недовольство местных жителей.

Они направили коллективное обращение в Минстрой Татарстана по поводу этой точечной застройки. Граждане просили проверить законность выдачи разрешения на строительство высотки по этому адресу. Жилой комплекс комфорт-класса планируют сдать в третьем квартале 2028 года.