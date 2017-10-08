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ТРО Всероссийского общества инвалидов (ТРО ВОИ)

Общественные организации

Общая информация

Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов (далее ТРО ВОИ) создана в 1988 г. Организация насчитывает в своем составе 42 000 членов, которые объединены 42 местными и 612 первичными организациями. В составе ТРО ВОИ действуют 37 функциональных подразделений: клубов по интересам, творческих коллективов, комитетов, советов и др.


Главные цели:

  • защита прав и интересов инвалидов;
  • достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества;
  • интеграция инвалидов в общество.
Руководитель - Ганибаев Рифат Шагитович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420034, г. Казань, ул. Декабристов, 103
  • Телефон: (843) 563-31-54
  • Email: tatvoi@mail.ru
  • Сайт: www.tatvoi.ru

Дата последнего обновления: 08.10.2017

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