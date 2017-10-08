ТРО Всероссийского общества инвалидов (ТРО ВОИ)
Общая информация
Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов (далее ТРО ВОИ) создана в 1988 г. Организация насчитывает в своем составе 42 000 членов, которые объединены 42 местными и 612 первичными организациями. В составе ТРО ВОИ действуют 37 функциональных подразделений: клубов по интересам, творческих коллективов, комитетов, советов и др.
Главные цели:
- защита прав и интересов инвалидов;
- достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества;
- интеграция инвалидов в общество.
Руководитель - Ганибаев Рифат Шагитович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420034, г. Казань, ул. Декабристов, 103
- Телефон: (843) 563-31-54
- Email: tatvoi@mail.ru
- Сайт: www.tatvoi.ru
Дата последнего обновления: 08.10.2017