«Покупаем подгузники и полгода ждем компенсации — а жить мы на что должны?»

Инвалиды попросили уйти в отставку главу Татарстанского ФСС Павла Лоханова

Фото: Ринат Назметдинов

С требованием отставки главы Фонда соцстрахования по Республике Татарстан Павла Лоханова, работающего на этой должности всего восемь месяцев, вышли сегодня на митинг в сквер Тинчурина инвалиды и их родственники. Чем не угодил им новый руководитель республиканского отделения ФСС, какие претензии накопились у инвалидов к Татарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов (ТРО ВОИ) и ее руководителю, и чего добиваются самые социально незащищенные граждане республики — в репортаже «Реального времени».

Подгузники протекают, деньги утекают



— Я отец ребенка-инвалида. Подгузники нам нужны каждый день, а мы их не получаем, — изложил «Реальному времени» суть претензий, с которыми пришел на митинг, его организатор — казанец Юрий Никишин. — Покупаем подгузники за свой счет и полгода ждем выплату компенсации. А жить инвалид на что должен? И потом, подгузники, которые выдают инвалидам — ужасного качества, многие на них жалуются.

А к митингу Никишин стал готовиться после того, как, промучившись полгода, изучил план закупок на второе полугодие и не нашел в нем ничего, кроме абсорбирующего белья — этих самых подгузников и каломочеприемников.

— А где все остальное — протезы, ортопедическая обувь, костыли, трости и прочее? Не заслужили их инвалиды? — продолжает задавать вопросы Никишин. — Ведь даже выдача этих средств по действующим контрактам и то не осуществляется, поставщики говорят, что изделия есть, а списков — кому их выдавать — к ним из ФСС не поступило. И есть очень настораживающая тенденция — с приходом Лоханова в ФСС начали расти цены на технические средства реабилитации (ТСР). Фонд всегда выступал за экономию федерального бюджета, а тут стоимость пеленок увеличили на 32%, подгузников — на 6%, каломочеприемников — на 30%. Возможно, таким образом учли инфляцию. Но это по инвалидам ударит — получается, что другие ТСР уже не будут куплены и опять начнутся просрочки в их выдаче?

Инвалиды и их родственники вышли сегодня на митинг в сквер Тинчурина с требованием отставки главы Фонда соцстрахования по Республике Татарстан Павла Лоханова, работающего на этой должности всего восемь месяцев

«В ФСС непростая ситуация»

Еще до того, как в 11:00 Юрий Никишин объявил о начале митинга, а его участники взяли в руки привезенные с собой и разложенные на камнях у фонтана плакаты, в сквер Тинчурина приехал сам Павел Лоханов — в сопровождении помощников и председателя ТРО ВРИ Рифата Ганибаева.

Отказавшись от мегафона, он с ходу стал отвечать на претензии митингующих и в целом обрисовал картину:

— Я в Фонде — человек новый, работаю всего восемь месяцев, и только начал разбираться в ситуации, а она непростая. Да, действительно, согласно закону, компенсация должна выплачиваться в течение шестидесяти дней. Но в связи с тем, что нам приходилось многократно проверять документы, которые имели признаки подделки, в том числе мы и в прокуратуру обращались, и в УБЭП, чтобы нам помогли принимать правильные решения, задержки есть. Но сейчас мы работу уже выстроили и ежедневно рассматриваем заявления. Отказов у нас практически нет — только если уж явные признаки подделки видны. До конца года, я уверен, мы все эти вопросы закроем.

Глава ФСС по РТ попытался было локально решить проблемы тех, кто пришел на митинг. Но люди запротестовали, дескать, это неправильно.

Павел Лоханов с ходу стал отвечать на претензии митингующих и в целом обрисовал картину

Системно и толково претензии к ФСС изложила Ирина Иващенко — председатель общественной организации родителей детей-инвалидов РООРДИ «Забота». Самый больной вопрос, по ее словам, — отвратительное качество подгузников, которые пропускают жидкость, рвутся, не застегиваются и к тому же не соответствуют указанному на упаковке размеру — маломерки. На это Лоханов ответил:

— Мы заключаем государственный контракт, есть установленное техническое задание, каждая приемка по новому госконтракту происходит с участием специалистов Фонда социального страхования, а также с привлечением независимых экспертов, в том числе активистов всероссийской организации родителей детей-инвалидов — ВОРДИ. Кроме того, образцы из каждой партии, которая поступает на склады от поставщика, кстати, он здесь присутствует, это Рифат Шагитович Ганибаев, председатель ТРО ВОИ, передаются на независимую экспертизу, и есть соответствующее заключение…

Дальше его слова утонули в недовольном гуле: родители детей-инвалидов начали возмущаться, что «результаты экспертизы всегда положительные, а памперсы использовать невозможно».

Еще одна боль — ортопедическая обувь, напомнила Ирина Иващенко:

— Вместо четырех положенных пар в год не всем удается получить даже одну, поэтому родители покупают за свой счет, передают обувь друг другу, когда нога у ребенка вырастает, и радуются таким подаркам от товарищей по несчастью. Хотя ортопедическая обувь должна изготавливаться строго индивидуально. А о суммах компенсаций, если сами обувь и средства реабилитации покупаем, уже и говорить нечего, они мизерные. И не только за обувь — к примеру, тутор на ногу стоит 10 тысяч, а компенсируют полторы-две.

В ответ Павел Лоханов опять же сослался на действующие нормативы, но с обеспечением обуви пообещал разобраться.

Родители детей-инвалидов начали возмущаться, что «результаты экспертизы всегда положительные, а памперсы использовать невозможно»

Неизвестные общественные защитники

На митинг по предложению Павла Лоханова приехала председатель РО (Республиканской организации) Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Светлана Заводская. И выяснилось, что ни ее, ни организацию, которую она представляет, участники митинга… не знают.

На претензии к тому, что защитники интересов детей-инвалидов не только не вникают в существующие проблемы, но даже не пропагандируют свою организацию и не развесили контактных данных хотя бы в райотделах соцзащиты, Заводская ответила, что и не будет этим заниматься — ей некогда, у самой больной ребенок. И вскоре, никем не удерживаемая, уехала.

В стороне от громкого диалога держалась и уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская. Она сообщила «Реальному времени», что в ближайшее время планирует встретиться с Павлом Лохановым и активистами из числа родителей детей-инвалидов, чтобы обсудить пути решения проблем. Кроме перечисленных на митинге, она выявила еще одну:

— Люди, получив ИПР (индивидуальную программу реабилитации), где все сказано о том, что им полагается, вынуждены еще многократно ходить в разные инстанции, писать заявления, чтобы их всем обеспечили. Это неудобно, а многим просто не по силам. И это когда есть интернет, когда все можно передать без участия инвалида! Мы будем менять ситуацию, готовить изменения в законодательстве.

Особые претензии у инвалидов накопились к организации, призванной защищать их интересы — ТРО ВОИ и к ее бессменному в течение многих лет руководителю Рифату Ганибаеву (на фото — слева)

Председатель — и контролер, и предприниматель

Особые претензии у инвалидов накопились к организации, призванной защищать их интересы — ТРО ВОИ и к ее бессменному в течение многих лет руководителю Рифату Ганибаеву. Как уже было сказано, Ганибаев и есть тот поставщик, который не обеспечивает инвалидов ТСР. Вернее, поставщики — организации, которыми он, с одной стороны, руководит, а с другой — является общественным контролером их деятельности.

На митинге он держался в стороне от дискуссии и только когда Павел Лоханов настоятельно пригласил его поучаствовать в обсуждении качества подгузников, сказал, что результаты экспертизы качества были положительные, но, если есть претензии — пусть недовольные передадут ему образцы, и он направит их на новую экспертизу.

ТРО ВОИ, как свидетельствует система «Спарк-Интерфакс», является учредителем нескольких коммерческих фирм, в том числе ООО «УПП КПИ» (председатель наблюдательного совета — Рифат Ганибаев), ООО «ЦОП» (генеральный директор Оксана Ганибаева), ООО «ККН+» и других. Часть компаний находится в стадии ликвидации. Но ТРО ВОИ и вышеназванные фирмы зарабатывают на госконтрактах сотни миллионов.

Если в 2018 году ТРО ВОИ (через аффилированные структуры) выиграла всего один госконтракт с ГКУ «Главинвестстрой» — на 2,9 млн рублей, то в 2019-м организация заключила договоры на поставки госструктурам, включая республиканский фонд соцстраха, на общую сумму свыше 202,7 млн рублей. Львиная доля — более 194,8 млн — приходится на контракты с ФСС.

Данные об участии в госзакупках ООО «УПП КПИ» имеются в «Спарк Интерфакс» с 2015 года — тогда был заключен один контракт на 1,75 млн рублей. В 2017-2019 гг. ТРО ВОИ стало поставщиком фондов соцстраха не только в Татарстане, но и в Коми, Марий Эл, Хакасии, Свердловске, Санкт-Петербурге, Орле, Московской области.

ООО «ЦОП», которым руководит Оксана Ганибаева, в госпоставках активно участововало несколько лет назад, в последние годы контрактов госконтрактов не заключало. А вот ООО «ККН+», которым руководит Адель Галиуллин, начало осваивать эту область недавно — в 2018 году заключило госконтракты на 6,1 млн рублей, в 2019-м — на 5,2 млн, и среди его заказчиков фонд соцстраха пока не фигурировал.

По словам инвалидов и их представителей, которые вышли сегодня на митинг в сквер Тинчурина, положительных изменений от проверки они пока не ощутили

Прокуратура подтвердила

В июле 2019 года прокуратура республики обнародовала результаты проверки по жалобам инвалидов на ФСС, обоснованность которых ранее неоднократно подтверждалась ответами прокурорских работников на частные жалобы инвалидов.

«Во время проверки выявлены факты несвоевременного заключения государственных контрактов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Кроме того, организации ненадлежащим образом делали прогнозы количества получателей средств реабилитации», — сообщил тогда журналистам пресс-секретарь ведомства Руслан Галиев.

Надзорное ведомство выяснило, что сотрудники фонда не следили за исполнением поставщиками обязательств по контрактам, контракты на закупку средств реабилитации заключались с опозданием — в нарушение законодательства о контрактной сфере закупок. В результате первоначальные результаты торгов отменялись антимонопольной службой, и приходилось проводить торги заново, а инвалиды ждали…

В адрес руководителя регионального отделения ФСС было внесено представление об устранении выявленных нарушений и о привлечении ответственных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. По словам инвалидов и их представителей, которые вышли сегодня на митинг в сквер Тинчурина, положительных изменений от проверки они пока не ощутили.

1 / 26 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов