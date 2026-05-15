Московский суд заочно приговорил журналиста «Ъ» Соловьева к трем годам тюрьмы

Сотрудник СМИ сотрудничал с организацией, признанной нежелательной в России

Савеловский районный суд города Москвы в четверг, 14 мая, признал виновным Владимира Соловьева в соучастии в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России.

По данным судов общей юрисдикции Москвы, Соловьев сотрудничал с «Фондом Карнеги»* — организацией, включенной в перечень неправительственных, чья деятельность признана нежелательной в России. На информационном ресурсе организации — онлайн платформе Carnegie Politika — регулярно публиковались статьи Соловьева о Приднестровье.

В итоге журналиста приговорили к трем годам тюрьмы, а также лишили прав заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на протяжении трех лет.

Никита Егоров