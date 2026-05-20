Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен спустя более пяти часов

Ограничения в республике действовали с 2.40 мск

Фото: скриншот приложения МЧС

Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен спустя более пяти часов. Информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Ограничения в республике в целях обеспечения безопасности действовали с 2.40 мск. За это время над Татарстаном сбили БПЛА, количество уничтоженных беспилотников Минобороны РФ не уточняет.

Всего прошедшей ночью над территорией России было сбито 273 вражеских беспилотных аппарата.

Зульфат Шафигуллин