Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен спустя более пяти часов
Ограничения в республике действовали с 2.40 мск
Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен спустя более пяти часов. Информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Ограничения в республике в целях обеспечения безопасности действовали с 2.40 мск. За это время над Татарстаном сбили БПЛА, количество уничтоженных беспилотников Минобороны РФ не уточняет.
Всего прошедшей ночью над территорией России было сбито 273 вражеских беспилотных аппарата.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».