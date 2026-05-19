Ярославская область подверглась массированной атаке БПЛА. Сегодня там пройдет матч финала Кубка Гагарина

Ярославская область подверглась массированной атаке вражескими беспилотниками, есть попадания в промышленный объект. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

В Ярославле в целях безопасности на несколько часов перекрывали движение в сторону Москвы из-за атаки БПЛА. Сейчас дороги открыты.



Сегодня в Ярославле сыграет «Ак Барс» в пятом матче финала Кубка Гагарина с «Локомотивом». Пока в серии до четырех побед счет 2:2. Шестой матч финала состоится 21 мая в Казани.

Зульфат Шафигуллин