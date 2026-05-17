В Нижнекамске нашли владельца бультерьера, который напал на ребенка

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью»

Фото: Артем Дергунов

В Нижнекамске бультерьер напал на 12-летнюю девочку во время прогулки. Ребенок получил различные травмы, в том числе лица, и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Как сообщили СУ СК по РТ, по данному факту в Татарстане возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Как сообщают в татарстанском отделе следкома, в ходе расследования установлены владелец собаки и человек, который выгуливал животное в момент происшествия. С ними проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании обстоятельств еще одного травмирования подростка в результате нападения собаки — уже в Казани. Ранее в соцсетях опубликовали информацию о нападении собаки на 9-классника в Советском районе Казани. Подросток получил травмы руки. По словам матери пострадавшего, собака неоднократно проявляла агрессию, однако меры по ее отлову своевременно приняты не были.



Наталья Жирнова