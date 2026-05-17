В Нижнекамске нашли владельца бультерьера, который напал на ребенка
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью»
В Нижнекамске бультерьер напал на 12-летнюю девочку во время прогулки. Ребенок получил различные травмы, в том числе лица, и был госпитализирован в медицинское учреждение.
Как сообщили СУ СК по РТ, по данному факту в Татарстане возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Как сообщают в татарстанском отделе следкома, в ходе расследования установлены владелец собаки и человек, который выгуливал животное в момент происшествия. С ними проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании обстоятельств еще одного травмирования подростка в результате нападения собаки — уже в Казани. Ранее в соцсетях опубликовали информацию о нападении собаки на 9-классника в Советском районе Казани. Подросток получил травмы руки. По словам матери пострадавшего, собака неоднократно проявляла агрессию, однако меры по ее отлову своевременно приняты не были.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».