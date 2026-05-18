В Нижнекамске на реабилитацию девочки, пострадавшей после нападения бультерьера, выделят 100 тыс. рублей

Сейчас ребенок получает медицинскую помощь в КДМЦ Набережных Челнов

Фото: Динар Фатыхов

На реабилитацию девочки, пострадавшей в Нижнекамске после нападения бойцовской собаки, решили выделить 100 тыс. рублей. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в своем телеграм-канале.



— Принято решение выделить из бюджета 100 тысяч рублей на реабилитацию и восстановление ребенка. Семье также будет оказана вся необходимая поддержка, — говорится в сообщении.

Сейчас ребенок получает медицинскую помощь в Камском детском медицинском центре (КДМЦ) Набережных Челнов. По словам Беляева, врачи говорят о положительной динамике.

Напомним, бультерьер напал на 12-летнюю девочку во время прогулки. Ребенок получил различные травмы, в том числе лица, и был госпитализирован в медицинское учреждение. Как сообщили в СУ СК по РТ, по данному факту в Татарстане возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».

36-летнего мужчину, выгуливавшего бультерьера, задержали. Он признался, что вышел с собакой на улицу по просьбе друга.

Галия Гарифуллина