С 2.40 мск на территории Республики Татарстан действует режим «Беспилотная опасность»

Для аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
С 2.40 мск на всей территории Республики Татарстан действует режим «Беспилотная опасность». Информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Сегодня из Ярославля должны были прилететь в Казань хоккейные команды «Ак Барс» и «Локомотив», выступающие в финале Кубка Гагарина.
Напомним, режим беспилотной опасности вводится, когда над соседними регионами пролетают БПЛА.
