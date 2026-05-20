С 2.40 мск на территории Республики Татарстан действует режим «Беспилотная опасность»

04:29, 20.05.2026

Для аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Фото: скриншот приложения МЧС

С 2.40 мск на всей территории Республики Татарстан действует режим «Беспилотная опасность». Информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Сегодня из Ярославля должны были прилететь в Казань хоккейные команды «Ак Барс» и «Локомотив», выступающие в финале Кубка Гагарина.

Напомним, режим беспилотной опасности вводится, когда над соседними регионами пролетают БПЛА.

Зульфат Шафигуллин

