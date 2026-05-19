Рябков: стратегические риски «лобовой сшибки» России и НАТО возрастают

Замглавы МИД РФ предупредил о росте эскалации со стороны европейских государств

Стратегические риски прямых столкновений России и стран НАТО возрастают. Об этом ТАСС заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, в этом виновны европейские государства, которые идут в сторону эскалации конфликта.

— В результате подобной возгонки напряженности, включая откровенно провокационные действия в ядерной сфере, возрастают стратегические риски и опасность лобовой сшибки НАТО с нашей страной со всеми вытекающими потенциально катастрофическими последствиями, — цитирует Рябкова ТАСС.

Сегодня Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Украина готовится нанести удары по России с территории Латвии. Координаты центров принятия решений в латвийском государстве известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия, отметили представители российской разведки.

Зульфат Шафигуллин